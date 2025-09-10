पेरिस में मस्जिदों के बाहर मिले 9 सुअर के सिर... फ्रांसीसी प्रशासन ने शुरू की जांच, गृह मंत्री का भी आया बयान

फ्रांस की राजधानी पेरिस और उसके उपनगरों में अलग-अलग मस्जिदों के बाहर करीब 9 सुअर के सिर पाए जाने की घटना सामने आई है. इस घटना ने पूरे फ्रांस में हड़कंप मचा दिया है. पेरिस के पुलिस प्रमुख लॉरेंट न्यूनेज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि चार सुअर के सिर पेरिस शहर में और पांच सुअर के सिर आसपास के उपनगरों में मस्जिदों के बाहर रखे पाए गए. उन्होंने यह भी कहा कि अन्य सुअर के सिर मिलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है.

पेरिस के अभियोजन कार्यालय के अनुसार, ज्यादातर सुअर के सिर मस्जिदों के बाहर रखे पाए गए. जबकि एक सुअर का सिर सूटकेस में पाया गया. यह घटना शर्मनाक है. फ्रांसीसी पुलिस तेजी से जांच कर रही है.

फ्रांस के गृह मंत्री ब्रूनो रेटैलेयू ने इन घटनाओं की कड़ी निंदा की और इसे बहुत ही निंदनीय और पूरी तरह से अस्वीकार्य बताया. उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि हमारे मुस्लिम साथियों को अपने धर्म का शांति से पालन करने का अधिकार मिले.

एकजुटता और जागरूकता की अपील

पेरिस ग्रैंड मस्जिद के रेक्टर चेम्स-एद्दीन हाफिज ने इन घटनाओं को इस्लामोफोबिक कृत्य करार दिया. उन्होंने कहा कि यह मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती नफरत का एक नया और दुखद चरण है. साथ ही उन्होंने इस खतरनाक कृत्य के खिलाफ राष्ट्रीय एकजुटता और जागरूकता की अपील की.

फ्रांस यूरोपीय संघ में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है. साथ ही इजरायल और अमेरिका के बाहर यहूदी समुदाय की सबसे बड़ी आबादी भी यहीं पाई जाती है. यूरोपीय संघ की फंडामेंटल राइट्स एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, अक्टूबर 2023 में गाजा युद्ध के शुरू होने के बाद से कई यूरोपीय देशों में मुसलमानों के खिलाफ नफरत और यहूदियों के खिलाफ पूर्वाग्रह की घटनाओं में इजाफा हुआ है.

