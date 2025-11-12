'आतंकवाद के खिलाफ हम भारत के साथ मजबूती से खड़े हैं...', दिल्ली ब्लास्ट पर इजरायली PM ने व्यक्त की संवेदनाएं

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दिल्ली ब्लास्ट पर गहरी संवेदना व्यक्त की हैं. उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ इजरायल भारत के साथ मजबूती से खड़ा है. नेतन्याहू ने कहा कि दोनों देशों की ताकत दुश्मनों की नापाक हरकतों को नाकाम कर देगी.

इजरायली पीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना प्रिय दोस्त और भारत की जनता को बहादुर बताया है. नेतन्याहू ने एक्स पर लिखा, मैं और सारा (उनकी पत्नी) तथा इजरायल के लोग पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं. इस मुश्किल वक्त में इजरायल आपके साथ मजबूती के खड़ा है.

उन्होंने भारत और इजरायल को प्राचीन सभ्यताएं बताते हुए कहा, भारत और इजरायल प्राचीन सभ्यताएं हैं जो शाश्वत सच पर टिकी हैं. आतंक हमारे शहरों पर हमला कर सकता है, लेकिन ये हमारी आत्माओं को कभी नहीं हिला पाएगा. हमारे देशों का प्रकाश हमारे दुश्मनों के अंधकार को परास्त कर देगा. उनका ये संदेश आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता और साहस को प्रदर्शित करता है.

इजराइल के प्रधानमंत्री का बयान ऐसे वक्त आया है जब दोनों देश आतंकवाद के खतरे का सामना कर रहे हैं. नेतन्याहू का ये संदेश दोनों राष्ट्रों के बीच गहरे रणनीतिक और भावनात्मक बंधन को और मजबूत करता है. भारत और इजरायल दोनों ने लंबे वक्त से सीमा पार आतंकवाद और सुरक्षा चुनौतियों का सामना किया है. नेतन्याहू ने अपने बयान में इस साझा संकट के विरुद्ध एकजुटता और लचीलेपन पर जोर दिया.

