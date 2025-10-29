भारत-चीन बॉर्डर से आई गुड न्यूज... लद्दाख पर पड़ोसी देश ने कह दी ये बात

भारत-चीन बॉर्डर से गुड न्यूज सामने आई है जो सीमा क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने की दिशा में अहम माना जा रहा है. चीन के रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को घोषणा की कि उसने भारत के साथ सीमा मुद्दों पर बातचीत की जो सकारात्मक रही. इस वार्ता में चीन-भारत सीमा के पश्चिमी भाग, विशेष रूप से लद्दाख क्षेत्र के प्रबंधन और नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित किया गया है.

चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने भारत के साथ बातचीत की जानकारी देते हुए कहा कि भारत-चीन ने इंडो-चाइना बॉर्डर के पश्चिमी खंड के नियंत्रण पर सक्रिय और गहन संवाद किया. ये बातचीत विशेष रूप से लद्दाख क्षेत्र के प्रबंधन और नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित थी.

ये वार्ता 2020 में पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध के बाद से जारी तनाव को कम करने के लिए दो एशियाई शक्तियों के प्रयासों में एक और कदम है. दोनों देशों के रक्षा और राजनयिक प्रतिनिधियों ने सीमा संबंधी मुद्दों को संभालने के लिए बातचीत के खुले चैनल बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की.

जारी रहेगी बातचीत

प्रवक्ता के अनुसार, दोनों देशों ने सैन्य और राजनयिक चैनलों के जरिए से संवाद और बातचीत को जारी रखने पर सहमति जताई है. ये कदम सीमा क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

Advertisement

चीन-भारत सीमा विवाद लंबे वक्त से दोनों देशों के बीच तनाव का कारण रहा है, विशेष रूप से लद्दाख क्षेत्र में, हाल की वार्ता से उम्मीद जताई जा रही है कि ये द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में सहायक होगी.

चीन की ओर से ये बयान ऐसे वक्त में आया है, जब दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय बैठकें और संवाद की प्रक्रिया जारी है. भारतीय पक्ष से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि ये विकास क्षेत्रीय स्थिरता के लिए सकारात्मक संकेत है.

---- समाप्त ----