'इमरान खान को कुछ हुआ, तो इनमें से कोई नहीं बचेगा...', बहन नौरीन नियाजी की शहबाज-मुनीर को धमकी

पाकिस्तान में जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर बीते कुछ दिनों से अटकलों का बाजार गरम है. भारत से लेकर पाकिस्तान में सुगबुगाहट तेज है कि सबकुछ ठीक तो नहीं है? इस बीच इमरान खान की बहन नौरीन नियाजी ने पाकिस्तान सरकार को दो टूक चेतावनी दी है.

इमरान खान की बहन नौरीन नियाजी ने आज तक के साथ विशेष बातचीत में कहा कि हमने चार से पांच हफ्ते से इमरान खान से बात नहीं की है. उनसे मिले नहीं है, उन्हें देखा तक नहीं है. इस वजह से हमें उनकी फिक्र है क्योंकि पहले भी उनकी जान लेने की कोशिश की जा चुकी है. पाकिस्तान का हुक्मरान डेस्परेट हैं लेकिन हम बता दें कि उन्हें (इमरान) किसी किस्म का नुकसान पहुंचाने का सोचे भी ना, अगर किसी ने कोशिश भी की तो यकीन करें कि इनमें से कोई भी नहीं बचेगा.

नौरीन ने कहा कि इनका ख्याल है कि ये लोग हुकूमत करेंगे, ये लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे. ये लोग अपनी मौत मरेंगे. इनको सोचना भी नहीं चाहिए ये लोग कुछ कर सकते हैं. ये हुक्मरान जुल्म कर रही है. हमारा इन पर एतबार खत्म हो गया है. ये लोग बहुत ज्यादती कर रहे हैं. इमरान खान को कई-कई दिनों तक आइसोलेशन में रख रहे हैं. पाकिस्तान के जेल मैनुअल के मुताबिक, किसी को भी चार दिन से ज्यादा आइसोलेट नहीं कर सकते लेकिन ये इमरान को तीन-तीन हफ्ते, चार-चार हफ्ते आइसोलेट कर देते हैं. हम परेशान हो गए हैं.

उन्होंने बताया कि पाकिस्तान का हुक्मरान ताकत के नशे में चूर है. लेकिन मैं कह दूं कि वो इमरान खान को नुकसान पहुंचाने की सोचे भी ना. यह पूछने पर कि क्या इमरान खान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो सकती है? इस पर नौरीन ने कहा कि इमरान खान शांतिप्रिय है. वह हमेशा अपने लोगों को शांति बनाए रखने को कहते हैं लेकिन आपको पता ही है कि पहले भी कई बार उनकी हत्या की कोशिश हो चुकी है. कभी उन पर गोलियां चलाई गई तो कभी हेलिकॉप्टर खराब, गाड़ी खराब कर दी गई. पेट्रोल तक खराब डाल दिया गया. ये लोग बहुत कुछ कर चुके हैं. लेकिन अब अगर इन्होंने कोशिश भी की तो इनमें से कोई भी नहीं बचेगा. इन्हें बड़ा हुक्मरानी का शौक है, पूरा शौक खत्म हो जाएगा. इमरान खान के साथ पूरी दुनिया खड़ी है. दुनिया में जहां-जहां पाकिस्तानी हैं, सब इमरान खान के साथ हैं.

यह पूछने पर कि जेल प्रशासन क्या जवाब देकर उन्हें इमरान खान से मिलने नहीं देता? इसका जवाब देते हुए नौरीन कहती हैं कि जेल प्रशासन हमें सही कारण कभी नहीं बताता. कभी वो हमें नजरअंदाज कर देते हैं. कई बार वो हमारे सामने डंडे लेकर खड़े हो जाते हैं. अगर आप इमरान खान के साथ हैं तो आपका वो लिहाज नहीं करेंगे. आपको इमरान खान के साथ होने की कीमत चुकानी पड़ती है.

नौरीन ने कहा कि जेल प्रशासन और सरकार कह रही है कि इमरान खान को सुविधाओं के साथ रखा गया है. लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है. ये सरासर झूठ है. ये लोग जो नौ मई हिंसा की बात करते हैं, ये भी झूठ है. इमरान खान तो खुद बोलते हैं कि आप सीसीटीवी फुटेज दिखाएं, जहां हमारी पार्टी ने तोड़फोड़ की है. लेकिन वो आज तक एक भी सबूत नहीं दिखा पाए. इन्होंने खुद नवंबर को अंधेरा करके गोलियां चलाई, जिसमें कई लोग मारे गए. सुप्रीम कोर्ट के गेट इन लोगों ने तोड़े. ये पूछने पर कि वह ये किन लोगों के लिए बोल रही हैं? इस पर नौरीन ने कहा कि वही लोग जिनके पास ताकत है. पाकिस्तान में ताकत फौज के पास है. आसिम मुनीर के पास है. फिर ये लोग हुक्मरान से काम करवाते हैं.

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अगस्त 2023 से रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं. उनकी गिरफ्तारी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने अल-कादिर ट्रस्ट मामले में कथित भ्रष्टाचार के केस में की है. आरोप है कि इस मामले में इमरान ने अपनी पत्नी बुशरा बीबी के साथ मिलकर भ्रष्टाचार किया है.

