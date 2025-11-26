व्हाइट हाउस प्रवक्ता कैरोलाइन लेविट के रिश्तेदार को ICE ने हिरासत में लिया, ब्राजील डिपोर्टेशन का डर

अमेरिका में ट्रंप का दूसरा राज शुरू होते ही इमिग्रेशन पर उनकी 'जीरो टॉलरेंस' वाली नीति फिर जोर पकड़ रही है. लेकिन इस बार मामला थोड़ा पर्सनल ट्विस्ट ले आया है- व्हाइट हाउस की नई प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट का अपना परिवार ही इसकी भेंट चढ़ गया.

कैरोलाइन के भाई माइकल लेविट की पूर्व पार्टनर ब्रूना कैरोलाइन फरेरा को कुछ दिन पहले मैसाचुसेट्स के रिवियर इलाके से ICE एजेंटों ने पकड़ लिया. ब्रूना ब्राजील की रहने वाली हैं. 1999 में B2 टूरिस्ट वीजा पर अमेरिका आईं, और वीजा जून में ही एक्सपायर हो गया. उसके बाद वो यहीं डट गईं. अब होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट (DHS) उन्हें 'क्रिमिनल इललीगल एलियन' बता रहा है- मतलब अवैध प्रवासी जिसका आपराधिक रिकॉर्ड भी है. ऊपर से एक पुराना बैटरी (मारपीट) का केस उनके नाम पर.

DHS के एक स्पोक्सपर्सन ने साफ कहा कि ट्रंप और होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम की पॉलिसी के तहत अमेरिका में गैरकानूनी तौर पर रहने वाले हर शख्स को डिपोर्ट किया जा सकता है. फिलहाल ब्रूना को लुइजियाना के एक ICE सेंटर में रखा गया है, जहां से डिपोर्टेशन प्रोसेस चल रहा है.

क्या है पर‍िवार का कनेक्शन

परिवार का कनेक्शन और भी उलझा हुआ है. माइकल और ब्रूना का एक 11 साल का बेटा है जो जन्म से ही अपने पिता के साथ न्यू हैम्पशायर में रहता आया है. कभी मां के पास नहीं रहा. एक करीबी सोर्स ने डेली बीस्ट को बताया कि ब्रूना और कैरोलाइन के बीच तो कई सालों से बातचीत तक बंद है. बच्चा हमेशा पापा के साथ रहा.

माइकल लेविट ने भी ज्यादा कुछ नहीं कहा. बस WBUR को एक स्टेटमेंट दिया. कहा- मेरा एकमात्र फोकस हमेशा मेरे बेटे की सेफ्टी, वेल-बीइंग और प्राइवेसी रहा है. व्हाइट हाउस की तरफ से तो कोई कमेंट ही नहीं आया. कैरोलाइन रोज प्रेस ब्रीफिंग में ट्रंप की इमिग्रेशन रेड्स का बचाव करती हैं, लेकिन परिवार के इस मामले पर खामोश. अमेरिकी मीडिया इसे बड़ी 'आयरनी' बता रहा है.

चला रहीं लीगल फाइट के लिए कैंपेन

ब्रूना की बहन ग्राजिएला डोस सैंटोस रोड्रिग्स ने गोफंडमी पर 'टारगेट 30,000 डॉलर-लीगल फाइट के लिए' कैंपेन चला रखा है. अभी तक 14,000 डॉलर से ज्यादा जमा हो चुके हैं. उधर ब्रूना के वकील टॉड पोमरलो का दावा है कि वो DACA (डिफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड अराइवल्स) प्रोग्राम के तहत लीगली आईं थीं. बचपन में अमेरिका लाई गईं तो डिपोर्टेशन से प्रोटेक्शन मिलती है. ग्रीन कार्ड की प्रोसेस भी चल रही थी. लेकिन DHS का कहना है कि अगर DACA वाले पर क्राइम हो जाए, तो स्टेटस कैंसल.

