वन टाइम पेमेंट, पुराने वीजा पर लागू नहीं… H-1B Visa के नए नियमों पर व्हाइट हाउस ने दूर किया कन्फूजन!

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा भारी भरकम फीस लगा दी है. नई फीस 1,00,000 डॉलर यानी 88 लाख रुपये तय की गई है. व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट ने स्पष्ट किया, "यह सालाना फीस नहीं, वन-टाइम फीस है और केवल नए पिटीशन पर लागू होगी."

USCIS (US सिटिज़नशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज) ने भी स्पष्ट किया कि नया नियम केवल नए, अभी तक दायर नहीं हुए पिटीशनों पर लागू होगा. पहले से मौजूद H-1B वीजा धारकों या विदेश में रहने वाले लोगों पर यह फीस लागू नहीं होगी.

वहीं प्रेस सेक्रेटरी लेविट ने कहा कि जो लोग वर्तमान में H-1B वीजा धारक हैं और विदेश में हैं, उन्हें 1,00,000 डॉलर फीस का भुगतान नहीं करना होगा. ये वीजा धारक सामान्य तरीके से अमेरिका में प्रवेश और निकास कर सकते हैं. नया आदेश केवल नए आवेदन और आगामी लॉटरी साइकिल पर लागू होगा, न कि वीजा रेन्यूअल या मौजूदा धारकों पर.

To be clear:



1.) This is NOT an annual fee. It’s a one-time fee that applies only to the petition.



2.) Those who already hold H-1B visas and are currently outside of the country right now will NOT be charged $100,000 to re-enter.



H-1B visa holders can leave and re-enter the… — Karoline Leavitt (@PressSec) September 20, 2025

एक लाख डॉलर की फीस सिर्फ नए वीजा धारकों के लिए

US प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी ने भी बताया कि जो लोग अमेरिका से भारत जा रहे हैं या आने वाले हैं, उन्हें जल्दबाजी करने या 1,00,000 डॉलर की फीस देने की जरूरत नहीं है. यह केवल नए वीजा धारकों के लिए लागू होगा.

भारतीय दूतावास ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर

इस बीच, अमेरिका स्थित भारतीय दूतावास ने आपातकालीन सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर +1-202-550-9931 जारी किया है. इस नंबर पर वॉट्सएप भी किया जा सकता है. यह नंबर केवल भारतीय नागरिकों के लिए इमरजेंसी मामलों में संपर्क के लिए है.

