जकार्ता: जुमे की नमाज के बीच स्कूल परिसर की मस्जिद में ब्लास्ट, 54 घायलों में अधिकतर छात्र

इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में एक स्कूल परिसर के अंदर स्थित मस्जिद में शुक्रवार की नमाज़ के दौरान हुए एक धमाके में दर्जनों लोग घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

उत्तरी जकार्ता के केलपा गादिंग इलाके में हुए इस धमाके की जांच की जा रही है, शहर के पुलिस प्रमुख आसेप एडी सुहेरी ने एक टेलीविजन प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि धमाके के कारण की अभी जांच चल रही है.

सुहेरी ने बताया कि गवाहों ने दोपहर में दो जोरदार धमाकों की आवाज़ सुनने की सूचना दी, ठीक उसी समय जब मस्जिद में उपदेश शुरू हुआ था.इस घटना में 54 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से ज्यादातर छात्र हैं.

जांच में मिलीं खिलौना बंदूकें

घायलों को मामूली से लेकर गंभीर चोटें आई हैं, जिनमें जलने के घाव भी शामिल हैं. सुहेरी ने पुष्टि की कि 20 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से तीन की हालत गंभीर है.

पुलिस प्रमुख ने बताया कि मौके पर तैनात एक एंटी-बॉम्ब स्क्वॉड ने मस्जिद के पास से खिलौना राइफलें और एक खिलौना बंदूक बरामद की है. उन्होंने कहा, "धमाके के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस अभी भी घटनास्थल की जांच कर रही है."

स्थानीय समाचार चैनलों पर स्कूल के चारों ओर पुलिस घेराबंदी और एम्बुलेंस खड़े होने के फुटेज दिखाए गए. मस्जिद की तस्वीरों में कोई व्यापक नुकसान दिखाई नहीं दिया है.

