ट्रंप-एलन मस्क में सीजफायर! टेस्ला CEO के करीबी जेरेड इसाकमैन को बनाया NASA प्रमुख

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जेरेड इसाकमैन को नासा के प्रशासक पद के लिए नॉमिनेट किया है. इस नियुक्ति से अमेरिकी अंतरिक्ष अन्वेषण और नीति में नए बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है. ट्रंप ने इसाकमैन की अंतरिक्ष के प्रति प्रतिबद्धता और अनुभव को इस पद के लिए उपयुक्त बताया है.

ट्रंप ने मस्क के करीबी को NASA प्रमुख के लिए किया नॉमिनेट. (File Photo: ITG)
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को निजी अंतरिक्ष यात्री और अरबपति एलन मस्क के सहयोगी जेरेड इसाकमैन को नासा के प्रशासक पद के लिए नॉमिनेट किया है. ट्रंप के इस फैसले से अंतरिक्ष अन्वेषण और अमेरिकी अंतरिक्ष नीति में एक नया अध्याय शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है. मस्क ने ट्रंप के इस फैसले पर खुशी जताई है और उनकी सोशल मीडिया पोस्ट को अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर शेयर किया है. इस घटनाक्रम के सामने आने के बाद लोगों उम्मीद लगा रहे हैं कि ट्रंप और मस्क के बीच सीजफायर हो गया है. 

इस साल की शुरुआत में ट्रंप और मस्क के बीच हुए बड़े विवाद के बाद इसाकमैन को नासा प्रमुख पद से हटाने की बात सामने आई थी. इसके बाद अमेरिका के परिवहन विभाग के प्रमुख शॉन डफी को कार्यवाहक नासा प्रमुख नियुक्त किया गया था, लेकिन अब ट्रंप ने इसाकमैन को फिर से नामित करने का फैसला लिया है.

मुझे हो रही है खुशी: ट्रंप

ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'आज शाम मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि मैं जेरेड इसाकमैन, एक सफल व्यवसायी, परोपकारी, पायलट और अंतरिक्ष यात्री, को नासा के प्रशासक के रूप में नामित कर रहा हूं.' 

ट्रंप ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'जेरेड का अंतरिक्ष के प्रति जुनून, अंतरिक्ष यात्री का अनुभव और अन्वेषण की सीमाओं को आगे बढ़ाने, ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने और नए अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता उन्हें नासा को एक नई और साहसिक युग में ले जाने के लिए आदर्श उम्मीदवार बनाती है.'

इस नियुक्ति के लिए सीनेट की पुष्टि आवश्यक है, जहां ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के पास 53-47 का बहुमत है, जिससे इस प्रस्ताव के पारित होने की संभावना मजबूत दिख रही है.

मस्क ने की थी सिफरिश

बता दें कि पिछले साल राष्ट्रपति-चुनाव के रूप में ट्रंप ने स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क की सिफारिश पर इसाकजैक मैन को NASA का नेतृत्व करने के लिए चुना था. मस्क राष्ट्रपति के एक प्रभावशाली सलाहकार रहे थे और उन्होंने अमेरिकी अंतरिक्ष कार्यक्रम को मंगल ग्रह पर मिशन भेजने के अपने लक्ष्य के साथ और करीब से जोड़ने की कोशिश की थी.

