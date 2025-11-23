हिज्बुल्लाह पर फिर टूटा इजरायल का कहर... नेतन्याहू बोले- चीफ ऑफ स्टाफ पर IDF का अटैक

इजराइली सेना ने दक्षिणी बेरूत पर हवाई हमला किया है. इस हमले में सेना ने हिजबुल्लाह के चीफ ऑफ स्टाफ को निशाना बनाया है. इसे लेकर सोशल मीडिया पर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने जानकारी दी है.
ये हमला जून के बाद से पहला हमला बताया जा रहा है. हालांकि, अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि कितने लोगों की मौत हुई है या घायल हुए हैं.
इस पोस्ट के पहले पीएम कार्यालय ने एक और पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि नेतन्याहू ने रक्षा मंत्री और आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ की सिफारिश पर हमले का आदेश दिया. इज़रायल हर जगह और हर समय अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ता से काम करता है.
पीएम कार्यालय की पोस्ट
इजरायल के पीएम कार्यालय ने पोस्ट कर लिखा कुछ समय पहले, बेरूत के मध्य में,आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के चीफ ऑफ स्टाफ पर हमला किया जो आतंकवादी संगठन के निर्माण और दोबारा से शस्त्रीकरण का नेतृत्व कर रहा था.
कब शुरू हुआ था युद्ध?
लेबनान के हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच युद्ध 8 अक्टूबर को शुरू हुआ था. ये युद्ध तब शुरू हुआ जब हिजबुल्लाह ने गाजा में अपने फिलिस्तीनी सहयोगियों पर दबाव को कम करने के लिए लेबनानी पक्ष का समर्थन किया था. इस युद्ध ने तब तेजी पकड़ ली जब तेल अवीव ने सितंबर में पेजर्स ऑपरेशन को अंजाम दिया.