'ओमान चौथे नंबर पर है, लेकिन मैं ताली नहीं बजाऊंगा...', मस्कट में ऐसा क्यों बोले PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओमान के दौरे पर हैं. गुरुवार को उन्होंने मस्कट में भारतीय समुदाय को संबोधित किया. पीएम मोदी ने कहा, 'भारत-ओमान पक्के दोस्त हैं'. उन्होंने कहा कि भारत और ओमान मैत्री पर्व मना रहे हैं. हमारा कूटनीतिक रिश्ता 70 साल का है.

पीएम मोदी ने कहा, 'समंदर की लहरें बदलती हैं. मौसम बदलते हैं लेकिन भारत-ओमान की दोस्ती हर मौसम में और मजबूत होती है और हर लहर के साथ नई ऊंचाई छूती है.' उन्होंने कहा, 'आप भारत और ओमान के व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं. आप उस विरासत के उत्तराधिकारी हैं, जिसका इतिहास सदियों से समृद्ध रहा है. सभ्यता की शुरुआत से ही हमारे पूर्वज एक-दूसरे के साथ समुद्री व्यापार करते रहे हैं.'

'भारत को जानिए क्विज में ओमान को नंबर 1 पर होना चाहिए'



पीएम मोदी ने कहा, 'मुझे 'भारत को जानिए' क्विज में ओमान के पार्टिसिपेशन के बारे में भी पता चला है. ओमान से 10 हजार से अधिक लोगों ने इस क्विज में हिस्सा लिया. ओमान पूरी दुनिया में चौथी पोजिशन पर रहा है. लेकिन मैं ताली नहीं बजाऊंगा. ओमान तो नंबर 1 पर होना चाहिए.'

उन्होंने कहा, 'मैं चाहूंगा कि ओमान की भागीदारी और अधिक बढ़े. ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग जुड़ें. भारतीय बच्चे इसमें जरूर भाग लें. साथ ही ओमान के अपने दोस्तों को भी इस क्विज में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करें.'

'मंडवी-मस्कट के बीच अरब सागर मजबूत पुल बन गया'

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'अक्सर कहा जाता है कि समुद्र के दो छोर एक-दूसरे से बहुत दूर होते हैं, लेकिन मंडवी और मस्कट के बीच का अरब सागर एक मजबूत पुल बन गया है. यह ऐसा पुल है जिसने भारत और ओमान के रिश्तों को मजबूत किया है और हमारी सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाया है.'

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि समुद्र की लहरें बदल सकती हैं, मौसम बदल सकते हैं, लेकिन भारत और ओमान की दोस्ती हर मौसम के साथ और मजबूत होती जाती है और हर लहर के साथ नई ऊंचाइयों को छूती है.

