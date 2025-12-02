scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

इमरान खान से मुलाकात के बाद भी शांत नहीं हुआ बहनों का गुस्सा... अब बताया आगे का प्लान

अलीमा का बयान ऐसे समय आया है जब उनकी बहन डॉ. उजमा खान ने इमरान खान से मुलाकात की. इसके बाद उजमा ने बताया कि इमरान की सेहत पूरी तरह ठीक है, लेकिन उन्हें अलग-थलग रखकर मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है.

Advertisement
X
इमरान खान की बहन अलीमा ने घोषणा की कि परिवार अब प्रत्येक मंगलवार अदियाला जेल के बाहर धरने पर बैठेगा (File Photo: Reuters)
इमरान खान की बहन अलीमा ने घोषणा की कि परिवार अब प्रत्येक मंगलवार अदियाला जेल के बाहर धरने पर बैठेगा (File Photo: Reuters)

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन डॉ. उजमा खान से मुलाकात के बाद अब परिवार ने सरकार और जेल प्रशासन के खिलाफ तीखे तेवर अपनाते हुए बड़ा ऐलान किया है. इमरान खान की बहन अलीमा खान ने घोषणा की कि परिवार अब प्रत्येक मंगलवार को अदियाला जेल के बाहर धरने पर बैठेगा और तभी हटेगा जब परिवार के छह सदस्यों और छह वकीलों को खान से नियमित मुलाकात की अनुमति दी जाएगी.

अलीमा का बयान ऐसे समय आया है जब उनकी बहन डॉ. उजमा खान ने इमरान खान से मुलाकात के बाद कहा कि उनकी सेहत पूरी तरह ठीक है, लेकिन उन्हें अलग-थलग रखकर मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है. उजमा के अनुसार, खान बेहद नाराज हैं और उन्होंने कहा कि उन्हें दिन के अधिकांश समय सेल में बंद रखा जाता है तथा किसी से भी बातचीत करने की अनुमति नहीं दी जाती. इसके लिए इमरान ने आसिम मुनीर को जिम्मेदार ठहराया है.

'हर मंगलवार बैठेंगे, हर गुरुवार पार्टी बैठेगी'

सम्बंधित ख़बरें

Notification delay over Asim Munir in Pakistan
मुनीर को CDF बनाने वाली फाइल को शरीफ परिवार ने ठंडे बस्ते में डाला, देखें बड़ा दावा  
दस्तक: पाकिस्तान में मुनीर को लेकर तनाव बढ़ा, शहबाज और नवाज के बीच हुआ झगड़ा  
Imran Khan supporters determined to free him after 28 days without meeting
इमरान के समर्थकों के सामने झुके मुनीर! पूर्व पाक PM से बहन की मुलाकात 
Ministry of External Affairs spokesperson Randhir Jaiswal addresses a press conference on Tuesday. (Photo: PTI)
भारत ने PAK के दावे को किया खारिज... कहा- श्रीलंका जा रही फ्लाइट को तुरंत दी क्लीयरेंस 
जेल में बंद इमरान खान से बहन ने की मुलाकात, अर्पिता आर्या के साथ देखें विशेष 

अलीमा खान ने कहा कि परिवार अब मौन रहने वाला नहीं है. उन्होंने कहा, “हम हर मंगलवार अदियाला जेल के बाहर बैठेंगे. हम नहीं हटेंगे जब तक छह परिवारजन और छह वकीलों को इमरान खान से मिलने की अनुमति नहीं मिलती.”

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पीटीआई अपना खुद का धरना हर गुरुवार को जारी रखेगी.

Advertisement

अलीमा खान ने सरकार पर आरोप लगाया कि प्रशासन संपर्क बंद करके परिवार और पार्टी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है. उन्होंने कहा, “अगर वे सोचते हैं कि चुप्पी हमें तोड़ देगी, तो वे गलत हैं. जितना वे रोकेंगे, प्रतिरोध उतना मजबूत होगा. इस पूरी स्थिति का समाधान सिर्फ पारदर्शिता और कानूनी अधिकारों की बहाली से ही संभव है."

अदियाला जेल के बाहर कड़ा पहरा

इमरान खान की बहनों की यह घोषणा ऐसे माहौल में आई है जब रावलपिंडी और इस्लामाबाद में धारा 144 पहले से लागू है, और पूरे अदियाला रोड पर पुलिस बल तैनात है. अधिकारियों के अनुसार, 8 किलोमीटर का इलाका पूरी तरह सील है, स्कूल-कॉलेज बंद हैं और आवागमन के लिए नागरिकों से पहचान पत्र दिखाने को कहा जा रहा है.

सोशल मीडिया पर अफवाहों के बाद आंदोलन तेज

बता दें कि पिछले एक महीने से परिवार को मुलाकात की अनुमति नहीं मिलने के कारण सोशल मीडिया पर खान के जीवित होने तक पर सवाल उठने लगे थे. कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका को देखते हुए जेल प्रशासन ने बाद में उजमा खान को मुलाकात की अनुमति दी.

लेकिन परिवार और पार्टी की तरफ से इसे देरी से लिया गया मजबूरन फैसला बताया जा रहा है.

Advertisement

कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका के बीच, पीटीआई ने चेतावनी दी है कि अगर इमरान खान के साथ कुछ भी हुआ, तो जिम्मेदारों को पाकिस्तान और विदेशों में जवाब देना पड़ेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement