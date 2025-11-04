scorecardresearch
 

ट्रंप ने नाइजीरिया को धमकाया तो चीन ने जताया विरोध, कहा- ये मनमानी ठीक नहीं

चीन ने ट्रंप की नाइजीरिया पर सैन्य कार्रवाई की धमकी का कड़ा विरोध किया है. ट्रंप ने नाइजीरियाई सरकार पर देश में ईसाइयों के धार्मिक उत्पीड़न और हत्या का आरोप लगाया था. चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति के दावे वास्तविकता से मेल नहीं खाते.

चीन ने अमेरिकी राष्ट्र डोनाल्ड ट्रंप की नाइजीरिया में सैन्य कार्रवाई की धमकी का विरोध किया. (Photo: Reuters)
चीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नाइजीरिया के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की धमकी का कड़ा विरोध जताया है. चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि बीजिंग नाइजीरियाई सरकार द्वारा अपने लोगों को राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुरूप विकास पथ पर ले जाने के लिए उसका समर्थन करता है. ट्रंप ने नाइजीरियाई सरकार पर देश में रहने वाले ईसाइयों के धार्मिक उत्पीड़न का आरोप लगाया था.

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि यदि नाइजीरिया सरकार ईसाइयों की हत्या की अनुमति देती रही, तो अमेरिका तत्काल सभी सहायता और सहयोग बंद कर देगा तथा इस्लामी आतंकवादियों को खत्म करने के लिए सैन्य कार्रवाई कर सकता है. ट्रंप की धमकी पर टिप्पणी के लिए पूछे जाने पर, चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने मीडिया से कहा- नाइजीरिया के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि अमेरिकी दावे वास्तविकता से मेल नहीं खाते.

यह भी पढ़ें: 'संकट में भारत ने की थी मदद...', मालदीव के विक्ट्री-डे पर चीन समर्थक पूर्व राष्ट्रपति को आई 'ऑपरेशन कैक्टस' की याद

नाइजीरिया की सरकार ने एक बयान में कहा कि वह आतंकवाद से लड़ने, अंतरधार्मिक सद्भाव बढ़ाने और सभी नागरिकों के जीवन व अधिकारों की रक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है. माओ निंग ने कहा, 'एक व्यापक रणनीतिक साझेदार के रूप में, चीन नाइजीरिया सरकार का दृढ़ता से समर्थन करता है.' उन्होंने जोर देकर कहा, 'चीन किसी भी देश द्वारा धर्म या मानवाधिकार के बहाने अन्य राष्ट्रों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का विरोध करता है. हम मनमाने प्रतिबंधों और बल प्रयोग की धमकियों का भी विरोध करते हैं.'

दूसरी ओर, वेनेजुएला के चीन से मिसाइलें और ड्रोन खरीदने की खबरों पर माओ निंग ने कहा कि चीन ड्रग कार्टेल के नाम पर बल प्रयोग का विरोध करता है. क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना के 12 हमलों के बाद वेनेजुएला की यह मांग सामने आई है, जहां नावों पर ड्रग तस्करी के संदेह में हवाई हमले किए गए. चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ​ने कहा, 'बीजिंग अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने का समर्थन करता है ताकि सीमा-पार अपराधों से निपटा जा सके, लेकिन अंतरराष्ट्रीय संबंधों में ताकत के दम पर डराने-धमकाने का विरोध करता है. हम लैटिन अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र में शांति व स्थिरता को नुकसान पहुंचाने वाली अमेरिकी कार्रवाइयों का समर्थन नहीं करते.'

यह भी पढ़ें: नाइजीरिया पर एयर स्ट्राइक की तैयारी में US एयरफोर्स, ट्रंप बोले- वे बड़ी संख्या में ईसाइयों को मार रहे हैं

माओ निंग ने जोड़ा कि चीन अन्य देशों के जहाजों के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई का विरोध करता है, जो उचित व आवश्यक सीमाओं से आगे जाते हैं. उन्होंने कहा, 'हम आशा करते हैं कि अमेरिका द्विपक्षीय व बहुपक्षीय कानूनी ढांचे के भीतर रहकर ही दूसरे देशों की जहाजों पर कार्रवाई करेगा.' हालांकि, माओ ने वेनेजुएला को चीन द्वारा सैन्य उपकरण प्रदान करने के बारे में कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया. उन्होंने कहा, 'वेनेजुएला के साथ चीन का सामान्य आदान-प्रदान और सहयोग दो संप्रभु राष्ट्रों के बीच होता है, जिसमें किसी तीसरे पक्ष को निशाना नहीं बनाया जाता है, न ही ऐसे सहयोग में किसी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप या प्रभाव काम करता है.'

