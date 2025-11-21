scorecardresearch
 

समंदर से मिला अरबों डॉलर का खजाना! सदियों पहले डूबे जहाज की दिलचस्प है कहानी

कोलंबिया में 300 साल पहले डूबे स्पेनिश जहाज से बड़ा खजाना बरामद किया गया है. यह जहाज स्पैनिश सक्सेशन युद्ध के दौरान ब्रिटिश रॉयल नेवी ने डूबोया था. कोलंबियाई सरकार और अमेरिकी कंपनी SSA के बीच खजाने के स्वामित्व को लेकर कानूनी विवाद शुरू हो गया है.

डूबे हुए स्पेनिश जहाज में अरबों डॉलर का खजाना है (Photo: Colombia Ministry of Culture)
डूबे हुए स्पेनिश जहाज में अरबों डॉलर का खजाना है (Photo: Colombia Ministry of Culture)

कोलंबिया में 300 साल पहले डूबे एक स्पेनिश जहाज के मलबे से बड़ा खजाना मिला है. खजाने में सोने और कांसे के सिक्के, एक चीनी मिट्टी का प्याला और एक तोप शामिल है. यह वही जहाज है जिसे 'जहाजी मलबों की सबसे पवित्र जगह' कहा जाता है.

बरामद वस्तुएं जहाज से मिला पहला खजाना हैं. स्पेन के विशाल मालवाहक जहाज का नाम San José था जिसे कैरेबियन सागर में 300 साल से भी ज्यादा पहले ब्रिटिश रॉयल नेवी ने डूबो दिया था.

यह जहाज स्पैनिश सक्सेशन युद्ध (1701-1714) के दौरान यह डूबा था. उस दौरान जहाज लैटिन अमेरिका की स्पेनिश कॉलोनियों से बड़ी मात्रा में सोना, चांदी और पन्ने स्पेन के राजा के लिए लेकर जा रहा था.

आज की कीमतों में इस खजाने की कीमत अरबों डॉलर बताई जाती है. कीमत को देखते हुए यह संपत्ति कोलंबियाई सरकार और एक अमेरिकी समुद्री सल्वेज कंपनी सी सर्च-आर्माडा (SSA) के बीच कानूनी विवाद की जड़ बनी हुई है.

खजाने पर हक के लिए कोर्ट पहुंचा मामला

कोलंबिया का कहना है कि उसने 2015 में यह जहाज अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों की मदद से खोजा, जबकि SSA, जो पहले ग्लोका मोरा के नाम से जानी जाती थी, का दावा है कि उसने 1980 के दशक की शुरुआत में ही इसका पता लगा लिया था. SSA ने अब Permanent Court of Arbitration में 10 अरब डॉलर का दावा किया है जो इस खजाने की अनुमानित कीमत का लगभग आधा है.

कोलंबियाई सरकार का कहना है कि खजाने को बरामद करना एक रिसर्च प्रोजेक्ट का हिस्सा है. यह रिसर्च प्रोजेक्ट 18वीं सदी की शुरुआत में यूरोप की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति पर नई जानकारी ढूंढने के लिए शुरू किया गया है. सरकार यह भी मानती है कि डूबा जहाज कोलंबिया की संस्कृति और पहचान का अहम हिस्सा है.

बीते गुरुवार को जारी एक बयान में कोलंबिया की संस्कृति मंत्री यानाई काडामानी फोनरोडोना ने इस खोज को 'ऐतिहासिक घटना' बताया. उन्होंने कहा कि यह खोज देश की पानी के भीतर छिपी सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करने की क्षमता दिखाती है.

कोलंबिया के इंस्टिट्यूट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड हिस्ट्री की निदेशक अलहेना काइसेदो फेर्नांदेज ने कहा कि यह खोज लोगों के लिए भौतिक सबूतों के जरिए स्पेनिश जहाज के इतिहास को समझने का मौका है.

कोलंबिया सरकार के अनुसार, इस खोज में रोबोट की मदद ली गई और खजाने को रोबोट ही बाहर निकाल लाए. अब खजाने को एक लैब में लंबे समय तक संरक्षित किया जाएगा और इन्हें पुरातात्विक शोध में इस्तेमाल किया जाएगा.

दिलचस्प है सदियों पहले डूबे जहाज की कहानी

ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि स्पैनिश जहाज Flota de Tierra Firme नामक एक व्यापारिक जहाजों के दल का हिस्सा था. यह उन कई जहाजों में से एक था, जो 1707 में पेरू से बड़े पैमाने पर राजसी सामान लेकर निकले थे.

लेकिन रिकॉर्ड बताते हैं कि यह कभी स्पेन नहीं पहुंचा और अगले ही साल ब्रिटिश सैनिकों के साथ लड़ाई के बाद कोलंबिया के तट पर डूब गया.

---- समाप्त ----
