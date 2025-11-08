'यंग, स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग...', राष्ट्रपति ट्रंप ने ओहायो गवर्नर के लिए विवेक रामास्वामी को दिया समर्थन

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के उद्यमी और राजनेता विवेक रामास्वामी को ओहायो राज्य के गवर्नर पद के लिए अपना "पूर्ण और संपूर्ण समर्थन" दिया है. ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "विवेक रामास्वामी यंग, स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट हैं, और वे हमारे देश से सच्चा प्यार करते हैं."

ट्रंप ने कहा कि ओहायो वह राज्य है जहां उन्होंने 2016, 2020 और 2024 में बड़ी जीत हासिल की थी, और वे विवेक को व्यक्तिगत रूप से अच्छी तरह जानते हैं. उन्होंने कहा, "विवेक अर्थव्यवस्था को बढ़ाने, टैक्स और रेगुलेशन कम करने, ‘मेड इन यूएसए’ को बढ़ावा देने, बॉर्डर को सुरक्षित रखने, सेना को मजबूत करने और कानून व्यवस्था को सख्ती से लागू करने के लिए लगातार लड़ेंगे."

विवेक रामास्वामी, जो सिनसिनाटी के रहने वाले हैं, इस साल की शुरुआत में अपने अभियान की शुरुआत की थी और पूरे राज्य में सक्रिय प्रचार अभियान चला रहे हैं. वे पहले ट्रंप प्रशासन की "Department of Government Efficiency" पहल के सह-अध्यक्ष रह चुके हैं.

ट्रंप के समर्थन से ही बड़ा राजनीतिक उछाल

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि विवेक की राजनीतिक यात्रा ओहायो से सीनेट जीतने वाले जेडी वेंस और बर्नी मोरेनो जैसी हो सकती है - दोनों को ट्रंप के समर्थन से ही बड़ा राजनीतिक उछाल मिला था.

गवर्नर पद के चयन की बहस क्लोज डोर होगी

ओहायो रिपब्लिकन पार्टी (GOP) ने इस बार गवर्नर पद के चयन की बहस और वोटिंग को निजी तौर पर आयोजित करने का फैसला लिया है, जो पहले खुले रूप में होती थी. इस निर्णय की आलोचना भी हुई, लेकिन पार्टी अध्यक्ष एलेक्स ट्राइएन्टिफ़िलू ने कहा, "यह पार्टी का निर्णय है, जनता अपना फैसला बैलेट बॉक्स में सुनाएगी."

