'इस्तीफा दो, तब ही मिलेगा हेलीकॉप्टर...', जब Gen Z प्रोटेस्ट के बीच ओली ने मांगी मदद तो सेना प्रमुख ने रख दी शर्त

नेपाल की राजधानी काठमांडू जब Gen Z प्रदर्शन के हिंसक होने की वजह से आग की लपटों में जल रही थी. तब तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपने लिए सेना प्रमुख से एक हेलीकॉप्टर मांगा था. लेकिन आर्मी चीफ अशोक राज सिगडेल ने ओली के सामने अपनी शर्त रखी. इसी शर्त की वजह से ओली को पीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा और उनकी सरकार का पतन हो गया.

काठमांडू में उग्र भीड़ ने ओली के घर पर बोल दिया था धावा (File Photo: AP)
काठमांडू में उग्र भीड़ ने ओली के घर पर बोल दिया था धावा (File Photo: AP)

नेपाल में बीते दिनों हुए Gen Z आंदोलन के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था. जब काठमांडू की सड़कों पर केपी शर्मा ओली के खिलाफ गुस्सा भड़का और उग्र प्रदर्शनकारी उनके दरवाजे पर मंडरा रहे थे, तो पहले से ही हताश ओली हड़बड़ा गए. घर में घिरे ओली ने फोन उठाया और नेपाली सेना प्रमुख को कॉल करके राजधानी से हेलीकॉप्टर उड़ाने का अनुरोध किया. लेकिन सेना प्रमुख अशोक राज सिगडेल का जवाब बेहद सख़्त था.

सेना प्रमुख ने ओली के सामने रखी शर्त

नेपाली समाचार पोर्टल 'उकेरा' की रिपोर्ट के मुताबिक सेना प्रमुख ने पूर्व नेपाली प्रधानमंत्री से कहा, 'आपके इस्तीफ़े के बाद ही हेलीकॉप्टर मिलेगा.' अस्थिर शेर बहादुर देउबा सरकार के पतन के बाद 2024 में सत्ता में लौटे ओली को भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, संसाधनों के कुप्रबंधन और सत्तावादी होने के आरोपों की वजह से आलोचना और जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ा. लेकिन आठ सितंबर से शुरू हुए जेनरेशन जेड प्रदर्शनकारियों के आंदोलन ने केपी शर्मा ओली को हाशिए पर धकेल दिया.

ये भी पढ़ें: नेपाल में अब आगे क्या होगा? PM ओली के इस्तीफे से बढ़ा सस्पेंस, चीन की चुप्पी पर भी सवाल

उकेरा की रिपोर्ट के मुताबिक, जब उग्र भीड़ ने 9 सितंबर को सरकारी इमारतों और राजनेताओं के घरों पर धावा बोल दिया, तो घबराए ओली ने सेना प्रमुख सिगडेल को फोन करके हेलीकॉप्टर भेजने की मांग की थी, लेकिन उन्हें शर्तों के साथ जवाब मिला. नेपाल में हिंसा एक दिन पहले 8 सितंबर को भड़की थी, जब सोशल मीडिया साइटों पर सरकार की तरफ से लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जानलेवा हो गया. तब तक इन विरोध प्रदर्शनों में 19 लोगों की जान जा चुकी थी और 300 से ज़्यादा घायल हो गए थे. रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, अब तक मरने वालों की संख्या 72 हो गई है.

युवाओं के गुस्से से बेखबर थे ओली

अगले दिन 9 सितंबर काठमांडू समेत पूरे नेपाल में कर्फ्यू लागू कर दिया गया. फिर भी सुबह होते-होते, Gen Z युवा और आम लोग प्रतिबंधों के खिलाफ राजधानी की सड़कों पर उमड़ पड़े. रिपोर्ट के मुताबिक, उस सुबह ओली ने नेपाल पुलिस, सशस्त्र पुलिस बल और राष्ट्रीय जांच एजेंसी के प्रमुखों को ब्रीफ किया, जिन्होंने बढ़ती भीड़ और नेताओं के घरों पर गंभीर खतरों की चेतावनी दी थी.

एक अंदरूनी सूत्र ने उकेरा को बताया कि ज्यादातर बड़े नेताओं के घरों को घेर लिया गया था. फिर भी ओली ने इसे सिर्फ 'ठीक है' कहकर इस बात को खारिज कर दिया. इसके बजाय, उन्होंने बिना किसी जल्दबाजी के सुरक्षा पुख्ता करने का आदेश दिया.

प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की गोलीबारी से गुस्साई भीड़ ने 'चलो नेताओं के घरों को घेरो' के नारे लगाए और माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड और नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा जैसे प्रमुख नेताओं के घरों को निशाना बनाया.

ये भी पढ़ें: नेपाल के PM केपी शर्मा ओली ने दिया इस्तीफा, विरोध और दबाव के बीच लिया फैसला

दोपहर तक, सर्वदलीय बैठक की तैयारियों के बीच प्रचंड के आवास पर हमला हो गया. ओली ने दावा किया कि सरकार सभी स्टेकहोल्डर्स से बातचीत कर रही है, लेकिन मंत्रियों के आवासों और पुलिस थानों पर हमला सुरक्षा बलों को भारी पड़ गया. सरकार की ओर से सेना और सशस्त्र पुलिस को बहुत कम मदद मुहैया कराई गई, जिससे पुलिस रक्षात्मक रूप से तितर-बितर हो गई.

काठमांडू में देर से उतारी गई सेना

जल्द ही ओली ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई, जहां एजेंसी प्रमुखों ने संसद पर धावा बोलने की हिंसक कोशिशों और अत्यधिक बल प्रयोग से हुई मौतों की सूचना दी. ओली ने इसे माओवादियों और राजतंत्रवादियों की साजिश बताया. साथ ही और ज्यादा एक्शन लेने से इनकार कर दिया. खुफिया विफलताओं ने संकट को और बढ़ा दिया. सड़कों को कंट्रोल में लेने के लिए सेना की तैनाती से जुड़ी पुलिस चीफ की अपील तक को तब अनसुना किया गया, जब तक कि अराजकता चरम पर नहीं पहुंच गई.

प्रदर्शनकारियों की ओर से देउबा के घर पर हमला करने, उनपर और उनकी पत्नी पर हमला करने और फिर सैनिकों की दखल के बाद, हैरान ओली ने नेपाल के सेना प्रमुख सिगडेल को अतिरिक्त बल और वहां से निकलने के बारे में बताया, लेकिन जनरल ने तब उनके सामने इस्तीफे की शर्त रख दी.

नेपाल में क्यों भड़का Gen Z का गुस्सा?

ऑनलाइन आक्रोश से शुरू हुआ यह आंदोलन दशकों में नेपाल में युवाओं के नेतृत्व में हुए सबसे उग्र आंदोलन में बदल गया. इसकी चिंगारी 26 सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन लगाने से भड़की, जिस नेपाल में 21% युवा बेरोजगारी और घोर असमानताओं के बीच नेपो किड्स आलीशान जीवन जी रहे थे. वायरल 'नेपो बेबी' कैंपेन ने दिखाया कि कैसे शासक परिवारों ने बेहिसाब पैसा, विशाल संपत्तियां जमा कीं और भ्रष्ट व्यवस्था से फायदा उठाया. 'ऑनलाइन बोलना काफी नहीं है, हमें सड़कों पर उतरना होगा' के नारे के परिणामस्वरूप सड़कों पर प्रदर्शन शुरू हो गए.

ये भी पढ़ें: नेपाल की सत्ता संभालते ही एक्शन में सुशीला कार्की, पूर्व PM केपी ओली के खिलाफ FIR

विरोध मार्च के आगे बढ़ने के साथ, भारी संख्या में लोगों के आगे बैरिकेड्स लगाए गए. आंसू गैस और पानी की बौछारें भी नाकाम साबित हुईं क्योंकि भीड़ बैरिकेड्स तोड़कर संसद के गेट तक पहुंच गई. हर तरफ अराजकता फैल गई. प्रदर्शनकारियों ने इमारतें जला दीं और पत्थर फेंके. पुलिस ने लाठियों और घातक गोलियों से जवाबी कार्रवाई की, शवों और घायलों से अस्पताल भर गए.

डिप्टी पीएम को हेलीकॉप्टर में नहीं बैठाया

प्रदर्शनकारियों की तरफ से संसद, सिंह दरबार और नेताओं के घरों में आग लगाने के बाद, ओली को लोगों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद लेनी पड़ी. ओली का इस्तीफा राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल को भेज दिया गया. ओली के सहयोगियों, जैसे उप प्रधानमंत्री बिष्णु पौडेल को भी छोड़ दिया गया और कहा गया कि हेलीकॉप्टर में उनके लिए जगह नहीं थी.

ओली के इस्तीफ़े के बाद 9 सितंबर की रात तक, आर्मी चीफ जनरल सिगडेल के नेतृत्व और मध्यस्थता के प्रयासों से सेना ने व्यवस्था बहाल कर दी. इसके तुरंत बाद, पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की, जिन्हें Gen Z डिस्कॉर्ड पोल के ज़रिए स्वतंत्र रूप से चुना गया था, ने अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने वाली नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली.

एक हेलीकॉप्टर के लिए नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री ओली की हताशा भरी विनती ने एक ऐसे नेता के पतन की कहानी बयां की, जिसे उन्हीं लोगों ने घेर लिया था, जिनको ओली ने कमतर समझा था. और नेपाल के सेना प्रमुख सिगडेल की इस्तीफे की सीधी शर्त ओली शासन के पतन की वजह बनी.

---- समाप्त ----
