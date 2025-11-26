जेल में बंद इमरान खान को क्या हुआ? तीन थ्योरी जिनसे गर्म हो गया अफवाहों का बाजार

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान 6 मई 2023 से जेल में बंद हैं. अफवाहें हैं कि जेल के भीतर ही रहस्यमयी परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई है. इमरान के रहस्यमयी मौत के दावों से सोशल मीडिया पटा पड़ा है. इस बीच अदियाला जेल के बाहर प्रोटेस्ट कर रहीं इमरान की तीनों बहनों से मारपीट की खबर है. परिवार की मांग है कि अगर इमरान सही-सलामत हैं तो उन्हें इमरान से मिलने दिया जाए.

इमरान खान की मौत को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की थ्योरी सामने आ रही हैं. पहली थ्योरी है कि अदियाला जेल में इमरान को जहर दिया गया है. हालांकि, अभी तक किसी भी दावे की पुष्टि नहीं की गई है. पाकिस्तान सरकार ने इन्हें कोरी अफवाहें बताया है.

इमरान खान की तीनों बहनों का कहना है कि कोर्ट से परमिशन मिलने के बावजूद तीन हफ्तों से उन्हें इमरान से मिलने नहीं दिया जा रहा है. ठीक ऐसा ही कहना इमरान खान के वकील का है. वही वकील, जिन्हें पहले लगभग हर पंद्रह दिन में इमरान से मिलने दिया जाता था.

इमरान खान के परिवार का कहना है कि उन्हें ना तो इमरान की सेहत से जुड़ी जानकारी दी जा रही है और ना ही बताया जा रहा है कि वे अभी कहां है. कहा ये भी जा रहा है कि इमरान को चोरी-छिपे किसी दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया गया है.

एक अन्य थ्योरी ये भी है कि इमरान खान की किसी बीमारी से मौत हो गई है. द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक, इमरान खान वर्टिगो और टिनिटस जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं. इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट में यह बताया गया है कि उनके एक कान से लगातार सुनने की शक्ति कम हो रही है. इसे लेकर इलाज भी चल रहा है.

इमरान खान को कई महीनों से एकांत कारावास में रखा गया है. एक अफवाह ये भी है कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर और आईएसआई के इशारे पर जेल में उनका कत्ल कर दिया गया.

जेल के बाहर इमरान खान की बहनों के साथ मारपीट!

भाई इमरान खान से जेल में मुलाकात की मांग पर अड़ी उनकी तीनों बहनों नोरीन, आलिमा और उज्मा खान के साथ मारपीट का भी आरोप है. इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान-तहरीक-इंसाफ का कहना है कि पुलिसकर्मियों ने इमरान खान की बहनों के साथ मारपीट की. आलिमा खान को कस्टडी में लिया गया लेकिन जल्द ही उन्हें रिहा कर दिया गया.

इससे पहले पीटीआई के हजारों समर्थक जेल के बाहर इकट्ठा हो गए थे और इमरान की सेहत के बारे में जानकारी देने की मांग की. दूसरी तरफ समर्थकों को काबू में रोकने और किसी भी हिंसक घटना को कंट्रोल करने के लिए जेल के बाहर सैकड़ों सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं.

इमरान खान की तीनों बहनों ने पंजाब पुलिस चीफ उस्मान अनवर से इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है. बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है, जब इमरान खान की मौत की अफवाहों का बाजार गरम है. ठीक इसी तरह के दावे मई 2025 में भी किए गए थे. उस समय कहा जा रहा था कि इमरान खान को गोली मार दी गई है.

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अगस्त 2023 से रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं. उनकी गिरफ्तारी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने अल-कादिर ट्रस्ट मामले में कथित भ्रष्टाचार के केस में की है. आरोप है कि इस मामले में इमरान ने अपनी पत्नी बुशरा बीवी के साथ मिलकर भ्रष्टाचार किया है.

क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान पर आरोप है कि उन्होंने ट्रस्ट के नाम पर रियल एस्टेट टायकून मलिक रियाज हुसैन से 60 एकड़ जमीन दान ली. इससे स्टेट को करोड़ों की हानि हुई. जनवरी 2025 में अदालत ने खान को 14 साल की सजा सुनाई, जबकि बुशरा को 7 साल. इसके अलावा इमरान खानपर पर अन्य मामले भी चल रहे हैं.

