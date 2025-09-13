'मेरे घर की औरतों को परेशान कर रहे मुनीर', इमरान का निशाना, बोले- आसिम लॉ से चल रहा मुल्क!

जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर पर आरोप लगाया है कि वह उनके परिवार की महिलाओं को निशाना बना रहे हैं. इमरान ने कहा कि मुनीर ने सारी नैतिकता दफना दी है और देश को 'डकैत और डफर्स अलायंस' के तहत चला रहे हैं.

'आसिम लॉ से चल रहा मुल्क'

इमरान खान ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर लिखा, 'मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ जितने भी अत्याचार हो रहे हैं, वे सब आसिम मुनीर के आदेश पर हो रहे हैं. हमारा देश इस समय 'आसिम लॉ' के तहत चल रहा है. मुनीर ने सारी नैतिकता खत्म कर दी है और 'डकैत और डफर्स अलायंस' के जरिए राज कर रहे हैं. इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि मेरे परिवार की महिलाओं तक को निशाना बनाया जा रहा है.'

क्रिकेटर से नेता बने इमरान खान दो साल से ज्यादा वक्त से कई मामलों में जेल में बंद हैं. उनकी पार्टी का दावा है कि उनका असली 'गुनाह' सिर्फ इतना था कि उन्होंने सेना की ताकत को चुनौती दी.

'मेरी बहनों और पत्नी का राजनीति से कोई संबंध नहीं है'

Advertisement

इमरान ने मुनीर पर अपनी बहन अलीमा खान के खिलाफ अभियान चलाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, 'मेरी बहनें और मेरी पत्नी का राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है. अलीमा खान सिर्फ मेरा संदेश लोगों तक पहुंचाती हैं. उनके खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है, वह शर्मनाक है और इस बात का सबूत है कि देश पर थोपी गई यह हुकूमत कितनी डरपोक और कायर है.'

'बुशरा मेरी पत्नी हैं सिर्फ इसलिए जेल में हैं'

उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पत्नी बुशरा बीबी का राजनीति में कोई रोल नहीं है. इमरान ने कहा, 'उन्होंने कभी मुझसे किसी मंत्री, टिकट-होल्डर या सीनेटर को नॉमिनेट करने को नहीं कहा. वह राजनीतिक संदेश नहीं भेजतीं. वह अकेली कोठरी में कैद हैं और उनका बाहर किसी भी राजनीतिक शख्स से कोई संपर्क नहीं है. उन्हें सिर्फ इसलिए जेल में रखा गया है क्योंकि वह मेरी पत्नी हैं.'

---- समाप्त ----