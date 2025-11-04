ट्रंप ने जोहरान ममदानी को बताया 'यहूदी विरोधी', कहा- कोई मूर्ख Jew ही उन्हें देगा वोट

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को न्यूयॉर्क सिटी मेयर पद के उम्मीदवार जोहरान ममदानी के खिलाफ अपना हमला जारी रखते हुए उन्हें 'यहूदी विरोधी' और कम्युनिस्ट (वामपंथी) बता दिया. ट्रंप ने न्यूयॉर्क के पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो का समर्थन किया है, जो शहर के शीर्ष पद के लिए स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं. न्यूयॉर्क मेयर इलेक्शन के वोटिंग वाले दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 'ट्रुथ सोशल' पर एक पोस्ट में कहा, 'जोहरान ममदानी यहूदी विरोधी हैं. कोई भी यहूदी जो उनको वोट देगा, वह मूर्ख होगा!!!'

इससे पहले चुनाव की पूर्व संध्या पर, ट्रंप ने मतदाताओं को चेतावनी दी कि यदि डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जोहरान ममदानी जीत गए तो यह न्यूयॉर्क के लिए सोशल और इकॉनमिक डिजास्टर होगा और शहर का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा. उन्होंने ममदानी की जीत पर न्यूयॉर्क के लिए फेडरल फंड को सीमित करने की धमकी दे दी. युगांडा में जन्मे और न्यूयॉर्क शहर में पले-बढ़े 34 वर्षीय भारतीय मूल के जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के सदस्य हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार के रूप में मेयर इलेक्शन लड़ रहे हैं.

उनका मुकाबला निर्दलीय एंड्रयू कुओमो और रिपब्लिकन उम्मीदवार कर्टिस स्लीवा से है. न्यूयॉर्क शहर के वर्तमान मेयर एरिक एडम्स, जिनका प्रशासन घोटालों से ग्रस्त रहा है, सितंबर में मेयर पद की दौड़ से बाहर हो गए थे. प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्माता मीरा नायर और भारतीय मूल के युगांडा के लेखक महमूद ममदानी के बेटे जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क के मेयर पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के प्राइमरी इलेक्शन में कुओमो को हराया था. उन्होंने न्यूयॉर्क वासियों के लिए 'कॉस्ट ऑफ लिविंग' कम करने और हाउसिंग क्राइसिस को समाप्त करने का वादा किया है.

