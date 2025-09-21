scorecardresearch
 

Feedback

वन टाइम पेमेंट, पुराने वीजा पर लागू नहीं… H-1B Visa के नए नियमों पर व्हाइट हाउस ने दूर किया कन्फूजन!

व्हाइट हाउस ने स्पष्ट किया कि H-1B वीजा पर सालाना नहीं बल्कि एक बार ही फीस लगेगी और केवल नए आवेदन पर लागू होगी, मौजूदा वीजा धारक और विदेश में रहने वाले लोगों को कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा. USCIS और व्हाइट हाउस ने इस फैसले को स्पष्ट किया है.

Advertisement
X
पहले रिपोर्ट किया जा रहा था कि 88 लाख रुपये की फीस वार्षिक होगी. (प्रतिकात्मक तस्वीर)
पहले रिपोर्ट किया जा रहा था कि 88 लाख रुपये की फीस वार्षिक होगी. (प्रतिकात्मक तस्वीर)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा भारी भरकम फीस लगा दी है. नई फीस 1,00,000 डॉलर यानी 88 लाख रुपये तय की गई है. व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट ने स्पष्ट किया, "यह सालाना फीस नहीं, वन-टाइम फीस है और केवल नए पिटीशन पर लागू होगी."

USCIS (US सिटिज़नशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज) ने भी स्पष्ट किया कि नया नियम केवल नए, अभी तक दायर नहीं हुए पिटीशनों पर लागू होगा. पहले से मौजूद H-1B वीजा धारकों या विदेश में रहने वाले लोगों पर यह फीस लागू नहीं होगी.

यह भी पढ़ें: 'H-1B वीजा के नए नियम से मुश्किलें आएंगी, इसका असर...', ट्रंप के फैसले पर भारत ने जताई चिंता

सम्बंधित ख़बरें

h1_b_visajpeg
H-1B वीजा विवाद से अमेरिका का ज्यादा नुकसान, ट्रंप प्रशासन और IT इंडस्ट्री से भारत की बातचीत तेज 
Owaisi_Howdy_Modi
Trump के H1-B वीजा फैसले को लेकर केंद्र पर भड़के Asaduddin Owaisi 
Owaisi questioned the Indian government's foreign policy
'हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप से क्या हासिल हुआ?', H-1B पर ओवैसी ने केंद्र को घेरा 
Duniya Aaj Tak
डोनाल्ड ट्रंप ने H1B पर दिया झटका! देखें दुनिया आजतक 
Trump
H-1B वीजा वाले आदेश से बढ़ी NASSCOM की चिंता, कहा- नौकरियों पर हो सकता है सीधा असर 

वहीं प्रेस सेक्रेटरी लेविट ने कहा कि जो लोग वर्तमान में H-1B वीजा धारक हैं और विदेश में हैं, उन्हें 1,00,000 डॉलर फीस का भुगतान नहीं करना होगा. ये वीजा धारक सामान्य तरीके से अमेरिका में प्रवेश और निकास कर सकते हैं. नया आदेश केवल नए आवेदन और आगामी लॉटरी साइकिल पर लागू होगा, न कि वीजा रेन्यूअल या मौजूदा धारकों पर.

एक लाख डॉलर की फीस सिर्फ नए वीजा धारकों के लिए

Advertisement

US प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी ने भी बताया कि जो लोग अमेरिका से भारत जा रहे हैं या आने वाले हैं, उन्हें जल्दबाजी करने या 1,00,000 डॉलर की फीस देने की जरूरत नहीं है. यह केवल नए वीजा धारकों के लिए लागू होगा.

यह भी पढ़ें: 'हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप से क्या हासिल हुआ?', ट्रंप के H-1B वीजा फैसले को लेकर ओवैसी ने केंद्र को घेरा

भारतीय दूतावास ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर

इस बीच, अमेरिका स्थित भारतीय दूतावास ने आपातकालीन सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर +1-202-550-9931 जारी किया है. इस नंबर पर वॉट्सएप भी किया जा सकता है. यह नंबर केवल भारतीय नागरिकों के लिए इमरजेंसी मामलों में संपर्क के लिए है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement