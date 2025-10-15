scorecardresearch
 

घुटनों के बल बैठाया, फिर बरसा दी गोलियां, गाजा में सिहरा देने वाला है हमास का नया टेरर कांड!

लंबे समय बाद हमास ने एक बार फिर से मध्ययुगगीन बर्बरता का परिचय दिया है. हमास ने गाजा में 8 लोगों को घुटनों के बल बिठाकर गोलीमार दी है. ये घटना तब हुई जब राष्ट्रपति ट्रंप ने हमास को हथियार और शक्तिविहीन करने का वादा किया है.

हमास के इस नरसंहार को ट्रंप को चुनौती के रूप में देखा जा रहा है. (Photo:X/Meganews)
हमास के इस नरसंहार को ट्रंप को चुनौती के रूप में देखा जा रहा है. (Photo:X/Meganews)

हमास ने एक बेहद अप्रत्याशित घटनाक्रम में 8 गाजावासियों को मौत के घाट उतार दिया है. हमास ने इस नरसंहार को तब अंजाम दिया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस आतंकी समूह हथियारविहीन करने का वादा किया है. लेकिन मध्ययुगीन बर्बरता के इस हैरान करने देने वाले उदाहरण के बाद हमास ने फिलीस्तीन में एक बार फिर से अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है.

इसे फ़िलीस्तीनी क्षेत्र पर हमास की नियंत्रण बनाए रखने की पुरजोर कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है. हमास के बर्बर प्रतिशोध के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं. न्यूज एजेंसियों के अनुसार अमेरिका की मध्यस्थता से इज़रायल के साथ हुए युद्धविराम समझौते के बाद गाजा पट्टी पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए हमास दूसरे फिलीस्तीनी कबीलों से भिड़ गया था. 

ये वीडियो कई घंटों से सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है. इस में आठ लोगों को सड़क पर मौत के घाट उतारते हुए दिखाया गया है. हमास ने इन्हें "सहयोगी और अपराधी" करार दिया है. इस वीडियो में बुरी तरह से पीटे गए आठ लोगों की आंखों पर पट्टी बंधी है और वे सड़क पर घुटनों के बल बैठे हैं, और फिर हमास से जुड़े हरे रंग के हेडबैंड पहने आतंकी बंदूकधारी पीछे से उनपर गोलियों की बौछार कर देते हैं. घटनास्थल पर ही इन आठों लोगों की मौत हो गई. 

इस दौरान भीड़ को अल्लाहू-अकबर का नारा लगाते हुए सुना जा सकता है. 

हमास ने बिना कोई सबूत दिए हुए कहा कि जिन लोगों की उसने हत्या की है वे 'अपराधी' और इजरायल के 'सहयोगी' थे. 

गाजा से इजरायली डिफेंस फोर्स की वापसी के बाद हमास ने इस इलाके के ऊपर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश की है और कई इलाकों को अपने कंट्रोल में ले लिया है. इस दौरान हमास कई सशस्त्र समूहों से टक्कर ले रहा है. ये वैसे समूह हैं जिन्होंने जंग के दौरान हमास के कमजोर पड़ने पर कई इलाकों पर कंट्रोल स्थापित कर लिया था. 

गाजा पर कब्जे की कोशिश

गाज़ा में युद्धविराम लागू होने के साथ हमास के सुरक्षा बल सड़कों पर लौट आए हैं. वे अन्य सशस्त्र समूहों के साथ झड़पें कर रहे हैं और उन लोगों को मार रहे हैं जिन्हें उन्होंने गैंगस्टर करार दिया था. गाजा क्षेत्र के उत्तरी भाग में हमास सरकार की काले नकाबपोश सशस्त्र पुलिस ने गाज़ा शहर से इज़रायली सेना के हटने के बाद सड़कों पर गश्त फिर से शुरू कर दी है. 

ट्रंप की चेतावनी

ट्रंप ने हमास की हिंसा पर संतुलित प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने मंगलवार को कहा कि हमास ने "कुछ बहुत ही खतरनाक गिरोहों" का सफाया कर दिया है और उनके कई सदस्यों को मार गिराया है लेकिन "सच कहूं तो इससे मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं हुई."

लेकिन ट्रंप ने हमास से हथियार डालने की अपनी मांग दोहराते हुए कहा, "वे हथियार डाल दें, और अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो हम उन्हें हथियार डाल देंगे और यह जल्दी और शायद हिंसक तरीके से होगा."

हालांकि उन्होंने इस बारे में कोई विशेष जानकारी देने से इनकार कर दिया कि वाशिंगटन ऐसा कैसे करेगा और जब उनसे समय सीमा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह 'एक उचित टाइमलाइन' में किया जाएगा. 

---- समाप्त ----
