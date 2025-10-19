scorecardresearch
 

Feedback

'नहीं रोकता तो 25 हजार अमेरिकी मारे जाते...', समंदर में जहाज पर अटैक को जस्टिफाई कर बोले ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी सेना ने कैरिबियन सागर में ड्रग्स लेकर जा रहे जहाज पर हमला कर उसे समुद्र में डुबो दिया. इस दौरान दो आतंकियों को मार गिराया गया जबकि दो अन्य को जिंदा पकड़कर उन्हें उनके देश इक्वाडोर व कोलंबिया वापस भेजा जा रहा है.

Advertisement
X
डोनाल्ड ट्रंप ने ड्रग्स तस्करी पर क्या कहा? (Photo: PTI)
डोनाल्ड ट्रंप ने ड्रग्स तस्करी पर क्या कहा? (Photo: PTI)

अमेरिकी सेना ने केबियन सागर में एक जहाज को निशाना बनाकर हमला किया था. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इस जहाज का इस्तेमाल ड्रग तस्करी के लिए किया जा रहा था, जिस वजह से इसे नष्ट कर दिया गया.

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कहा कि ड्रग्स लेकर जा रही सबमरीन को नष्ट करना सम्मान की बात थी. यह सबमरीन अमेरिकी आ रही थी. अमेरिका खुफिया एजेंसियों ने पुष्टि की है यह जहाज मुख्य तौर पर फेंटानिल और अन्य गैरकानूनी ड्रग्स से लदा हुआ था.

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि इस जहाज पर चार आतंकी भी सवार थे, जिनमें से दो की मौत हो गई. अगर मैं इस जहाज को अमेरिकी तट पर उतरने देता तो इससे 25 हजार अमेरिकी नागरिकों की मौत हो सकती थी. दो बचे हुए आतंकियों  उनके मुल्क भेजा जा रहा है, जो इक्वाडोर और कोलंबिया के नागरिक हैं.

उन्होंने कहा कि इस हमले में अमेरिकी सेना को कोई नुकसान नहीं हुआ. मेरे नेतृत्व में इस तरह के ड्रग्स तस्करों को जमीन और समुद्र किसी भी रास्ते से अमेरिका में घुसने नहीं दिया जाएगा.

Advertisement

बता दें कि ट्रंप ने शनिवार को जानकारी दी कि कैरेबियन सागर में अमेरिका में ड्रग्स तस्करी करने वाले पनडुब्बी पर सैन्य हमला करके उसे तबाह कर दिया. 

यह हमला ट्रंप के उस अभियान का हिस्सा है, जिसे उन्होंने लैटिन अमेरिका से अमेरिका तक ड्रग्स की तस्करी को रोकने के लिए शुरू किया है. इस अभियान के तहत सितंबर से अब तक कैरिबियन सागर में कम से कम छह जहाजों पर हमले किए गए हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Advertisement