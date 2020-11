अमेरिका: विनिंग स्पीच में बोले बाइडेन- भूल जाएं चुनावी गर्मी, कोई 'रेड-ब्लू' नहीं होगा

डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार 77 वर्षीय जोसेफ आर बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप को हराकर चुनाव जीत लिया है. ट्रंप को हराकर बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बन गए हैं. वह 20 जनवरी, 2021 को शपथ लेंगे.

जीत के बाद बाइडेन ने अपने समर्थकों को संबोधित किया और कहा कि अमेरिका के लोगों ने उनपर जो भरोसा दिखाया है वो अभूतपूर्व है. उन्होंने कहा कि वे वादा करते हैं कि राष्ट्रपति बनने के बाद वे तोड़ने का नहीं, बल्कि जोड़ने का काम करेंगे.

WE THE PEOPLE के लिए जनादेश

जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका के लोगों ने अपना जनादेश दे दिया है, ये जनादेश वी द पीपुल के लिए है. साथ ही 77 वर्षीय जो बाइडेन ने कहा कि वे एक ऐसा राष्ट्रपति बनने का वादा करते हैं, जो देश और समाज को तोड़ने का नहीं बल्कि जोड़ने का काम करेगा.

I believe that this is part of the mandate from the American people. They want us to cooperate.



That’s the choice I’ll make. And I call on the Congress — Democrats and Republicans alike — to make that choice with me.