पांच साल बाद फिर भारत से चीन तक की डायरेक्ट फ्लाइट शुरू, नवंबर से चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस देगी सेवा

चाइना इस्टर्न एयरलाइंस 9 नवंबर से शंघाई और दिल्ली के बीच सीधे फ्लाइट्स फिर से शुरू करेगी. ये फ्लाइट्स सप्ताह में तीन दिन बुधवार, शनिवार और रविवार चलेंगी और इसके लिए A330-200 एयरक्राफ्ट इस्तेमाल होगा. भारत और चीन के बीच सीधी हवाई सेवाएं पांच साल से ज्यादा समय के बाद 26 अक्टूबर से फिर शुरू हो रही हैं. इंड‍िगो भी 26 अक्टूबर से कोलकाता और ग्वांगझोउ के बीच फ्लाइट्स फिर से शुरू करेगी.

चाइना इस्टर्न एयरलाइंस का कहना है कि इस सेवा के फिर से शुरू होने से भारत-चीन के लोगों के बीच संपर्क और आर्थिक-व्यापारिक सहयोग को नई गति मिलेगी. भारत में चाइना इस्टर्न एयरलाइंस का एक्सक्लूसिव सेल्स एजेंट InterGlobe Air Transport है, जो InterGlobe Enterprises का हिस्सा है. ये एयरलाइन 2002 से भारत में अपनी सेवाएं दे रही है और यही पहली चीनी एयरलाइन थी जिसने भारत और चीन के बीच सीधी फ्लाइट्स शुरू की थीं.

भारत और चीन के बीच सीधी फ्लाइट्स 2020 की शुरुआत तक चल रही थीं, लेकिन कोरोना महामारी और इसके बाद पूर्वी लद्दाख सीमा विवाद के कारण इन्हें बंद कर दिया गया था.

सिविल एविएशन मंत्रालय ने 2 अक्टूबर को कहा था कि भारत और चीन के बीच सीधी हवाई सेवाएं अक्टूबर के अंत तक फिर से शुरू हो जाएंगी. यह फैसला दोनों देशों के सिविल एविएशन अधिकारियों के तकनीकी स्तर की बातचीत के बाद लिया गया, ताकि द्विपक्षीय रिश्तों को सामान्य किया जा सके.

