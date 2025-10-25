scorecardresearch
 

Feedback

भारतीय सेना के 'त्रिशूल' से पाकिस्तान में खौफ, सैन्य अभ्यास से पहले बंद किए कई हवाई मार्ग

भारत 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक पाकिस्तान सीमा के पास तीनों सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास 'त्रिशूल' शुरू करने जा रहा है. पाकिस्तान ने अपने केंद्रीय और दक्षिणी हवाई क्षेत्र में कई हवाई मार्गों पर प्रतिबंध लगा दिया है. यह कदम दोनों देशों के बीच सैन्य तनाव को दर्शाता है.

Advertisement
X
रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, यह अभ्यास सेनाओं की संयुक्त क्षमता और आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के उद्देश्य से किया जा रहा है. (File Photo: ITG)
रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, यह अभ्यास सेनाओं की संयुक्त क्षमता और आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के उद्देश्य से किया जा रहा है. (File Photo: ITG)

भारत की ओर से पाकिस्तान सीमा के पास सेना के तीनों अंगों (थल सेना, नौसेना और वायु सेना) का संयुक्त युद्धाभ्यास 'त्रिशूल' शुरू करने की तैयारी के बीच, पाकिस्तान ने अपने केंद्रीय और दक्षिणी हवाई क्षेत्र में कई हवाई मार्गों पर प्रतिबंध लगा दिया है. इस कदम को लेकर इस्लामाबाद ने कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया है, लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि यह या तो किसी सैन्य अभ्यास से जुड़ा कदम हो सकता है या फिर किसी हथियार परीक्षण की तैयारी.

30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक अभ्यास करेंगी भारत की सेनाएं

यह कदम तब उठाया गया है जब भारत ने 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक पाकिस्तान सीमा के पास सर क्रीक इलाके में बड़े पैमाने पर तीनों सेनाओं के संयुक्त अभ्यास के लिए NOTAM (Notice to Airmen) जारी किया था. ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच इस तरह की सैन्य 'तनातनी' आम हो गई है, जिसमें दोनों देश सीमाई इलाकों में सैन्य अभ्यास के लिए NOTAM जारी करते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने महिलाओं की भर्ती और फंड जुटाने के लिए
मसूद अजहर की बहनें चला रहीं आतंकी ट्रेनिंग क्लास, 500 रुपये में ‘जिहाद’ सिखाने की तैयारी 
FATF_warn_Pak_Over_Terror
ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने का मतलब टेरर फंडिंग की छूट नहीं, Pak से बोला FATF 
Haqqani warns FATF could re-list Pakistan over jihadi activity
'ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने का मतलब टेरर फंडिंग की छूट नहीं', FATF ने PAK को दी वॉर्निंग 
जॉन किरियाकू ने दावा किया कि अमेरिका तानाशाहों के साथ काम करना पसंद करता है (File Photo: AP)
'मुशर्रफ ने US को सौंप दी थी परमाणु हथियारों की चाबी...', अमेरिका के पूर्व अफसर का खुलासा 
सीआईए के पूर्व अधिकारी जॉन किरियाकू ने दावा किया कि अमेरिका को लगा कि 2002 में पाकिस्तान और भारत के बीच जंग शुरू होगी (Photo: ITG)
'US को 2002 में लगा कि भारत-PAK के बीच युद्ध शुरू हो जाएगा...', पूर्व CIA अधिकारी का बड़ा खुलासा 

India exercise

‘त्रिशूल’ अभ्यास का महत्व

रक्षा विश्लेषक डेमियन साइमोन की ओर से शेयर की गई सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक, ‘त्रिशूल’ अभ्यास के लिए आरक्षित हवाई क्षेत्र 28,000 फीट की ऊंचाई तक फैला हुआ है. उन्होंने ट्वीट में कहा कि अभ्यास का क्षेत्र और इसका पैमाना 'असामान्य' है. रक्षा मंत्रालय के अनुसार, इस अभ्यास में थलसेना, नौसेना और वायुसेना की संयुक्त भागीदारी होगी. इसका उद्देश्य सेनाओं की संयुक्त अभियान क्षमता, ‘आत्मनिर्भरता’ और इनोवेशन का प्रदर्शन करना है.

Advertisement

भारत की सीमाई गतिविधियों पर पाकिस्तान की नजर

मंत्रालय ने बयान में कहा, 'दक्षिणी कमान के सैनिक विभिन्न चुनौतीपूर्ण इलाकों में संयुक्त अभियानों को परखेंगे, जिनमें क्रीक और रेगिस्तानी इलाकों में आक्रामक रणनीतियां, सौराष्ट्र तट पर उभयचर (amphibious) ऑपरेशन और बहु-क्षेत्रीय संयुक्त अभ्यास शामिल हैं.'

हालांकि ऐसे अभ्यास सामान्य सैन्य तैयारी का हिस्सा होते हैं, लेकिन पाकिस्तान की ओर से NOTAM जारी करना यह दर्शाता है कि वह ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की सीमाई गतिविधियों पर करीबी नजर रख रहा है. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के भीतर 9 आतंकी ठिकाने और 11 सैन्य ठिकाने व एयरबेस को निशाना बनाया था.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    लव राशिफल
    Bihar Election Result 2025
    Mahua Chunav
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    आज का राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Raghopur Election
    Alinagar MLA
    Buxar Election
    करियर राशिफल
    Advertisement