'वह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं...', काश पटेल की बर्खास्तगी की अटकलों पर बोले डोनाल्ड ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने FIR निदेशक के रूप में काश पटेल के भविष्य को लेकर उठ रहे सवाल पर विराम लगा दिया है. उन्होंने कहा कि वह (काश पटेल) बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. वा्हाइट हाउस ने भी इन रिपोर्टों का खंडन किया है और कहा कि जब रिपोर्ट ऑनलाइन प्रकाशित हुई, तब मै ओवल ऑफिस में थीं, जहां ट्रंप अपनी कानून-प्रवर्तन टीम के साथ बैठक कर रहे थे, जिसमें काश पटेल भी शामिल थे.

मंगलवार को जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये पूछा गया कि क्या वह एफबीआई निदेशक के रूप में काश पटेल को बदलने की योजना बना रहे हैं तो उन्होंने कहा कि नहीं, वह अच्छा काम कर रहे हैं. मुझे लगता है कि वह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं.

'ये पूरी तरह से झूठ है'

ट्रंप से पहले व्हाइट हाउस ने काश पटेल को हटाने का दावा करने वाली रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया. व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट ने एक्स पर पोस्ट करते हुए इसे 'पूरी तरह से गढ़ा हुआ' और 'फेक न्यूज' करार दिया.

उन्होंने बताया कि जब रिपोर्ट ऑनलाइन प्रकाशित हुई, तब वह ओवल ऑफिस में थीं, जहां ट्रंप अपनी कानून प्रवर्तन टीम के साथ बैठक कर रहे थे, जिसमें काश पटेल भी शामिल थे.

लेविट ने कहा कि उन्होंने ट्रंप को हेडलाइन पढ़कर सुनाई तो राष्ट्रपति हंस पड़े और बोले, 'क्या? ये पूरी तरह झूठ है. आओ काश, चलो एक फोटो खिंचवाते हैं ताकि उन्हें दिखा सकें कि तुम शानदार काम कर रहे हो.'

लेविट ने शेयर की काश और ट्रंप की तस्वीर

लेविट ने ट्रंप और पटेल की एक फोटो भी शेयर की, जिसमें दोनों मुस्कुराते हुए थंब्स अप दे रहे हैं. व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा कि पटेल राष्ट्रपति की टीम का महत्वपूर्ण सदस्य हैं और FBI में अखंडता बहाल करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं. ट्रंप ने हाल ही में एक इंटरव्यू में पटेल पर भरोसा जताते हुए कहा था, 'मुझे काश पर बहुत विश्वास है, बहुत ज्यादा.'

क्या है मामला

अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स की मानें तो एफबीआई निदेशक के तौर पर काश पटेल की स्थिति बहुत नाजुक है. रिपोर्ट में स्रोतों ने कहा कि काश पटेल का हटाए जाने की अब पहले से कहीं ज्यादा संभावनाएं हैं, क्योंकि पटेल पर पिछले कई हफ्तों से FBI संसाधनों के दुरुपयोग के आरोप लग रहे हैं. जिनमें उनकी गर्लफ्रेंड एलेक्सिस विल्किंस को मिलने वाली सुरक्षा-व्यवस्था, सरकारी जेट का निजी इस्तेमाल और प्रशासन के अन्य ट्रंप समर्थकों के साथ आंतरिक टकराव शामिल हैं.

वॉल स्ट्रीट जर्नल की पिछली रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि पटेल ने सरकारी विमान का कई बार निजी यात्राओं के लिए इस्तेमाल किया, जिसमें टेक्सास के एक लग्जरी रिसॉर्ट का दौरा और टेनेसी में अपनी गर्लफ्रेंड के घर जाना शामिल है.

न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, पटेल की गर्लफ्रेंड को एनआरए कन्वेंशन जैसे आयोजनों में FBI की SWAT टीम सुरक्षा प्रदान की गई जो अपहरण या बंधक स्थितियों के लिए प्रशिक्षित विशेष यूनिट है.

वहीं, पटेल ने दावा किया है कि विल्किंस को धमकियां मिल रही हैं, इसलिए सुरक्षा जरूरी है, लेकिन कई पूर्व FBI एजेंट और रूढ़िवादी प्रभावशाली लोगों ने इसे संसाधनों का दुरुपयोग करार दिया था.

