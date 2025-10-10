'दुनिया को बंधक बनाने की कोशिश कर रहा...', चीन पर फिर भड़के ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन पर एक बार फिर भड़क गए हैं. ट्रंप ने दावा किया है कि चीन रेयर अर्थ एक्सपोर्ट पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और ऐसा कर चीन दुनिया को बंधक बनाने की कोशिश कर रहा है.

ट्रंप ने चीन पर सिलसिलेवार आरोप लगाकर राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ तय हुई मीटिंग कैंसल करने की धमकी भी दे डाली है. ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट कर चीन के इस कदम को आर्थिक एकाधिकार हासिल करने की कुटिल और शत्रुतापूर्ण कोशिश बताया, जिसके कारण उन्होंने चीनी सामानों पर अत्यधिक वाले टैरिफ लगाने पर विचार किया है.

ट्रंप ने कहा कि चीन को दुनिया को बंधक बनाने की इजाजत किसी भी तरह नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि यह उनकी काफी समय से योजना थी.

राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि चीन दुनिया भर के देशों को पत्र भेज रहा है और बता रहा है कि किन-किन तत्वों के निर्यात पर रोक लगाई जाएगी. ट्रंप ने कहा कि मैंने चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से इस पर बात करने की जरूरत महसूस नहीं की है. मेरी इसी महीने जिनपिंग से मुलाकात करने की योजना थी लेकिन लगता है कि इसकी जरूरत नहीं रह गई है. अब शायद मैं उनसे मुलाकात नहीं करूंगा.

बता दें कि चीन ने हाई-टेक उत्पादों के निर्माण के लिए आवश्यक रेयर अर्थ और दूसरी चीजों के निर्यात पर नियंत्रण और कड़े कर दिए हैं. यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है, जब अमेरिका के साथ चीन की व्यापार वार्ता जारी है. दुनिया के लगभग 90 फीसदी रेयर अर्थ की प्रोसेसिंग चीन में होती है, जिनका इस्तेमाल सोलर पैनल से लेकर स्मार्टफोन तक में होता है. दरअसल रेयर अर्थ मिनरल्स 17 मैटेलिक तत्वों का समूह हैं, जो कई हाई टेक उत्पादों के लिए जरूरी होता है.

