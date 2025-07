वाइफ मेलानिया संग फुटबॉल मैच देखने पहुंचे थे ट्रंप... दर्शकों ने की हूटिंग, कैमरे में कैद हुआ पूरा वाकया- VIDEO 

पीएसजी और चेल्सी के बीच फीफा क्लब विश्व कप फाइनल देखने पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में काफी हूटिंग का सामना करना पड़ा. 79 वर्षीय ट्रंप के साथ उनकी पत्नी और फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप और फीफा प्रेसिडेंट जियानी इन्फेंटिनो भी थे. अटॉर्नी जनरल पाम बोंडी सहित कई प्रशासनिक अधिकारी भी राष्ट्रपति के साथ यह मुकाबला देखने पहुंचे थे.

जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप स्टेडियम में दाखिल हुए, दर्शकों ने तालियों के साथ उनका स्वागत किया. हालांकि, जंबोट्रॉन स्क्रीन पर जब उन्हें अमेरिकी राष्ट्रगान के दौरान 'स्टार्स एंड स्ट्राइप्स' (अमेरिका का राष्ट्रीय ध्वज) को सैल्यूट करते हुए दिखाए गया, तो दर्शकों की तालियां हूटिंग में बदल गईं. कैमरामैन ने यह सुनते ही कैमरा तुरंत ट्रंप से हटा लिया.

During the national anthem at the Club World Cup, the Jumbotron went to President Trump, who was standing and saluting next to FIFA president Gianni Infantino.



