FBI की टॉप-10 मोस्ट वांटेड लेडी इंडिया से अरेस्ट, 2.17 करोड़ रुपये था इनाम

इस साल जुलाई में FBI ने महिला आरोपी सिंडी का नाम एफबीआई की टॉप-10 Most wanted लिस्ट में जोड़ा था और उसके बारे में जानकारी देने वाले को इनाम की रकम को बढ़ाकर 2 करोड़ 17 लाख रुपये कर दिया था.

जुलाई 2025 में FBI ने सिंडी का नाम मोस्ट वांटेड की लिस्ट में डाला था. (Photo: Representational)
अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई ने टॉप-10 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल में से एक महिला अपराधी सिंडी रोड्रिग्ज सिंह को भारत से गिरफ्तार किया है वह अपने 6 वर्ष के बेटे की हत्या के आरोप में वांछित थी

एफबीआई के निदेशक काश पटेल ने बताया कि सिंडी रोड्रिग्ज सिंह मोस्ट वांटेड लिस्ट में चौथे नंबर पर थीं वह 2022 में अपने बेटे नोएल रोड्रिग्ज अल्वारेज़ की हत्या के मामले में वांछित थीं और मार्च 2023 में अमेरिका से भाग गई थीं

सिंडी को उनके भारतीय मूल के पति अर्शदीप सिंह और छह बच्चों के साथ आखिरी बार 22 मार्च 2023 को भारत जाने वाली उड़ान में देखा गया था यह उनके बेटे के लापता होने की सूचना के कुछ दिन बाद था

एफबीआई निदेशक ने टेक्सास के कानून प्रवर्तन सहयोगियों, अमेरिकी न्याय विभाग और भारत के अधिकारियों को समन्वय के लिए श्रेय दिया, जिससे गिरफ्तारी संभव हुई

फॉक्स न्यूज के अनुसार, सिंडी को भारतीय अधिकारियों और इंटरपोल के सहयोग से भारत में गिरफ्तार किया गया और उसे अमेरिका के टेक्सास अधिकारियों को सौंप दिया गया है

मार्च 2023 में टेक्सास के अधिकारियों ने नोएल रोड्रिग्ज-अल्वारेज के बारे में जांच की, जो अक्टूबर 2022 से लापता था सिंडी ने अपने ठिकाने के बारे में झूठ बोला था और यह दावा किया था कि बच्चा मेक्सिको में अपने बायोलॉजिकल पिता के साथ था

दो दिन बाद वह अपने पति और छह अन्य नाबालिग बच्चों के साथ भारत के लिए उड़ान में सवार हुई, लेकिन बच्चा उनके साथ नहीं था

इस वर्ष जुलाई में सिंडी का नाम एफबीआई की सर्वाधिक वांछित सूची में जोड़ा गया था और उसके लिए इनाम राशि 25,000 डॉलर से बढ़ाकर 2,50,000 डॉलर कर दी गई थी

फॉक्स न्यूज ने बताया कि नोएल को कई स्वास्थ्य और विकास संबंधी समस्याएं थीं सिंडी पर अक्टूबर 2023 में टेक्सास की जिला अदालत में आरोप लगाए गए

सिंडी की गिरफ्तारी इंटरपोल द्वारा जारी रेड नोटिस के बाद हुई, जिसे भारत सहित सभी सदस्य देशों को सौंपा गया था प्रत्यर्पण से जुड़े दस्तावेज भी सौंपे गए थे

पटेल ने कहा कि सिंडी पर 'अभियोजन से बचने के लिए गैरकानूनी रूप से भागने' और '10 साल से कम उम्र की व्यक्ति की हत्या' के आरोप लगाए जाएंगे

