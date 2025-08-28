scorecardresearch
 

Feedback

बाढ़ सीमा के इस पार भी, उस पार भी... अटारी बॉर्डर जलमग्न, पाकिस्तानी पंजाब में 2 लाख लोग बेघर

भारत और पाकिस्तान, दोनों तरफ पंजाब में बाढ़ से हालात बिगड़ गए हैं. अटारी-वाघा बॉर्डर से लेकर करतारपुर कॉरिडोर तक पानी भर गया है, जिससे हजारों लोग बेघर हो गए और आवाजाही ठप हो गई है. पंजाब में बांध टूटने से कई गांव जलमग्न हो गए हैं, जबकि पाकिस्तानी पंजाब में 2 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए हैं. मानसूनी बारिश से पाकिस्तान में अब तक 800 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं.

Advertisement
X
धूसी बांध टूटने से न सिर्फ आसपास के गांव बल्कि करतारपुर कॉरिडोर में भी पानी भर गया है. (Photo: PTI)
धूसी बांध टूटने से न सिर्फ आसपास के गांव बल्कि करतारपुर कॉरिडोर में भी पानी भर गया है. (Photo: PTI)

बॉर्डर के इस पार भी बाढ़ है और उस पार भी. पंजाब से लेकर पाकिस्तानी पंजाब तक मानसून की बारिश ने हालात बेहाल कर दिए हैं. अटारी-वाघा बॉर्डर पूरी तरह जलमग्न हो गया है, जिससे आवाजाही थम गई है और सुरक्षा चिंताएं बढ़ गई हैं. भारत के गुरदासपुर, पठानकोट और तरनतारन जैसे जिलों से लेकर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत तक नदियां उफान पर हैं. धूसी बांध टूटने और करतारपुर कॉरिडोर के आसपास पानी भरने से कई गांव जलमग्न हो गए हैं, वहीं दोनों तरफ हजारों लोग बेघर होकर राहत शिविरों में शरण लेने को मजबूर हैं.

मानसून की बारिश ने भारत और पाकिस्तान, दोनों तरफ हालात बेहद खराब कर दिए हैं. वाघा बॉर्डर से आई तस्वीरों में पूरा इलाका पानी में डूबा नजर आ रहा है, जिससे सीमा पर आवाजाही ठप हो गई है और सुरक्षा एजेंसियों की चिंता भी बढ़ गई है.

Pakistan Flood
(Photo: AP)

सम्बंधित ख़बरें

The stakes of the US-Pakistan involvement in Balochistans minerals, a blow to China?
अमेरिका-पाक में बलूचिस्तान के खनिज पर क्या हुई है डील? जानिए  
सैफुल्लाह फारुख 90 के दौर में पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर कश्मीर लौटे थे. (Photo- India Today)
Ground Report: ‘ये मुल्क मेरी माँ है लेकिन मैंने इससे गद्दारी की…’ एक Ex-मिलिटेंट की जुबानी, कश्मीर में आतंक की कहानी! 
Pakistan Floods
पाकिस्तान पर पड़ रही दोहरी मार, 7000 घर तबाह, 800 मौतें... भारत ने भी छोड़ा पानी 
Questions on Pakistan-Bangladesh friendship, silence on the 1971 apology.
इशाक डार का ढाका दौरा... पाक और बांग्लादेश के बीच क्या चल रहा है? 
Tawi River
India ने बाढ़ को लेकर Pakistan को किया अलर्ट 

डेरा बाबा नानक में कई गांव जलमग्न

पंजाब में गुरदासपुर जिले के सीमावर्ती इलाकों में रावी नदी का बहाव तेज हो जाने से डेरा बाबा नानक में श्री करतारपुर कॉरिडोर दर्शन स्थल पर बना धूसी बांध टूट गया. इसके बाद पूरे इलाके में पानी घुस गया और कई गांव जलमग्न हो गए. धूसी बांध टूटने से हजारों एकड़ कृषि भूमि भी पानी में डूब गई है. डेरा बाबा नानक शहर में घरों में पानी भर गया है और लोग प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं. वहीं संगरूर के तोलावाल गांव में भारी बारिश से कई घरों की छतें गिर गईं और तबाही का आलम साफ दिख रहा है.

Advertisement

पाकिस्तानी पंजाब में 2 लाख से अधिक लोग बेघर

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भी हालात कमोबेश ऐसे ही हैं. न्यूज एजेंसी एपी की रिपोर्ट के अनुसार, 210,000 से अधिक लोग विस्थापित हो गए हैं. वहां बाढ़ और बारिश से गांव डूब रहे हैं और तेज बहाव का पानी भारतीय सीमा की ओर भी आ रहा है, जिससे सीमा से सटे इलाकों की स्थिति और खराब हो गई है. करतारपुर कॉरिडोर के पुल के नीचे तेज धारा में बहता पानी दोनों तरफ के लोगों के लिए खतरा बना हुआ है.

पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक संकटों से घिरा है और अब बाढ़ से भी बड़ा नुकसान हो रहा है. (Photo- ITG)
(Photo: ITG)

बाढ़ से निपटने के लिए सेना तैनात

पंजाब प्रांत में बाढ़ से पैदा हुई तबाही से निपटने के लिए पाकिस्तान सरकार ने बुधवार को औपचारिक तौर पर सेना को बुला लिया है. इसके लिए गृह मंत्रालय ने आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया. मुल्क का सबसे बड़ा प्रांत पंजाब इस वक्त भीषण बाढ़ का सामना कर रहा है. इस साल अब तक पाकिस्तान में मानसूनी बारिश और बाढ़ से 800 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. सेना के जवानों को सरगोधा, लाहौर, ओकारा, फैसलाबाद, सियालकोट, नारोवाल और कसूर जिलों में भी तैनात किया जाएगा.

न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, मौसमी बारिश 26 जून से शुरू हुई थी और अब तक देश के अलग-अलग हिस्सों में कम से कम आठ बार मानसूनी बारिश हो चुकी है. इनसे आई बाढ़ और लगातार बारिश के चलते अब तक 809 लोगों की मौत और 1,100 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement