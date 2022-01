कनाडा-अमेरिका बॉर्डर पर 4 भारतीयों की -35 डिग्री में जमकर मौत, विदेश मंत्री ने राजदूतों से तलब की रिपोर्ट

अमेरिका-कनाडा के बॉर्डर (America-Canada Border) से एक दुखद खबर सामने आई. जानकारी के मुताबिक, यहां भारी ठंड में जमकर (Exposure to Cold Weather) 4 भारतीयों की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि ये सभी मानव तस्करी का शिकार होकर बॉर्डर पर पहुंचे थे. मैनटोबा रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस (RCMP) ने गुरुवार को बताया कि एमर्सन के पास अमेरिका-कनाडा बॉर्डर पर कनाडा की तरफ बुधवार को चार शव मिले, जिसमें एक नवजात भी शामिल है.



पुलिस के मुताबिक 11 घंटे पैदल चल कर बॉर्डर के पास पहुंचे ये सभी लोग -35 तापमान और तेज़ बर्फ़ीली हवा का शिकार हुए हैं. वहीं चर्चा में आने के बाद अब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मौत पर दुख जताते हुए कनाडा और अमेरिका में भारत के राजदूतों से जानकारी मांगी है. इस मामले में उन्होंने एक ट्वीट भी किया है.



Shocked by the report that 4 Indian nationals, including an infant have lost their lives at the Canada-US border. Have asked our Ambassadors in the US and Canada to urgently respond to the situation.