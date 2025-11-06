G20 समिट पर ट्रंप का बड़ा बयान, साउथ अफ्रीका की मेंबरशिप पर उठाए सवाल, बोले- मैं नहीं जाऊंगा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे इस महीने साउथ अफ्रीका में होने वाले G20 समिट में हिस्सा नहीं लेंगे. उन्होंने यहां तक सवाल उठाया कि साउथ अफ्रीका को इस ग्रुप में होना भी चाहिए या नहीं.

साउथ अफ्रीका ने 1 दिसंबर 2024 को एक साल के लिए G20 की अध्यक्षता संभाली थी. अब वो 22 से 23 नवंबर के बीच जोहान्सबर्ग में ये समिट आयोजित करने जा रहा है. ये पहली बार होगा जब G20 नेताओं की बैठक अफ्रीकी महाद्वीप पर हो रही है.

बोले- वहां नहीं होना चाहिए था समिट

ट्रंप ने बुधवार को मियामी (फ्लोरिडा) में आयोजित अमेरिका बिजनेस फोरम में कहा कि मैं नहीं जा रहा. हमारा G20 मीटिंग साउथ अफ्रीका में है. साउथ अफ्रीका को अब इस ग्रुप में होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वहां जो हालात हैं, वो बहुत खराब हैं. मैंने साफ कह दिया है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं वहां जाकर अपने देश का प्रतिनिधित्व नहीं करूंगा. ये समिट वहां नहीं होना चाहिए था.

साउथ अफ्रीका के बाद, 1 दिसंबर 2025 से अमेरिका G20 की अध्यक्षता संभालेगा और 30 नवंबर 2026 तक इस भूमिका में रहेगा. ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि वे 2026 का G20 समिट अपने मियामी स्थित गोल्फ क्लब में आयोजित करना चाहते हैं.

भारत ने दिसंबर 2022 से नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता की थी और सितंबर 2023 में नई दिल्ली में 18वां G20 समिट आयोजित किया था जिसमें उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन शामिल हुए थे.

कौन-कौन से देश G20 में शामिल

अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, तुर्किये, ब्रिटेन और अमेरिका. इसके अलावा यूरोपीय संघ (EU) और अफ्रीकी संघ (AU) भी इसके सदस्य हैं. भारत की अध्यक्षता के दौरान ही अफ्रीकी संघ (African Union) को G20 का स्थायी सदस्य बनाया गया था.

अपने भाषण में ट्रंप ने न्यूयॉर्क सिटी के इलेक्टेड मेयर जोहरन ममदानी को 'कम्युनिस्ट' बताते हुए भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि मियामी हमेशा से उन लोगों की पनाहगाह रहा है जो साउथ अफ्रीका में कम्युनिस्ट शासन से भागकर वहां आए हैं.

