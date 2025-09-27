scorecardresearch
 

जेफ्री एपस्टीन फाइल्स... 8500 दस्तावेजों में एलन मस्क, पीटर थिल जैसे दिग्गजों के नाम, US पॉलिटिक्स में हड़कंप

अमेरिका के बदनाम यौन अपराधी जेफ्री एपस्टीन से जुड़े नए दस्तावेजों ने एक बार फिर तहलका मचा दिया है. हाउस ओवरसाइट कमेटी को मिले 8,500 से ज्यादा कागजात बताते हैं कि 2007 में सेक्स क्राइम केस में दोषी ठहराए जाने के बाद भी एपस्टीन की दोस्ती दुनिया के बड़े-बड़े नेताओं और अरबपतियों से रही. इन कागजात में टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क, टेक इनवेस्टर पीटर थिल और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी स्टीव बैनन जैसे दिग्गजों के नाम सामने आए हैं.

टेस्ला के सीईओ एलन मस्क (दाएं) ट्रंप सहयोगी स्टीव बैनन (बाएं) के साथ बैठे हुए. (Photo: Reuters)

अमेरिका के कुख्यात यौन अपराधी जेफ्री एपस्टीन (Jeffrey Epstein) का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है. अमेरिकी हाउस ओवरसाइट कमेटी (House Oversight Committee) को सौंपे गए 8,544 दस्तावेजों में कई चौंकाने वाले नाम सामने आए हैं. इन नए खुलासों में टेस्ला और स्पेसएक्स के प्रमुख एलन मस्क, अरबपति टेक इनवेस्टर पीटर थिल और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रणनीतिकार रहे स्टीव बैनन जैसे दिग्गजों के नाम शामिल हैं. यह दस्तावेज बताते हैं कि 2007 की अपनी विवादास्पद प्लीडील (plea deal) के बाद भी एपस्टीन की दोस्ती दुनिया के सबसे प्रभावशाली और धनाढ्य लोगों से बनी रही.

जेफ्री एपस्टीन कौन था?

जेफ्री एपस्टीन अमेरिका का वह अरबपति था, जिसके नाम के साथ काले कारनामे जुड़े. वह खुद को इन्वेस्टमेंट बैंकर और हाई-प्रोफाइल सोशलाइट के रूप में पेश करता था. एपस्टीन के पास न्यूयॉर्क से लेकर फ्लोरिडा तक संपत्तियां, प्राइवेट जेट, यॉट और लग्जरी मेंशन के साथ ही बेहद महंगे रिजॉर्ट्स थे.

साल 1990 और शुरुआती 2000 के दशक में वह राजनीतिक, व्यावसायिक और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बड़े चेहरों के करीब दिखता था. बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, प्रिंस एंड्रयू और बिल गेट्स जैसे नामों से उसके संबंधों की चर्चा होती रही है. यह पूरा मामला जांच का विषय रहा है.

लेकिन 2007 में एपस्टीन का नाम बड़े यौन शोषण कांड में आया. उस पर नाबालिग लड़कियों से सेक्स करने और उन्हें 'मसाज' के नाम पर उनका शोषण करने का आरोप लगा. बेहद विवादास्पद प्लीडील के बाद उसे सिर्फ 13 महीने जेल में रहना पड़ा, वो भी 'वर्क रिलीज' की सुविधा के साथ. उसका नाम यौन अपराधी के रूप में दर्ज हो गया.

साल 2019 में दोबारा उसे नाबालिगों की सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोपों में अरेस्ट किया गया. लेकिन मुकदमे से पहले ही उसने जेल में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली.

1990 और 2000 के दशक की शुरुआत में डोनाल्ड ट्रंप के साथ जेफरी एपस्टीन की दोस्ती रही. साल 2002 में न्यूयॉर्क मैगज़ीन को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा था- मैं जेफ को 15 साल से जानता हूं, वह बहुत अच्छा इंसान है.

तीसरी खेप के दस्तावेज, क्या मिला?

हाउस ओवरसाइट कमेटी की डेमोक्रेटिक सदस्यों ने जो तीसरा बैच सार्वजनिक किया है, उसमें एपस्टीन की रोजाना की डायरी, फ्लाइट लॉग्स, फोन मैसेज रिकॉर्ड और वित्तीय दस्तावेज शामिल हैं. कुल मिलाकर 8,544 दस्तावेज इस बार सामने आए हैं.

एलन मस्क का नाम

दस्तावेजों में 6 दिसंबर 2014 की तारीख वाला एक कार्यक्रम (इटिनरेरी) मिला है. इसमें एलन मस्क की एपस्टीन आइलैंड (US Virgin Islands) की यात्रा का जिक्र है. नोट में हाथ से लिखा है: 'Is this still happening? (क्या यह अब भी हो रहा है?). भले ही यह पुष्टि नहीं हुई कि मस्क सच में गए थे या नहीं, लेकिन दस्तावेज बताता है कि एपस्टीन के दायरे में वे भी कभी न कभी शामिल रहे.

पीटर थिल की मुलाक़ात

साल 2017 के आखिरी दिनों की एक एंट्री में अरबपति टेक इनवेस्टर और ट्रंप समर्थक पीटर थिल के साथ लंच का जिक्र है. थिल को सिलिकॉन वैली का एक बड़ा चेहरा माना जाता है और उनकी पॉलिटिकल फंडिंग अक्सर चर्चा में रहती है.

स्टीव बैनन का ब्रेकफास्ट

साल 2019 की शुरुआत में यानी एपस्टीन की गिरफ्तारी से कुछ महीने पहले स्टीव बैनन के साथ ब्रेकफास्ट का जिक्र दस्तावेजों में है. बैनन, ट्रंप की 2016 की चुनावी जीत के सबसे बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं.

लेजर (हिसाब-किताब) में कई जगह मसाज के लिए किए गए भुगतानों का जिक्र है. इन भुगतानों को ब्रिटिश शाही परिवार के सदस्य प्रिंस एंड्रयू से जोड़ा गया है.

दस्तावेज बताते हैं कि साल 2000 से लेकर आगे के वर्षों तक एपस्टीन, गिसलेन मैक्सवेल, प्रिंस एंड्रयू और कई अन्य हस्तियां लगातार न्यू जर्सी और फ्लोरिडा के बीच यात्रा करते रहे.

यूएस की पॉलिटिक्स में उथल-पुथल

इस खुलासे के बाद अमेरिकी राजनीति में नया तूफान आ गया है. डेमोक्रेटिक सदस्यों का कहना है कि दस्तावेज साफ दिखाते हैं कि एपस्टीन दुनिया के सबसे ताकतवर और अमीर लोगों का दोस्त बना रहा. उनका दावा है कि हर नए दस्तावेज से पीड़ितों और सर्वाइवर्स के लिए इंसाफ का रास्ता साफ होगा.

रिपब्लिकन सदस्य इसके उलट डेमोक्रेट्स पर आरोप लगा रहे हैं. उनका कहना है कि यह पॉलिटिकल स्टंट है और डेमोक्रेट्स जानबूझकर ऐसे दस्तावेज सार्वजनिक कर रहे हैं, जिनमें सिर्फ रिपब्लिकन या कंजरवेटिव हस्तियों के नाम हैं. GOP प्रवक्ता ने कहा कि डेमोक्रेट्स चेरी-पिकिंग कर रहे हैं और उन दस्तावेजों को दबा रहे हैं, जिनमें डेमोक्रेटिक नेताओं का जिक्र हो सकता है.

गिसलेन मैक्सवेल की भूमिका

एपस्टीन की सबसे बड़ी सहयोगी कही जाने वाली उसकी क्राइम पार्टनर गिसलेन मैक्सवेल को साल 2021 में दोषी ठहराया गया था. उसे 20 साल की सजा मिली है, क्योंकि उसने नाबालिग लड़कियों को एपस्टीन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी. वर्तमान में वह जेल में है.

क्यों महत्वपूर्ण है यह खुलासा?

  • सवाल एलिट नेटवर्क पर- यह दस्तावेज बताते हैं कि अरबपतियों, राजनेताओं और शाही परिवार के लोगों का एपस्टीन से जुड़ाव महज अफ़वाह नहीं, बल्कि ठोस सबूतों के साथ दर्ज था.
  • 2019 की गिरफ्तारी से ठीक पहले की गतिविधियां- खासकर स्टीव बैनन जैसी मुलाकातें दिखाती हैं कि एपस्टीन गिरफ्तारी तक भी ताकतवर हलकों में घुसपैठ बनाए हुए था.
  • टेक वर्ल्ड की छवि पर असर- एलन मस्क और पीटर थिल जैसे नाम सामने आने से सिलिकॉन वैली की साख पर भी सवाल उठते हैं.
  • पीड़ितों के लिए न्याय- हर नया दस्तावेज यह साबित करने में मदद करता है कि एपस्टीन के अपराधों को लंबे समय तक ताकतवर लोगों ने ढकने की कोशिश की.

अब इस पूरी कहानी में आगे क्या?

हाउस ओवरसाइट कमेटी का कहना है कि यह जांच अभी पूरी नहीं हुई है. कई दस्तावेज अभी भी भारी सेंसर (रेडैक्टेड) हालत में हैं, ताकि पीड़ितों की पहचान उजागर न हो. आने वाले हफ्तों में और दस्तावेज सार्वजनिक किए जाने की संभावना है. ओवरसाइट की प्रवक्ता सारा गुरेरो ने कहा कि हर अमेरिकी को यह स्पष्ट होना चाहिए कि जेफरी एपस्टीन दुनिया के कुछ सबसे शक्तिशाली और अमीर लोगों का दोस्त था. हर नया दस्तावेज नई जानकारी देता है, क्योंकि हम पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए काम कर रहे हैं.

पैनल में शामिल रिपब्लिकन नेताओं ने डेमोक्रेट्स पर एकतरफा जानकारी जारी करने की आलोचना की और कहा कि यह कदम राजनीतिक मकसद से उठाया गया था. जांच अभी भी जारी है और पीड़ितों की सुरक्षा के लिए कई दस्तावेजों को गोपनीय रखा गया है. आने वाले हफ़्तों में और जानकारी सामने आने की उम्मीद है.

