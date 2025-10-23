scorecardresearch
 

पांच साल बाद फिर भारत से चीन तक की डायरेक्ट फ्लाइट शुरू, नवंबर से चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस देगी सेवा

भारत और चीन के बीच पांच साल बाद डायरेक्ट हवाई संपर्क फिर से शुरू होने जा रहा है. नवंबर 2025 से चाइना इस्टर्न एयरलाइंस शंघाई और दिल्ली के बीच तीन बार वीकली सीधी फ्लाइट्स चलाएगी. इससे लोगों के बीच संपर्क और दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों को नया मोड़ मिलेगा. वहीं, इंडिगो भी कोलकाता और ग्वांगझोउ के बीच अपनी फ्लाइट्स शुरू करने जा रही है.

Representative Image
चाइना इस्टर्न एयरलाइंस 9 नवंबर से शंघाई और दिल्ली के बीच सीधे फ्लाइट्स फिर से शुरू करेगी. ये फ्लाइट्स सप्ताह में तीन दिन बुधवार, शनिवार और रविवार चलेंगी और इसके लिए A330-200 एयरक्राफ्ट इस्तेमाल होगा. भारत और चीन के बीच सीधी हवाई सेवाएं पांच साल से ज्यादा समय के बाद 26 अक्टूबर से फिर शुरू हो रही हैं. इंड‍िगो भी 26 अक्टूबर से कोलकाता और ग्वांगझोउ के बीच फ्लाइट्स फिर से शुरू करेगी.

चाइना इस्टर्न एयरलाइंस का कहना है कि इस सेवा के फिर से शुरू होने से भारत-चीन के लोगों के बीच संपर्क और आर्थिक-व्यापारिक सहयोग को नई गति मिलेगी. भारत में चाइना इस्टर्न एयरलाइंस का एक्सक्लूसिव सेल्स एजेंट InterGlobe Air Transport है, जो InterGlobe Enterprises का हिस्सा है. ये एयरलाइन 2002 से भारत में अपनी सेवाएं दे रही है और यही पहली चीनी एयरलाइन थी जिसने भारत और चीन के बीच सीधी फ्लाइट्स शुरू की थीं.

भारत और चीन के बीच सीधी फ्लाइट्स 2020 की शुरुआत तक चल रही थीं, लेकिन कोरोना महामारी और इसके बाद पूर्वी लद्दाख सीमा विवाद के कारण इन्हें बंद कर दिया गया था.

सिविल एविएशन मंत्रालय ने 2 अक्टूबर को कहा था कि भारत और चीन के बीच सीधी हवाई सेवाएं अक्टूबर के अंत तक फिर से शुरू हो जाएंगी. यह फैसला दोनों देशों के सिविल एविएशन अधिकारियों के तकनीकी स्तर की बातचीत के बाद लिया गया, ताकि द्विपक्षीय रिश्तों को सामान्य किया जा सके.

