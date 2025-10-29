शिकागो-जार्मनी फ्लाइट में भारतीय नागरिक ने किया हमला, दो युवक घायल, विमान की इमरजेंसी लैंडिंग

अमेरिका से जर्मनी जा रही एक लुफ्थांसा फ्लाइट में भारतीय यात्री द्वारा किए गए हिंसक हमले के बाद विमान को बीच रास्ते बोस्टन एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी. अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, 28 वर्षीय भारतीय नागरिक प्रनीत कुमार उशिरिपल्ली पर दो युवकों पर मेटल फोर्क से हमला करने और एक सह-यात्री को थप्पड़ मारने का आरोप है.

अमेरिकी न्याय विभाग के मुताबिक, यह घटना शनिवार को शिकागो से फ्रैंकफर्ट जा रही लुफ्थांसा की उड़ान में हुई. आरोप है कि उशिरिपल्ली ने पहले 17 वर्षीय एक युवक के कंधे में मेटल फोर्क घोंपा और फिर दूसरे युवक के सिर के पीछे उसी फोर्क से वार किया, जिससे उसके सिर पर गंभीर चोट आई.

हमले के बाद फ्लाइट क्रू ने आरोपी को काबू करने की कोशिश की, लेकिन उसने खुद को "गन" के इशारे में हाथ बनाकर मुंह में रख लिया और ट्रिगर दबाने की एक्टिंग की. इसके बाद उसने एक महिला यात्री को थप्पड़ मारा और एक क्रू सदस्य को भी मारने की कोशिश की.

ढाई लाख डॉलर तक देना पड़ सकता है जुर्माना

लुफ्थांसा के पायलट ने तुरंत विमान को बोस्टन लोगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर मोड़ा, जहां पुलिस ने उतरते ही उशिरिपल्ली को गिरफ्तार कर लिया. अमेरिकी न्याय विभाग ने बताया कि आरोपी पर "जानबूझकर खतरनाक हथियार से हमला करने" का मामला दर्ज किया गया है. दोषी पाए जाने पर उसे अधिकतम 10 साल की जेल, तीन साल की निगरानी अवधि और 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर तक का जुर्माना हो सकता है.

अमेरिका में शख्स का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं

दस्तावेजों के मुताबिक, यह हमला फ्लाइट के मील सर्विस खत्म होने के कुछ समय बाद हुआ. अधिकारियों ने बताया कि आरोपी की वर्तमान में अमेरिका में "आपराधिक रिकॉर्ड" नहीं है. वह पहले छात्र वीजा पर अमेरिका में रह रहा था और बाइबिल अध्ययन में मास्टर्स कोर्स कर रहा था.

