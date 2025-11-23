scorecardresearch
 

Feedback

हिज्बुल्लाह पर फिर टूटा इजरायल का कहर... नेतन्याहू बोले- चीफ ऑफ स्टाफ पर IDF का अटैक

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी कि इजराइली सेना ने हिजबुल्लाह के चीफ ऑफ स्टाफ पर हमला किया.

Advertisement
X
इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कार्यालय का पोस्ट ( Photo: AP)
इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कार्यालय का पोस्ट ( Photo: AP)

इजराइली सेना ने दक्षिणी बेरूत पर हवाई हमला किया है. इस हमले में सेना ने हिजबुल्लाह के चीफ ऑफ स्टाफ को निशाना बनाया है. इसे लेकर सोशल मीडिया पर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने जानकारी दी है. 

ये हमला जून के बाद से पहला हमला बताया जा रहा है. हालांकि, अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि कितने लोगों की मौत हुई है या घायल हुए हैं.

इस पोस्ट के पहले पीएम कार्यालय ने एक और पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि नेतन्याहू ने रक्षा मंत्री और आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ की सिफारिश पर हमले का आदेश दिया. इज़रायल हर जगह और हर समय अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ता से काम करता है. 

सम्बंधित ख़बरें

Piyush Goyal met Benjamin Netanyahu.
नेतन्याहू से मिले पीयूष गोयल... भारत-इजरायल के बीच FTA को लेकर आया बड़ा अपडेट 
गाजा में इजरायली हमले में 21 की मौत, देखें दुनिया की बड़ी खबरें 
MBS, Trump
'ट्रंप ने नेतन्याहू की बात काटकर...', MBS के यूएस दौरे पर क्या बोला इजरायली मीडिया? 
Mohammed Bin Salman, Donald Trump, Benjamin Netanuahu
'मिडिल ईस्ट में किसी और को...', सऊदी को F-35 देने के ट्रंप के ऐलान पर भड़का इजरायल 
People gathering next of an ambulance as it enters the Ein el-Hilweh refugee camp in the southern port city of Sidon, Lebanon, Tuesday, Nov. 18, 2025. (AP Photo/Mohammed Zaatari)
लेबनान में इजरायल का घातक हमला, शरणार्थी कैंप पर एयर स्ट्राइक, 13 लोगों की मौत 

पीएम कार्यालय की पोस्ट

इजरायल के पीएम कार्यालय ने पोस्ट कर लिखा कुछ समय पहले, बेरूत के मध्य में,आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के चीफ ऑफ स्टाफ पर हमला किया जो आतंकवादी संगठन के निर्माण और दोबारा से  शस्त्रीकरण का नेतृत्व कर रहा था.

Advertisement

कब शुरू हुआ था युद्ध?

लेबनान के हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच युद्ध 8 अक्टूबर को शुरू हुआ था. ये युद्ध तब शुरू हुआ जब हिजबुल्लाह ने गाजा में अपने फिलिस्तीनी सहयोगियों पर दबाव को कम करने के लिए लेबनानी पक्ष का समर्थन किया था. इस युद्ध ने तब तेजी पकड़ ली जब तेल अवीव ने सितंबर में पेजर्स ऑपरेशन को अंजाम दिया. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement