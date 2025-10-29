scorecardresearch
 

Feedback

शिकागो-जार्मनी फ्लाइट में भारतीय नागरिक ने किया हमला, दो युवक घायल, विमान की इमरजेंसी लैंडिंग

शिकागो से जर्मनी जा रही लुफ्थांसा फ्लाइट में एक 28 वर्षीय भारतीय यात्री ने दो युवकों पर मेटल फोर्क से हमला कर दिया और एक महिला यात्री को थप्पड़ मारा. घटना के बाद विमान की बोस्टन एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी. आरोपी प्रनीत कुमार उशिरिपल्ली को गिरफ्तार किया गया है.

Advertisement
X
फ्लाइट के दौरान भारतीय यात्री ने हमला कर दो यात्रियों को घायल कर दिया. (सांकेतिक तस्वीर)
फ्लाइट के दौरान भारतीय यात्री ने हमला कर दो यात्रियों को घायल कर दिया. (सांकेतिक तस्वीर)

अमेरिका से जर्मनी जा रही एक लुफ्थांसा फ्लाइट में भारतीय यात्री द्वारा किए गए हिंसक हमले के बाद विमान को बीच रास्ते बोस्टन एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी. अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, 28 वर्षीय भारतीय नागरिक प्रनीत कुमार उशिरिपल्ली पर दो युवकों पर मेटल फोर्क से हमला करने और एक सह-यात्री को थप्पड़ मारने का आरोप है.

अमेरिकी न्याय विभाग के मुताबिक, यह घटना शनिवार को शिकागो से फ्रैंकफर्ट जा रही लुफ्थांसा की उड़ान में हुई. आरोप है कि उशिरिपल्ली ने पहले 17 वर्षीय एक युवक के कंधे में मेटल फोर्क घोंपा और फिर दूसरे युवक के सिर के पीछे उसी फोर्क से वार किया, जिससे उसके सिर पर गंभीर चोट आई.

यह भी पढ़ें: पक्षी से टकराए एअर इंडिया के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, नागपुर से दिल्ली जा रही फ्लाइट कैंसिल

सम्बंधित ख़बरें

Delhi Air Pollution
Report: “दिल्ली का प्रदूषण छीन रहा जिंदगी के 8.2 साल” 
US President Donald Trump
'दुनिया का सबसे खतरनाक शहर...', शिकागो में लेबर डे वीकेंड हिंसा के बाद बोले ट्रंप 
donald trump
Chicago में सेना तैनात करने के फैसले पर क्यों हुआ Delhi का जिक्र? 
trump on being a tanashah quote
तानाशाही के आरोप पर Trump बोले "I’m Not a Dictator" 
Trump
वॉशिंगटन-शिकागो टेकओवर, टैरिफ टेरर और गवर्नर बर्खास्त... 3 बवाली स्टेप लेकर ट्रंप बोले, 'मैं तानाशाह नहीं...' 

हमले के बाद फ्लाइट क्रू ने आरोपी को काबू करने की कोशिश की, लेकिन उसने खुद को "गन" के इशारे में हाथ बनाकर मुंह में रख लिया और ट्रिगर दबाने की एक्टिंग की. इसके बाद उसने एक महिला यात्री को थप्पड़ मारा और एक क्रू सदस्य को भी मारने की कोशिश की.

ढाई लाख डॉलर तक देना पड़ सकता है जुर्माना

Advertisement

लुफ्थांसा के पायलट ने तुरंत विमान को बोस्टन लोगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर मोड़ा, जहां पुलिस ने उतरते ही उशिरिपल्ली को गिरफ्तार कर लिया. अमेरिकी न्याय विभाग ने बताया कि आरोपी पर "जानबूझकर खतरनाक हथियार से हमला करने" का मामला दर्ज किया गया है. दोषी पाए जाने पर उसे अधिकतम 10 साल की जेल, तीन साल की निगरानी अवधि और 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर तक का जुर्माना हो सकता है.

यह भी पढ़ें: पांच साल बाद फिर भारत से चीन तक की डायरेक्ट फ्लाइट शुरू, नवंबर से चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस देगी सेवा

अमेरिका में शख्स का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं

दस्तावेजों के मुताबिक, यह हमला फ्लाइट के मील सर्विस खत्म होने के कुछ समय बाद हुआ. अधिकारियों ने बताया कि आरोपी की वर्तमान में अमेरिका में "आपराधिक रिकॉर्ड" नहीं है. वह पहले छात्र वीजा पर अमेरिका में रह रहा था और बाइबिल अध्ययन में मास्टर्स कोर्स कर रहा था.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    लव राशिफल
    Raghopur Election
    Bihar Election Result 2025
    आज का राशिफल
    Mokama Election
    Bihar Election 2025
    Buxar Election
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Mahua Chunav
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Advertisement