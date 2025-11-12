scorecardresearch
 

Feedback

'आतंकवाद के खिलाफ हम भारत के साथ मजबूती से खड़े हैं...', दिल्ली ब्लास्ट पर इजरायली PM ने व्यक्त की संवेदनाएं

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा ने दिल्ली ब्लास्ट पर गहरी संवेदना व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि हम इस दुख की घड़ी में भारत के साथ मजबूती से खड़े हैं. उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवाद हमारे शहरों को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन हमारी आत्माओं को कभी नहीं हिला सकता.

Advertisement
X
दिल्ली ब्लास्ट: इजरायली पीएम ने व्यक्त की संवेदनाएं.( Photo: AP)
दिल्ली ब्लास्ट: इजरायली पीएम ने व्यक्त की संवेदनाएं.( Photo: AP)

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दिल्ली ब्लास्ट पर गहरी संवेदना व्यक्त की हैं. उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ इजरायल भारत के साथ मजबूती से खड़ा है. नेतन्याहू ने कहा कि दोनों देशों की ताकत दुश्मनों की नापाक हरकतों को नाकाम कर देगी.

इजरायली पीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना प्रिय दोस्त और भारत की जनता को बहादुर बताया है. नेतन्याहू ने एक्स पर लिखा, मैं और सारा (उनकी पत्नी) तथा इजरायल के लोग पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं. इस मुश्किल वक्त में इजरायल आपके साथ मजबूती के खड़ा है.

उन्होंने भारत और इजरायल को प्राचीन सभ्यताएं बताते हुए कहा, भारत और इजरायल प्राचीन सभ्यताएं हैं जो शाश्वत सच पर टिकी हैं. आतंक हमारे शहरों पर हमला कर सकता है, लेकिन ये हमारी आत्माओं को कभी नहीं हिला पाएगा. हमारे देशों का प्रकाश हमारे दुश्मनों के अंधकार को परास्त कर देगा. उनका ये संदेश आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता और साहस को प्रदर्शित करता है.

सम्बंधित ख़बरें

दिल्ली धमाके में श्रावस्ती के युवक की मौत, गांव में पसरा मातम  
jaish terror link delhi blast
'जिहाद की तैयारी...', आतंकी संगठन जैश की मैगजीन में था दिल्ली हमले का सीक्रेट मैसेज? 
Delhi Blast
Delhi Blast में मरने वालों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट 
Photo PTI
गणतंत्र दिवस पर लाल किले पर हमले का था प्लान, कई बार की रेकी 
एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंचे पीएम मोदी (File photo: ITG)
दिल्ली ब्लास्ट के घायलों से मिले PM मोदी, भूटान से लौटते ही सीधे पहुंचे LNJP हॉस्पिटल 

इजराइल के प्रधानमंत्री का बयान ऐसे वक्त आया है जब दोनों देश आतंकवाद के खतरे का सामना कर रहे हैं. नेतन्याहू का ये संदेश दोनों राष्ट्रों के बीच गहरे रणनीतिक और भावनात्मक बंधन को और मजबूत करता है. भारत और इजरायल दोनों ने लंबे वक्त से सीमा पार आतंकवाद और सुरक्षा चुनौतियों का सामना किया है. नेतन्याहू ने अपने बयान में इस साझा संकट के विरुद्ध एकजुटता और लचीलेपन पर जोर दिया.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    दिल्ली ब्लास्ट
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    Buxar Election
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Election 2025
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement