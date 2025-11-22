scorecardresearch
 

ढाका भूकंप में मरने वालों की संख्या 10 हुई, 100 से ज्यादा घायल... इमारतें ढहीं, मची अफरा-तफरी, सड़कों पर भागे लोग

बांग्लादेश की राजधानी ढाका और उसके आसपास के जिलों में शुक्रवार को 5.7 तीव्रता का जबरदस्त भूकंप आया, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए. इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं, आग लग गई और अफरा-तफरी मच गई. घबराए हुए लोग सड़कों पर देखे गए.

ढाका में भूकंप के बाद लोग दहशत में आ गए और घरों से निकलकर सड़कों पर खड़े देखे गए. (Photo: Reuters)
बांग्लादेश की राजधानी ढाका में शुक्रवार सुबह आए 5.7 तीव्रता के भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं. तेज झटकों से इमारतें क्षतिग्रस्त हुईं. कई इलाकों में आग लग गई और घबराए लोग सड़कों पर भागते नजर आए. नरसिंडी को भूकंप का केंद्र बताया गया है, जहां सबसे अधिक क्षति पहुंची है.

अधिकारियों ने पुष्टि की है कि ढाका और आसपास के जिलों में भूकंप ने भारी तबाही मचाई है. कई इमारतों में दरारें आईं, कुछ जगह आग लगी और लोगों में भारी दहशत फैल गई.

कहां-कहां हुई मौतें...

- ढाका में 4 मौतें
- नरसिंडी में 5 मौतें (यही भूकंप का एपिसेंटर था)
- नारायणगंज में 1 मौत हुई.

नरसिंडी, राजधानी ढाका से लगभग 13 किलोमीटर दूर स्थित है. ढाका के बाहरी औद्योगिक इलाके गजीपुर में सबसे ज्यादा अफरा-तफरी मची और यहां 100 से ज्यादा वर्कर घायल हो गए. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, गजीपुर में फैक्ट्रियों में काम कर रहे मजदूर झटकों के दौरान इमारतों से बाहर भागते समय भगदड़ में घायल हुए हैं.

बोंगशल में बिल्डिंग रेलिंग गिरने से तीन की मौत

द ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, ढाका के बोंगशल इलाके में एक पांच मंजिला इमारत की रेलिंग भूकंप के दौरान अचानक गिर गई. रिपोर्ट के अनुसार, मरने वाले तीनों लोग इमारत के सामने सड़क पर चल रहे थे, तभी झटका लगते ही रेलिंग टूटकर उनके ऊपर गिर पड़ी. स्थानीय लोगों ने बताया कि झटके इतने तेज थे कि इमारतें “पेड़ों की तरह हिल रही थीं.

earthquake struck Dhaka1
ढाका में भूकंप के बाद छतें ढह गईं. (Photo- AP)

'सीढ़ियां जाम थीं, बच्चे रो रहे थे'

ढाका के सुमन रहमान ने बताया, हमने जोरदार झटका महसूस किया. इमारतें पेड़ों की तरह हिल रही थीं. लोग सीढ़ियों में फंस गए थे क्योंकि सभी एक साथ नीचे भागने की कोशिश कर रहे थे. बच्चे रो रहे थे, हर कोई डरा हुआ था.

टेस्ट मैच भी रुका

ढाका में चल रहे बांग्लादेश-आयरलैंड टेस्ट मैच को भी भूकंप के कारण कुछ मिनटों के लिए रोकना पड़ा. हालांकि स्टेडियम में किसी तरह की क्षति की सूचना नहीं मिली. मैच थोड़ी देर बाद फिर शुरू कर दिया गया.

सुबह 10:38 बजे आया भूकंप

बांग्लादेश मौसम विभाग के अनुसार, भूकंप सुबह 10:38 बजे (स्थानीय समय) आया. इसकी गहराई लगभग 10 किलोमीटर थी और एपिसेंटर नरसिंडी में दर्ज किया गया.

'घबराएं नहीं, अफवाहों पर ध्यान न दें'

बांग्लादेश की अंतरिम प्रशासन के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की. उन्होंने कहा, किसी भी तरह की अफवाह या भ्रामक सूचना पर ध्यान न दें. जरूरत पड़ने पर आधिकारिक चैनलों और हेल्पलाइन के ज़रिए गाइडेंस दी जाएगी. हम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

earthquake struck Dhaka1
कोलकाता में भूकंप के झटके महसूस किए जाने के बाद लोग इमारत से बाहर निकल आए. (Photo- PTI)

भारत में भी महसूस हुए झटके

भारत में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए. पूर्वी और उत्तर-पूर्वी इलाकों में भी झटके महसूस किए गए. कोलकाता, असम, त्रिपुरा, मेघालय में लोग घरों से बाहर निकल आए. 

कोलकाता में सुबह 10:10 बजे लोगों ने झटके महसूस किए. कई लोग एहतियात के तौर पर घरों और ऑफिसों से बाहर निकल आए. सोशल मीडिया पर झटकों के वीडियो भी सामने आए.

पश्चिम बंगाल के कूचबिहार, दक्षिण दिनाजपुर, उत्तर दिनाजपुर में भी झटके महसूस किए गए.

पूर्वोत्तर में झटके

गुवाहाटी, अगरतला, शिलांग में भी भूकंप का असर महसूस हुआ. अधिकारियों ने कहा कि भारत में कोई बड़ा नुकसान या हताहत नहीं हुआ.

