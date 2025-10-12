scorecardresearch
 

Feedback

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन को प्रोस्टेट कैंसर, कराया गया रेडिएशन थैरेपी ट्रीटमेंट

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को हड्डियों तक फैले प्रोस्टेट कैंसर का इलाज चल रहा है. वे रेडिएशन और हार्मोन थेरेपी ले रहे हैं. डॉक्टरों का कहना है कि कैंसर उपचार के प्रति अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है. 83 साल के बाइडेन ने सोशल मीडिया पर सभी का प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद किया.

Advertisement
X
जो बाइडेन की कैंसर से जंग (File Photo: AP)
जो बाइडेन की कैंसर से जंग (File Photo: AP)

Joe Biden prostate cancer treatment: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जो बाइडेन को प्रोस्टेट कैंसर हो गया है और वह इसका इलाज करा रहे हैं. उनके प्रवक्ता ने शनिवार को पुष्टि की कि बाइडेन रेडिएशन थेरेपी ले रहे हैं. रेडिएशन थेरेपी में विशेष किरणों से कैंसर कोशिकाओं को मारा जाता है.

मई महीने में डॉक्टरों ने बाइडेन को बताया कि उन्हें प्रोस्टेट कैंसर है. यह कैंसर काफी गंभीर किस्म का है क्योंकि यह उनकी हड्डियों तक फैल चुका है. मेडिकल भाषा में इसे "मेटास्टेटिक प्रोस्टेट कैंसर" कहते हैं.

लेकिन, अच्छी बात यह है कि डॉक्टरों के अनुसार यह कैंसर "हार्मोन-सेंसिटिव" है, यानी इलाज से इसे काबू में किया जा सकता है.

सम्बंधित ख़बरें

joe biden pic at white house wall of fame
White House में Biden की जगह ‘AutoPen’ का फोटो 
व्हाइट हाउस का प्रेसिडेंशियल वॉक ऑफ हेम पर विवाद क्यों (Photo: @WhiteHouse/X)
व्हाइट हाउस में बाइडेन की बेइज्जती! ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति की फोटो की जगह लगवा दी 'ऑटोपेन' की तस्वीर 
Modi and Trump
“अमेरिका ही चाहता था भारत रूस से खरीदे तेल” 
Trump Warns India
खुला राज... ट्रंप बेनकाब! बाइडेन के समय अमेरिका ही चाहता था भारत रूस से खरीदे तेल, ये था मकसद 
डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच 2024 में हुए प्रेसिडेंशियल डिबेट पर हंटर बाइडेन ने दी प्रतिक्रिया (Photo: AFP)
2024 की प्रेसिडेंशियल डिबेट में इसलिए डोनाल्ड ट्रंप से पिछड़ गए थे जो बाइडेन, बेटे हंटर ने किया खुलासा 

क्या इलाज चल रहा है?

बाइडेन के प्रवक्ता ने बताया, "प्रोस्टेट कैंसर के इलाज के तहत राष्ट्रपति बाइडेन का रेडिएशन थेरेपी और हार्मोन ट्रीटमेंट चल रहा है. हार्मोन ट्रीटमेंट में दवाइयों से कैंसर की बढ़ोतरी रोकी जाती है."

एक और ऑपरेशन भी हुआ

सितंबर में बाइडेन का एक और ऑपरेशन हुआ था. उनके माथे पर स्किन कैंसर के सेल्स थे जिन्हें हटाना पड़ा. इस प्रक्रिया को "मोह्स सर्जरी" कहते हैं. डॉक्टरों ने बताया कि सभी कैंसर सेल्स सफलतापूर्वक निकाल दिए गए हैं. ऑपरेशन के बाद बाइडन के माथे पर बड़ी पट्टी दिखाई दी थी जब वह सार्वजनिक कार्यक्रमों में गए थे. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन को हुआ प्रोस्टेट कैंसर, "अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन को हुआ प्रोस्टेट कैंसर, गंभीर बीमारी हड्डियों तक फैली

बाइडेन ने क्या कहा?

कैंसर की खबर के बाद बाइडन ने सोशल मीडिया पर लिखा था, "कैंसर हम सभी को छूता है. आप सभी की तरह जिल (उनकी पत्नी) और मैंने सीखा है कि हम टूटी हुई जगहों में सबसे मजबूत होते हैं. प्यार और सहारे के लिए धन्यवाद."

उम्र और स्वास्थ्य जांच

बाइडेन अगले महीने 83 साल के हो जाएंगे. इस उम्र के पुरुषों की आमतौर पर नियमित रूप से प्रोस्टेट कैंसर की जांच नहीं होती. अमेरिकन कैंसर सोसायटी कहती है कि 50-60 साल के पुरुषों को हर दो साल में जांच करानी चाहिए.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    IND vs WI Live Score
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election 2025
    Advertisement