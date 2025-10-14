'अजीब है! मेरे बाल गायब कर दिए', TIME मैगजीन के कवर पर अपनी खराब फोटो देख भड़के ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को टाइम मैगजीन के कवर पर छपी अपनी फोटो पसंद नहीं आई है. उन्होंने इसे लेकर मैगजीन की तीखी आलोचना की है. कवर पिक में उनके बाल गायब नजर आ रहे हैं. ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर पोस्ट में लिखा, 'टाइम मैगजीन ने मेरे बारे में अपेक्षाकृत अच्छी कहानी लिखी है, लेकिन कवर पिक अब तक की सबसे खराब तस्वीर है. उन्होंने मेरे बाल गायब कर दिए और मेरे सिर के ऊपर कुछ तैरता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे कोई क्राउन हो, लेकिन वह भी छोटा है.'

डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा, 'यह वाकई अजीब है! मुझे डाउन एंगल से तस्वीरें लेना कभी पसंद नहीं रहा है, लेकिन ये तो बहुत ही घटिया तस्वीर है, और इसकी आलोचना होनी ही चाहिए. ये लोग क्या कर रहे हैं और क्यों?' टाइम मैगजीन की डोनाल्ड ट्रंप पर बेस्ड यह कवर स्टोरी 'His Triumph' शीर्षक से आई है, जिसमें गाजा युद्ध विराम और इजरायल-हमास के बीच बंधकों की अदला-बदली को अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में उनके दूसरे कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धि बताया गया है.

​

बता दें कि ट्रंप के 'गाजा पीस डील' की वजह से 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुए इजरायल-हमास संघर्ष को रोकने में मदद मिली है. हमास ने 13 अक्टूबर को 20 इजरायली बंधकों को रिहा किया और बदले में इजरायल ने अपनी जेलों में बंद करीब 2,000 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा और 360 फिलिस्तीनियों के शव लौटाए. इस डील के लिए ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देने की मांग तेज हो गई है. इजरायल ने 2026 के नोबेल पीस प्राइज के लिए ट्रंप का समर्थन किया है. वहीं ट्रंप खुद 2025 में भारत और पाकिस्तान सहित दुनिया भर में 7 युद्ध समाप्त कराने का अनगिनत बार दावा कर चुके हैं.

इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, 'ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए. वह इसके हकदार हैं!' इजरायली स्पीकर अमीर ओहाना ने कहा कि इजरायल दुनिया भर के नेताओं को एकजुट कर ट्रंप को अगले नोबेल पीस प्राइज के लिए नामित करेगा. इससे पहले फरवरी में भी डोनाल्ड ट्रंप ने टाइम मैगजीन की एक फोटो पर आपत्ति जताई थी, जिसमें एलन मस्क ओवल ऑफिस के रेसोल्यूट डेस्क पर बैठे दिखे थे. उन्होंने तंज कसा था, 'क्या टाइम मैगजीन अब भी इस पेशे (पत्रकारिता) में प्रासंगिक है? मुझे तो पता ही नहीं था.'

