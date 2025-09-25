'जिनको नेपाल से ज्यादा प्रेम है वो नेपाल में जाकर रहें', Gen-Z पर बोले CM फडणवीस

इंडिया टुडे कॉन्क्लेव (India Today Conclave 2025) मुंबई के मंच से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मराठा आरक्षण से लेकर वोट चोरी के सवालों तक का बेबाकी से जवाब दिया. इस दौरान उन्होंने कहा कि जिनको नेपाल के Gen-Z से बहुत मोहब्बत है तो उन्हें नेपाल जाकर रहना चाहिए.

राहुल गांधी के "Gen-Z वाले सवाल पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारत और नेपाल की स्थिति अलग है. उन्होंने कहा कि जिनको नेपाल से बहुत प्रेम है, वे नेपाल में रहें. उन्होंने यह भी कहा कि भारत के युवाओं के पास विरोध प्रदर्शन करने का समय नहीं है, क्योंकि वे स्टार्टअप्स, एआई, और आईटी जैसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं.

उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि भारतीय युवा इंजीनियर हैं और उन्होंने दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई है. वे सिलिकॉन वैली में भी मिलते हैं. उनका मानना है कि भारत की Gen-Z के विचार और सोच अलग हैं और वे नेपाल की तरह सोचकर काम नहीं करते हैं.

फडणवीस ने कहा कि राहुल गांधी ने सारे हथकंडे अपनाकर देख लिए हैं, वो हताश हैं. अब उन्हें लगता है कि Gen-Z से अपील करके कुछ कर लेंगे, लेकिन हमारे Gen-Z की नजर में राहुल गांधी की अहमियत क्या है, उसे हम नहीं बोलना चाहते हैं. भारत के युवाओं के पास विरोध प्रदर्शन करने का समय नहीं है.

बता दें कि पिछले दिनों राहुल गांधी ने देश के छात्रों और युवाओं को 1997 से 2012 के बीच जन्मे Gen-Z से देश के लोकतंत्र की रक्षा करने की अपील की थी. ​​उन्होंने देश में वोट चोरी के मुद्दे पर सड़क पर उतरने की बात कही थी. इस बात पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने नेपाल और भारत के बीच ऐतिहासिक संबंधों को स्वीकार किया, लेकिन कहा कि आज दोनों पड़ोसी बहुत अलग हैं.

उन्होंने कहा कि भारत ने बहुत प्रगति की है और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है. हमारे देश के युवा की सोच अलग है और दुनिया पर अपना वर्चस्व जमा रहे हैं, उन्हें सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने का टाइम नहीं है.

