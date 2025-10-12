अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन को प्रोस्टेट कैंसर, कराया गया रेडिएशन थैरेपी ट्रीटमेंट

Joe Biden prostate cancer treatment: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जो बाइडेन को प्रोस्टेट कैंसर हो गया है और वह इसका इलाज करा रहे हैं. उनके प्रवक्ता ने शनिवार को पुष्टि की कि बाइडेन रेडिएशन थेरेपी ले रहे हैं. रेडिएशन थेरेपी में विशेष किरणों से कैंसर कोशिकाओं को मारा जाता है.

मई महीने में डॉक्टरों ने बाइडेन को बताया कि उन्हें प्रोस्टेट कैंसर है. यह कैंसर काफी गंभीर किस्म का है क्योंकि यह उनकी हड्डियों तक फैल चुका है. मेडिकल भाषा में इसे "मेटास्टेटिक प्रोस्टेट कैंसर" कहते हैं.

लेकिन, अच्छी बात यह है कि डॉक्टरों के अनुसार यह कैंसर "हार्मोन-सेंसिटिव" है, यानी इलाज से इसे काबू में किया जा सकता है.

क्या इलाज चल रहा है?

बाइडेन के प्रवक्ता ने बताया, "प्रोस्टेट कैंसर के इलाज के तहत राष्ट्रपति बाइडेन का रेडिएशन थेरेपी और हार्मोन ट्रीटमेंट चल रहा है. हार्मोन ट्रीटमेंट में दवाइयों से कैंसर की बढ़ोतरी रोकी जाती है."

एक और ऑपरेशन भी हुआ

सितंबर में बाइडेन का एक और ऑपरेशन हुआ था. उनके माथे पर स्किन कैंसर के सेल्स थे जिन्हें हटाना पड़ा. इस प्रक्रिया को "मोह्स सर्जरी" कहते हैं. डॉक्टरों ने बताया कि सभी कैंसर सेल्स सफलतापूर्वक निकाल दिए गए हैं. ऑपरेशन के बाद बाइडन के माथे पर बड़ी पट्टी दिखाई दी थी जब वह सार्वजनिक कार्यक्रमों में गए थे.

बाइडेन ने क्या कहा?

कैंसर की खबर के बाद बाइडन ने सोशल मीडिया पर लिखा था, "कैंसर हम सभी को छूता है. आप सभी की तरह जिल (उनकी पत्नी) और मैंने सीखा है कि हम टूटी हुई जगहों में सबसे मजबूत होते हैं. प्यार और सहारे के लिए धन्यवाद."

उम्र और स्वास्थ्य जांच

बाइडेन अगले महीने 83 साल के हो जाएंगे. इस उम्र के पुरुषों की आमतौर पर नियमित रूप से प्रोस्टेट कैंसर की जांच नहीं होती. अमेरिकन कैंसर सोसायटी कहती है कि 50-60 साल के पुरुषों को हर दो साल में जांच करानी चाहिए.

