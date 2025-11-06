scorecardresearch
 

Feedback

'केजरीवाल मॉडल' अपनाकर चुनाव जीत गए ममदानी! न्यूयॉर्क में लागू होंगी ये योजाएं

जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क सिटी में अरविंद केजरीवाल के मुफ्त बस मॉडल को अपनाने का वादा किया है. यह योजना महिलाओं और निम्न आय वर्ग के लिए विशेष रूप से फायदेमंद मानी जा रही है. ममदानी ने इस योजना को फंड करने के लिए अमीरों पर टैक्स लगाने और कॉर्पोरेट सब्सिडी घटाने का प्रस्ताव रखा है.

Advertisement
X
केजरीवाल की तरह जोहरान ममदानी ने भी न्यूयॉर्क के लोगों को फ्रीबीज का वादा किया है (File Photo)
केजरीवाल की तरह जोहरान ममदानी ने भी न्यूयॉर्क के लोगों को फ्रीबीज का वादा किया है (File Photo)

जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क सिटी के मेयर चुनाव में जीत हासिल कर ली है. यह एक ऐसा संघर्ष था जिसमें तमाम मुश्किलों के बावजूद उन्होंने जीत दर्ज की, उस शहर में जहां दुनिया का हर राजनीतिक हथियार इस पहले मुस्लिम, आप्रवासी उम्मीदवार के खिलाफ झोंक दिया गया था. लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ममदानी ने जैसे दिल्ली के अरविंद केजरीवाल मॉडल को न्यूयॉर्क तक पहुंचा दिया हो.

2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, तब के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं के लिए मेट्रो और बस यात्रा मुफ्त करने की घोषणा की थी.

इसी तरह, ममदानी ने भी न्यूयॉर्क में शहर की बसों को मुफ्त करने का वादा किया था. यह योजना, भले ही भौगोलिक रूप से दुनिया के दूसरे छोर पर हो, लेकिन विचार के स्तर पर केजरीवाल और AAP की महिला-केंद्रित कल्याण योजनाओं से मिलती-जुलती है. यह तुलना कुछ लोगों को अजीब लग सकती है, लेकिन दोनों नेताओं की कल्याण-उन्मुख सोच में गहरी समानताएं हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Amieet satam and Mamdani
ममदानी की जीत के बाद मुंबई में सियासी घमासान, BJP नेता बोले- ‘यहां खान को मेयर न बनने दें’  
Zohran Mamdani.
जोहरान की जीत के जश्न में डूबे भारतीय-अमेरिकी, बोले- US की सियासत में नया युग शुरू 
U.S. President Donald Trump
G20 समिट पर ट्रंप का बड़ा बयान, साउथ अफ्रीका की मेंबरशिप पर उठाए सवाल, बोले- मैं नहीं जाऊंगा 
Zohran Mamdani
क्या ममदानी की जीत से खुश हैं मुसलमान? 
Shareholders
Wall Street के इन्वेस्टर्स में खौफ क्यों? 

ममदानी का मुख्य प्रस्ताव मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (MTA) की बस सेवाओं से किराया खत्म करने का है. न्यूयॉर्क स्थित गैर-लाभकारी संगठन 'राइडर्स एलायंस' का अनुमान है कि इस योजना पर हर साल लगभग 1.2 अरब डॉलर की लागत आएगी और बस यात्रियों की संख्या में 20–30% की बढ़ोतरी हो सकती है. कोविड-19 महामारी के दौरान MTA ने 2020 से 2022 तक मुफ्त में बसें चलाई थीं और इसी अनुमान पर राइडर्स एलायंस ने हालिया अनुमान लगाया है.

Advertisement

ममदानी की फंडिंग योजना और AAP का 'पिंक टिकट' मॉडल

ममदानी का कहना है कि इस योजना को वे 10 लाख डॉलर से अधिक कमाने वालों पर 2% टैक्स लगाकर और कॉर्पोरेट सब्सिडी घटाकर फंड करेंगे. यह प्रस्ताव दिल्ली की AAP सरकार की 2019 में शुरू की गई 'पिंक टिकट' योजना की याद दिलाता है, जिसके तहत महिलाओं के लिए बस यात्रा पूरी तरह मुफ्त है.

दिल्ली की इस योजना ने बस यात्रियों की संख्या में 25% की बढ़ोतरी की और 2020 के विधानसभा चुनाव में AAP को भारी जीत दिलाई. दिल्ली के बाद भारत के अन्य राज्यों ने भी इस मॉडल को अपनाया और अब ममदानी ने इसे अमेरिका तक पहुंचा दिया है.

कैसे केजरीवाल और ममदानी ने ‘फ्री राइड’ को बनाया पॉपुलर टूल?

मुफ्त परिवहन का विचार नया नहीं है. यूरोप में यह सालों से लागू है. लक्जमबर्ग ने पूरे देश में बस, ट्राम और ट्रेन को मुफ्त कर दिया है. माल्टा में भी स्थानीय बसें मुफ्त हैं. फ्रांस के डनकिर्क शहर ने 2018 में शहरी बस नेटवर्क का किराया खत्म किया, और एस्टोनिया की राजधानी टालिन ने 2013 से स्थानीय निवासियों को मुफ्त यात्रा का अधिकार दिया हुआ है.

पूर्वी यूरोप में सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड ने अक्टूबर 2024 में बस यात्रा मुफ्त की, ताकि प्रदूषण कम हो और लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके.

Advertisement

लेकिन केजरीवाल ने इसे राजनीतिक हथियार बना दिया खासकर महिलाओं को ध्यान में रखकर, जिससे बस यात्रियों में 10% की बढ़ोतरी हुई.

2020 के एक इंटरव्यू में केजरीवाल ने कहा था, 'महिलाओं को बिना डर और बिना किराए के काम पर पहुंचने की जरूरत थी.' दिल्ली में 2023 तक 10 करोड़ से अधिक मुफ्त यात्राएं दर्ज की गईं, जिसके बाद अन्य राज्यों ने भी ऐसी योजनाएं शुरू कीं, जैसे तमिलनाडु में महिलाओं के लिए सब्सिडी और पंजाब में छात्रों के लिए पास योजना शुरू की गई.

कर्नाटक ने भी 2023 में 'शक्ति योजना' के तहत महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राज्य की बसों में मुफ्त यात्रा शुरू की. अब ममदानी ने उसी सोच को अमेरिका में लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाया है, उस देश में, जहां मुफ्त योजनाओं के विचार पर कोई ध्यान नहीं देता.

अमेरिका जैसे पूंजीवादी शहर में ‘मुफ्त बस’ का विचार

न्यूयॉर्क, जिसे अक्सर पूंजीवाद का प्रतीक माना जाता है, वहां ममदानी की यह योजना सामाजिक समानता की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है.

न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, 2023 में हर पांच में से एक न्यूयॉर्कवासी ने माना कि उन्हें बस या सबवे का किराया चुकाने में मुश्किल आती है. ऐसे में ममदानी की मुफ्त बस योजना खास तौर पर उन इलाकों के लिए राहत लाएगी जहां ट्रेन सेवाएं सीमित हैं.

Advertisement

ममदानी की अन्य 'मुफ्त' या कल्याणकारी योजनाएं-

केजरीवाल की तरह ममदानी भी केवल बसों तक सीमित नहीं हैं. उन्होंने अन्य कई योजनाओं की भी घोषणा की है जिनमें शामिल हैं-

छह हफ्ते से पांच साल तक के बच्चों के लिए यूनिवर्सल चाइल्डकेयर की घोषणा की है, जिससे निम्न-आय वर्ग के लोगों को सालाना 15,000 डॉलर तक की बचत होगी.

रेन्ट स्टेबलाइजेशन के तहत 10 लाख घरों का किराया 3% तक सीमित करने का प्रस्ताव रखा है (वर्तमान सीमा 7% है).

फूड सिक्योरिटी के लिए हर कस्बे में पांच 'पीपल्स मार्केट्स' खोलने की योजना है, जहां चावल, दूध और सब्जियां थोक कीमतों पर मिलेंगी.

ममदानी की ये योजनाएं भारत के चुनावी घोषणापत्रों जैसी झलक देती हैं और यह दिलचस्प है कि जहां बिहार जैसे गरीब इलाकों में मुफ्त बस यात्रा लोकप्रिय है, वहीं अब न्यूयॉर्क जैसे अमीर शहर में भी इसकी मांग बढ़ रही है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Gopalganj Election
    आर्थिक राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Mokama Election
    Buxar Election
    Karakat Election
    Mahua Chunav
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025
    Raghopur Election
    Advertisement