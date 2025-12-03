scorecardresearch
 
पुतिन की भारत यात्रा पर इंडिया टुडे का मॉस्को में विशेष राउंडटेबल

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4-5 दिसंबर के बीच भारत दौरे पर आ रहे हैं. उनके इस दौरे से पहले इंडिया टुडे ग्रुप मॉस्को में एक उच्चस्तरीय राउंडटेबल मीटिंग आयोजित कर रहा है. इस मीटिंग में ऊर्जा, रक्षा, शिक्षा और व्यापार के विभिन्न पहलुओं पर गहन चर्चा होगी.

इंडिया टुडे ग्रुप एक ऐतिहासिक पहल के तहत राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से ठीक पहले मॉस्को में एक विशेष उच्चस्तरीय राउंडटेबल बैठक करेगा. यह बैठक लग्जरी रियल एस्टेट क्षेत्र की अग्रणी कंपनी BnW डेवलपर्स के सहयोग से आयोजित हो रही है.

इस राउंडटेबल में भारत-रूस साझेदारी के प्रमुख स्तंभों पर गहन विचार-विमर्श होगा. बैठक में ऊर्जा पर प्रमुखता से बात होगी जिसमें तेल, गैस, परमाणु ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, खनन और महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रों के रूस के दिग्गज चेहरे दीर्घकालिक सहयोग को मजबूत करने के मुद्दे अपने विचार साझा करेंगे.

रूस के ऊर्जा परिदृश्य में भारत की बढ़ती भागीदारी को देखते हुए, राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा इस संवाद के लिए अनुकूल समय मानी जा रही है.

इस राउंडटेबल का एक सत्र रूस में रहने वाले भारतीयों के जीवन पर होगा, जिसमें समुदायिक समूहों, सांस्कृतिक संगठनों और व्यापार मंडलों की भागीदारी होगी, जो वहां सक्रिय भारतीय प्रवासी समुदाय को सशक्त बनाए हुए हैं.

एक अन्य महत्वपूर्ण सत्र में चर्चा इस मुद्दे पर भी होगी कि क्या रूस अब भी भारतीय छात्रों के लिए एक पसंदीदा गंतव्य है. इस सत्र में रूस में भारतीय छात्र संघ के प्रतिनिधि तथा प्रमुख मेडिकल और तकनीकी विश्वविद्यालयों के अधिकारी शिक्षा की गुणवत्ता, सुरक्षा, अवसरों और बदलती अपेक्षाओं पर विचार-विमर्श करेंगे.

रक्षा सहयोग पर भी होगी चर्चा

दोनों देशों के बीच गहरे सैन्य सहयोग को देखते हुए, रक्षा सहयोग पर भी एक महत्वपूर्ण संवाद होगा. रूसी रक्षा, उड्डयन और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के उद्यमी, भारत के फार्मास्यूटिकल्स, एफएमसीजी, आईटी, इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक्स, टेक्सटाइल और चाय जैसे क्षेत्रों के उद्यमियों के साथ मिलकर दोनों देशों के बीच के आर्थिक और औद्योगिक सहयोग पर व्यापक चर्चा करेंगे.

इंडिया टुडे अपने सभी प्लेटफॉर्म पर इस पूरे राउंडटेबल की कवरेज, विशेषज्ञों की प्रतिक्रियाएं, विशेष साक्षात्कार और राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा का लाइव प्रसारण करेगा. 

