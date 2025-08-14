scorecardresearch
 

Feedback

हमास का अंत, बंधकों की वापसी और गाजा पर नियंत्रण... नेतन्याहू ने पेश किया युद्ध खत्म करने का रोडमैप

नेतन्याहू ने बताया कि एक हफ्ते पहले उन्होंने सुरक्षा कैबिनेट की बैठक बुलाकर इन सिद्धांतों पर सहमति बनाई. पहला सिद्धांत है कि हमास को पूरी तरह से निःशस्त्र किया जाएगा. दूसरा, सभी बंधकों चाहे जीवित हों या मृत को वापस लाया जाएगा और इस पर कोई समझौता नहीं होगा.

Advertisement
X
इजरायली पीएम नेहतन्याहू (File Photo- ITG)
इजरायली पीएम नेहतन्याहू (File Photo- ITG)

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार (14 अगस्त 2025) को गाजा युद्ध की समाप्ति के लिए पांच प्रमुख सिद्धांत घोषित किए. उन्होंने कहा कि ये सिद्धांत इजरायल की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे और यही असली ‘विजय’ का अर्थ है.

नेतन्याहू ने बताया कि एक हफ्ते पहले उन्होंने सुरक्षा कैबिनेट की बैठक बुलाकर इन सिद्धांतों पर सहमति बनाई. पहला सिद्धांत है कि हमास को पूरी तरह से निःशस्त्र किया जाएगा. दूसरा, सभी बंधकों चाहे जीवित हों या मृत को वापस लाया जाएगा और इस पर कोई समझौता नहीं होगा. तीसरा, गाजा पट्टी को पूरी तरह से डिमिलिटराइज किया जाएगा, यानी न केवल हमास के हथियार छीने जाएंगे, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि वहां हथियार न बनाए जाएं और न ही बाहर से लाए जाएं.

उन्होंने कहा कि चौथा सिद्धांत है कि गाजा पट्टी में इज़रायली सुरक्षा नियंत्रण रहेगा, जिसमें सुरक्षा परिधि भी शामिल होगी. पांचवां, गाजा में एक वैकल्पिक नागरिक प्रशासन स्थापित किया जाएगा जो न तो हमास होगा और न ही फिलिस्तीनी अथॉरिटी. यह प्रशासन न आतंकवाद सिखाएगा, न उसे वित्त देगा और न ही उसे अंजाम देगा.

सम्बंधित ख़बरें

Arab League Leaders
नेतन्याहू ने ऐसा क्या कहा कि भड़क गए मुस्लिम देश? सऊदी अरब के सुर में सुर मिलाकर इजरायल को कोसा 
न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन ने नेतन्याहू पर साधा निशाना (Photo: Reuters)
'नेतन्याहू रास्ता भटक चुके हैं...', इजरायली प्रधानमंत्री पर जमकर बरसे न्यूजीलैंड के PM  
Mohammed Bin Salman, Benjamin Netanyahu
इजरायल को हथियार भिजवा रहा सऊदी अरब? मचा हंगामा तो दिया ये जवाब 
priynka and bag
भारत में 'हमास-हमदर्दों' का चेहरा बनाने के लिए इजरायल ने प्रियंका गांधी को क्यों चुना? 
Priyanka_Post_about_Gaza
Gaza को लेकर Priyanka Gandhi का पोस्ट, Israel ने दिया ये जवाब 
Advertisement

प्रधानमंत्री ने जोर देते हुए कहा, “ये पांच सिद्धांत इज़रायल की सुरक्षा की गारंटी हैं. इन्हीं के जरिए असली ‘विजय’ हासिल होगी.”

बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 हमास ने गाज़ा पट्टी से इजरायल पर बड़ा हमला किया था. इसमें बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई थी और कई लोगों को बंधक बना लिया गया था. इसके बाद इजरायल ने गाज़ा में व्यापक सैन्य अभियान शुरू किया, जो अब तक कई चरणों में चला है. हवाई हमले, ज़मीनी ऑपरेशन और गाज़ा के कई हिस्सों पर नियंत्रण की कोशिश.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    वॉर 2 मूवी रिव्यू
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement