पाकिस्तान की संसद में गूंजा इमरान खान का मुद्दा, शहबाज के मंत्री के बयान पर बवाल, PTI ने दिया अल्टीमेटम

पाकिस्तान की सरकार ने 27 नवंबर को शाम पांच बजे नेशनल असेंबली का आपात सत्र बुलाया था. संसद का यह सत्र ऐसे समय में बुलाया गया है, जब देश में सुरक्षा के हालात बेहद खराब हैं.

पाकिस्तान की संसद में गूंजा इमरान खान का मुद्दा (Photo: Reuters)
पूरा पाकिस्तान ये जानना चाहता है कि जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान कहां हैं और किस हालत में है. शहबाज सरकार और रावलपिंडी की अदियाला जेल भले ही बार-बार दावा कर रहे हैं कि इमरान खान बिल्कुल ठीक हैं, दुरुस्त हैं लेकिन इमरान का परिवार और उनकी पार्टी यह मानने को कतई तैयार नहीं है. इस बीच इमरान खान का मामला आज पाकिस्तान की संसद में भी गूंजा.

पाकिस्तान की संसद के निचले सदन नेशनल असेंबली में इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के सांसद फैजल जावेद ने कहा कि हमारी मांग है कि अगले 24 घंटों में इमरान को उनके परिवार से मिलने दिया जाए. इमरान को पूरी तरह से एकांत कारावास में क्यों रखा गया है?

पीटीआई सांसद फैजल जावेद ने संसद में इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाया कि इमरान के परिवार को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा. उन्होंने इस मामले को सीनेट में भी उठाने की मंजूरी मांगी और सरकार से इस पर जवाब देने को कहा. 

इस पर पाकिस्तान के गृह राज्य मंत्री तलाल चौधरी ने नियमों का हवाला दिया, जिस पर बवाल हो गया और संसद की कार्यवाही आगे नहीं चल पाई. चौधरी ने कहा कि इमरान खान मोस्ट वीआईपी कैदी हैं. इमरान से मिलने को लेकर पीटीआई ड्रामा कर रही है. उनसे जेल के मैनुअल के हिसाब से ही मिलने दिया जाएगा.

इमरान खान को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाहों का दौर

पिछले कुछ दिनों से इमरान खान को लेकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह की बातें की जा रही है. इमरान की तीनों बहनों का आरोप है कि उन्हें तीन हफ्तों से इमरान से मिलने नहीं दिया जा रहा है. वकील को भी इमरान से मिलने की इजाजत नहीं है. ऐसे में कई तरह के कॉन्सपिरेसी थ्योरी सामने आई हैं. 

सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि या तो इमरान खान को जहर दे दिया गया है. या फिर उन्हें अदियाला जेल से कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है. जेल के भीतर ही बीमारी से इमरान के दम तोड़ने की भी अफवाहें हैं लेकिन इन सबके बीच जेल प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इमरान खान बिल्कुल ठीक हैं. वह पूरी तरह से स्वस्थ हैं और जेल के भीतर सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं.

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अगस्त 2023 से रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं. उनकी गिरफ्तारी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने अल-कादिर ट्रस्ट मामले में कथित भ्रष्टाचार के केस में की है. आरोप है कि इस मामले में इमरान ने अपनी पत्नी बुशरा बीबी के साथ मिलकर भ्रष्टाचार किया है.

---- समाप्त ----
