क्या जेल में इमरान खान के साथ सब ठीक है? पाकिस्तान में अफवाहें तेज, 3 हफ्ते से नहीं मिल पा रहा परिवार

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सेहत को लेकर पाकिस्तान में कई अफवाहें चल रही हैं. पाकिस्तान में अफवाहें उड़ रही हैं कि जेल में उनकी सेहत ठीक नहीं है. इमरान खान की तीन बहनों को पिछले 21 दिनों से अदियाला जेल में इमरान खान से नहीं मिलने दिया जा रहा है. इमरान खान की बहनों ने पाकिस्तन के पंजाब प्रांत के आईजी से शिकायत की है.

कोर्ट से परमिशन मिलने के बावजूद रावलपिंडी के अदियाला जेल में बंद इमरान खान से उनकी 3 बहनें और वकीलों को नहीं मिलने दिया जा रहा है. इमरान मिले उनकी बहनों को 3 हफ्ते गुजर चुके हैं. इनकी बहनों का आरोप है कि इमरान खान के ठिकाने और उनकी सेहत के बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है.

इमरान की बहन नौरीन ने अदियाला जेल के बाहर प्रदर्शनकारियों पर ‘बेरहमी से हमले’ को लेकर पंजाब IG को औपचारिक शिकायत दी है.

अफगानिस्तान की मीडिया में इमरान खान को लेकर कई बातें कही जा रही हैं और पाकिस्तान सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है.

कहां हैं इमरान खान

पीटीआई के समर्थकों का कहना है कि अगर इमरान खान स्वस्थ हैं, तो पुलिस उनकी बहनों को उनसे मिलने क्यों नहीं दे रही है. जबकि इमरान से मुलाकात का आदेश कोर्ट ने दिया है.

इस बीच डॉन के हवाले से खबर है कि कोर्ट से निकले समय इमरान की बहन अलीमा खान को हिरासत में ले लिया गया है.

पिछले हफ्ते पुलिस ने बहनों से की थी बदसलूकी

PTI के फाउंडर इमरान खान की बहन नौरीन नियाज़ी ने पिछले हफ़्ते रावलपिंडी की अदियाला जेल के बाहर PTI प्रदर्शनकारियों पर हुए “बेरहमी से हमले” के खिलाफ़ पंजाब के पुलिस इंस्पेक्टर जनरल डॉ. उस्मान अनवर को एक फॉर्मल शिकायत दी है.

इमरान से मिलने की मांग को लेकर उनकी बहनों ने पिछले सप्ताह प्रदर्शन किया था. (Photo: ITG)

पिछले हफ़्ते इमरान की बहनों ने अदियाला जेल के बाहर डेरा डाल दिया था, जहां कथित रूप से PTI के फाउंडर अभी बंद हैं. साथ ही PTI के दूसरे सदस्यों को भी उनसे मिलने नहीं दिया. PTI के मुताबिक पीटीआई की बहनें अलीमा खान, डॉ. उज़मा खान और नौरीन जेल के बाहर 'शांति से बैठी थीं' जब पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी की और उन्हें हिंसक तरीके से हिरासत में लिया. इस दौरान इमरान की एक बहन को सड़क पर घसीटा गया.

पार्टी द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर किए गए वीडियो में अलीमा और उज़मा दूसरे कार्यकर्ताओं समेत नौरीन के चारों ओर जमा हुए दिख रहे थे, पुलिस सलूक के बाद नजमा डरीं हई लग रही थीं. उनके हाथ कांप रहे थे. तब अलीमा ने कहा था कि पुलिसवाली महिलाएं उसे सड़क पर घसीट रही थीं.

आज पीटीआई का ब्लैक डे

आज 26 नवंबर 2025 को PTI के कार्यकर्ता पूरे पाकिस्तान में 'ब्लैक डे' मना रहे हैं. यह दिन 2024 के 26 नवंबर को हुए हिंसक प्रदर्शनों की पहली वर्षगांठ के रूप में चुना गया है. इस दिन भी इमरान खान की रिहाई और राजनीतिक न्याय की मांग में भारी विरोध प्रदर्शन हुए थे. PTI ने पूरे देश में जिला स्तर पर प्रदर्शन, रैलियां और सभाएं आयोजित की हैं. पीटीआई के कार्यकर्ता कथित सरकारी अन्याय, राजनीतिक उत्पीड़न, मानवाधिकार हनन के खिलाफ आवाज उठाई जा रहे हैं.

जेल में बंद हैं इमरान खान

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अगस्त 2023 से रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं. उनकी गिरफ्तारी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने अल-कादिर ट्रस्ट मामले में कथित भ्रष्टाचार के केस में की है. आरोप है कि इस मामले में इमरान ने अपनी पत्नी बुशरा बीवी के साथ मिलकर भ्रष्टाचार किया है.

क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान पर आरोप है कि उन्होंने ट्रस्ट के नाम पर रियल एस्टेट टायकून मलिक रियाज हुसैन से 60 एकड़ जमीन दान ली. इससे स्टेट को करोड़ों की हानि हुई.

जनवरी 2025 में अदालत ने खान को 14 साल की सजा सुनाई, जबकि बुशरा को 7 साल. इसके अलावा इमरान खानपर पर अन्य मामले भी चल रहे हैं.

