पक्षी से टकराया एअर इंडिया का विमान, नागपुर से दिल्ली जा रही फ्लाइट कैंसिल

नागपुर से दिल्ली जा रहे एअर इंडिया के विमान को उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद ही वापस लौटने पड़ा. टेकऑफ के तुरंत बाद पक्षी के विमान से टकराने के बाद उसे तुरंत नागपुर एयरपोर्ट पर लैंड कराना पड़ा.इस घटना में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है.

एअर इंडिया के विमान ने नागपुर रनवे से सफलतापूर्वक टेकऑफ किया था. लेकिन ऊंचाई बढ़ते ही इंजन या विंग के पास एक पक्षी से उसकी टक्कर हो गई. बर्ड स्ट्राइक आमतौर पर टेकऑफ या लैंडिंग के दौरान होती है, जब पक्षी हवाई अड्डे के आसपास उड़ते हैं. पायलट ने तुरंत मैन्युअल रिटर्न टू ओरिजिन (RTO) का निर्णय लिया. यह स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (SOP) के तहत था, जो DGCA (डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन) के नियमों के अनुसार है.

बता दें कि एसओपी कहता है कि बर्ड स्ट्राइक के बाद विमान को तुरंत ग्राउंड पर चेक कराना जरूरी है, ताकि इंजन डैमेज या अन्य समस्या न हो.पायलट ने ATC (एयर ट्रैफिक कंट्रोल) को सूचित किया और सुरक्षित लैंडिंग की तैयारी की. विमान को बिना किसी समस्या के नागपुर एयरपोर्ट पर वापस उतर गया. यह एक नॉर्मल लैंडिंग थी. यात्रियों को कोई चोट नहीं आई.

Advertisement

यह घटना 24 अक्टूबर की है. नागपुर से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट AI466 टेकऑफ के तुरंत बाद पक्षी से टकरा गई. एअर इंडिया के प्रवक्ता ने जारी बयान में बताया कि मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार, चालक दल ने एहतियात के तौर पर विमान को नागपुर वापस लाने का फैसला किया ताकि विमान की जांच की जा सके. विमान सुरक्षित रूप से नागपुर में उतरा और इसकी जांच की गई, जिसमें सुधार के लिए अतिरिक्त समय की जरूरत पड़ी, जिसकी वजह से उड़ान रद्द कर दी गई.

एअर इंडिया ने बताया कि यह फैसला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया गया और यात्रियों को असुविधा से बचाने के लिए तत्काल सहायता प्रदान की गई.

---- समाप्त ----