'इंसान हूं, असर होता है...', ट्रूडो-कैटी पेरी के खुलेआम रोमांस पर छलका पूर्व पत्नी का दर्द

कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपने निजी जीवन को लेकर हाल के दिनों में काफी चर्चा में रहे हैं. अमेरिकी पॉप सेंसेशन कैटी पेरी के साथ उनकी रोमांटिक तस्वीरें वायरल हुईं जिनमें दोनों कैलिफोर्निया में एक यॉट पर एक-दूसरे को किस करने नजर आए. इसके बाद भी दोनों कई बार हाथों में हाथ डाले नजर आए. इस पूरे मामले पर अब ट्रूडो की पूर्व पत्नी सोफी ग्रेगॉयर ने अपने पब्लिक लाइफ और ट्रूडो के साथ अपने रिश्तों पर खुलकर बात की है.

और पढ़ें

सोफी हाल में 'Arlene is Alone' पॉडकास्ट में शामिल हुईं. इस दौरान प्रोग्राम के होस्ट आर्लीन डिकिन्सन ने ट्रूडो और कैटी पेरी की डेटिंग की खबरों का जिक्र किया.

होस्ट ग्रेगॉयर की तारीफ करते हुए कह रही थीं कि 50 साल की उम्र में भी वो काफी कूल हैं क्योंकि वो ट्रूडो और कैटी के रिश्तों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दे रही हैं.

जवाब में ग्रेगॉयर ने कहा, 'देखिए, हम इंसान हैं और इस तरह की चीजों का हमपर असर होता है. यह बिल्कुल नार्मल है. आप किस तरह प्रतिक्रिया देते हैं, यह आपका फैसला होता है. इसलिए मैं शोर की बजाय संगीत चुन रही हूं.'

ग्रेगॉयर और ट्रूडो ने अगस्त 2023 में अलग होने की घोषणा की थी. दोनों ने 2005 में शादी की थी और उनके तीन बच्चे हैं- जैवियर, एला-ग्रेस और हैड्रियन.

Advertisement

कैटी पेरी और ट्रूडो के रिश्ते से दुख में हैं पूर्व पत्नी?

सितंबर में कैलिफोर्निया के समुद्र में यॉट पर ट्रूडो और पेरी को गले लगाते हुए देखा गया था. दोनों की कई तस्वीरें वायरल हुई थीं जिसमें से एक में वो किस करते दिखे. इसके बाद अक्टूबर में पेरी के जन्मदिन के समय, पेरिस के क्रेजी हॉर्स कैबरे के बाहर दोनों हाथों में हाथ डाले दिखाई दिए.

ग्रेगॉयर ने कहा कि वो 'बहुत अच्छी तरह जानती हैं कि सार्वजनिक रूप से फैली कई चीजें ट्रिगर बन सकती हैं. उनसे मैं क्या करती हूं, यह मेरा फैसला है. इस पूरी प्रक्रिया में मैं कैसी महिला बनना चाहती हूं, यह भी मेरा निर्णय है.'

हालांकि, इसका मतलब यह नहीं कि ट्रूडो की पूर्व पत्नी को पेरी और ट्रूडो को एक साथ देख कुछ फील नहीं होता.

ग्रेगॉयर कहती हैं, 'मैं इस पूरे मामले पर खुद को निराश होने दूंगी, गुस्सा होने दूंगी, दुखी होने दूंगी. और मानसिक स्वास्थ्य की पक्षधर होने के नाते, मुझे पूरी तरह पता है कि इन भावनाओं को महसूस करना कितना जरूरी है.'

पॉडकास्ट के दौरान होस्ट ने जब उन्हें 'सिंगल मॉम' कहा, तो ग्रेगॉयर ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा, 'मैं बिल्कुल भी सिंगल मदर नहीं हूं. मेरे बच्चों के पास ऐसे पिता हैं जो अपने बच्चों को बहुत प्यार करता है और उनके लिए समय निकालता है.'

---- समाप्त ----