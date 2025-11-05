scorecardresearch
 

क्या आप भी कनाडा में बसने का सपना देख रहे हैं? जानिए CRS स्कोर से अपनी योग्यता, ये है डायरेक्ट लिंक

कनाडा में बसने का सपना लाखों भारतीयों का है, लेकिन इसके लिए CRS स्कोर सबसे अहम भूमिका निभाता है. हर साल Express Entry के जरिए PR पाने के लिए लाखों आवेदन आते हैं, लेकिन केवल योग्य उम्मीदवार ही चुने जाते हैं. अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका स्कोर कितनी संभावनाएँ रखता है तो आप डायरेक्ट लिंक से चेक कर सकते हैं.

CRS calculator
CRS calculator

कनाडा दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जो हर साल हजारों लोगों को स्थायी निवास (Permanent Residency – PR) का मौका देता है. भारतीय युवाओं के लिए यह देश शिक्षा, नौकरी और बेहतर जीवनशैली के लिए सबसे लोकप्रिय रहा है. हालांकि अब इस देश का PR हासिल करना पहले जितना आसान नहीं रहा. लेकिन हर किसी के लिए ये मुश्किल भी नहीं है. दरअसल, कनाडा का PR पाना उन लोगों के लिए मुश्किल हुआ है, जिनमें योग्यता की कमी है. आइये जानते हैं, इसके कैसे हासिल किया जा सकता है.

कनाडा का PR पाना कोई किस्मत का खेल नहीं बल्कि एक सटीक स्कोर की गणना है. यह स्कोर कहलाता है CRS Score (Comprehensive Ranking System). जो तय करता है कि कौन उम्मीदवार कनाडा में स्थायी रूप से बसने के लिए योग्य है.

कनाडा सरकार का विभाग-IRCC (Refugees and Citizenship Canada) Express Entry प्रणाली के तहत आपकी उम्र, शिक्षा, कार्य अनुभव, अंग्रेज़ी या फ्रेंच भाषा की दक्षता और पारिवारिक स्थिति जैसे कारकों के आधार पर ये स्कोर तय करता है. जितना अधिक CRS स्कोर होगा, उतने अधिक मौके होंगे Invitation to Apply (ITA) मिलने के — यानी कनाडा सरकार की ओर से PR के लिए औपचारिक निमंत्रण.

क्या है CRS Score और कैसे काम करता है?

CRS यानी Comprehensive Ranking System, एक पॉइंट-आधारित प्रणाली है. इसमें उम्मीदवार को अधिकतम 1200 अंक तक मिल सकते हैं. ये अंक चार मुख्य श्रेणियों में बांटे गए हैं:

  • मानव पूंजी कारक (Human Capital Factors): उम्र, शिक्षा, भाषा दक्षता, और कार्य अनुभव.
  • साथी या पति/पत्नी से संबंधित कारक (Spouse Factors): अगर उम्मीदवार शादीशुदा है, तो पार्टनर की शिक्षा और भाषा दक्षता भी जोड़ी जाती है.
  • कौशल स्थानांतरण (Skill Transferability): शिक्षा और अनुभव के आधार पर अतिरिक्त अंक.
  • अतिरिक्त अंक (Additional Points): जैसे कनाडा में प्रांतीय नामांकन (PNP), या किसी कनाडाई यूनिवर्सिटी से डिग्री.

नया अपडेट: नौकरी का ऑफर (LMIA) अब CRS में नहीं जोड़ा जाता.

मार्च 25, 2025 से लागू एक नए नियम के अनुसार, अब CRS सिस्टम में नौकरी के ऑफर (job offer) को अंक नहीं दिया जाएगा. यानी उम्मीदवारों को अपनी भाषा, शिक्षा, कौशल और अनुभव पर और ज़्यादा ध्यान देना होगा.

यह भी पढ़ें: PR के लिए मार, नंबर गेम में हार... भारतीयों के लिए सपना बनता जा रहा कनाडा में बसना!

कितना स्कोर होना चाहिए?
2025 के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक, Express Entry ड्रॉ में CRS कटऑफ रेंज 500 के पार रही है. हालांकि, कैटेगरी-बेस्ड ड्रॉ (जैसे कि हेल्थकेयर, टेक या STEM प्रोफेशन) में कम स्कोर पर भी ITA मिलने के अवसर हैं.

हालिया Express Entry ड्रॉ: कट-ऑफ स्कोर और ट्रेंड्स

  • अक्टूबर 1, 2025 को, Canadian Experience Class (CEC) उम्मीदवारों को न्यूनतम CRS 534 स्कोर चाहिए था.
  • दूसरी तरफ, हेल्थकेयर और सोशल सर्विसेज कैटेगरी के ड्रॉ में न्यूनतम CRS स्कोर 470 रखा गया.
  • 15 अक्टूबर 2025 को हेल्थकेयर कैटेगरी में 2,500 उम्मीदवारों को न्यूनतम CRS 472 के स्कोर पर Invitation मिला.
  • शैक्षिक (Education) कैटेगरी के पहले ड्रॉ में कट-ऑफ स्कोर 462 हुआ, जो पहले के 479 से कम है. इसका मतलब है कि अब शैक्षिक फील्ड से आने वालों के लिए अवसर बढ़ सकते हैं.

ये ट्रेंड बताते हैं कि हाल के ड्रॉ में कुछ फील्ड्स में CRS स्कोर हासिल करना लोगों के लिए आसान रहा है.

आप कितने योग्य? चेक करें अपना CRS स्कोर
कनाडा सरकार ने एक आधिकारिक CRS Calculator Tool उपलब्ध कराया है, जिसके ज़रिए कोई भी व्यक्ति यह जान सकता है कि उसका अनुमानित स्कोर कितना बनता है. यह अनुमानित इसलिए होगा क्योंकि समय में बदलाव के साथ स्कोर के कुछ पैमाने बदल सकते हैं और CRS स्कोर जानने के लिए आपको पहले इंग्लिश का टेस्ट देना होगा, जैसे-IELTS या कोई अन्य.

यहां क्लिक करें — CRS Score Calculator (Government of Canada)

इन तरीकों से बढ़ सकता है CRS स्कोर

अपनी भाषा, शिक्षा और अनुभव बढ़ाएं: भाषा परीक्षण (English/French), वैश्विक शैक्षिक मान्यता (Educational Credential Assessment), और अधिक काम का अनुभव आपकी स्कोर बढ़ाने में मदद कर सकते हैं.

प्रांतीय नामांकन (Provincial Nominee Program - PNP): अगर किसी प्रांत की विशेष स्कीम से नामांकन मिलता है, तो यह आपके CRS में अतिरिक्त अंक जोड़ सकता है और आपकी संभावना बढ़ा सकता है.

कनाडा में 10 प्रांत (अल्बर्टा, ब्रिटिश कोलंबिया, मैनिटोबा, न्यू ब्रंसविक, न्यूफ़ाउंडलैंड और लैब्राडोर, नोवा स्कोटिया, ओंटारियो, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, क्यूबेक और सस्केचेवान) और 3 प्रदेश (उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, नुनावुत और युकोन) हैं. नुनावुत को छोड़कर सभी प्रांत की विशेष स्कीम होती है. हर प्रांत अपना स्कोर जारी करता है. जो जनरल स्कोर से कम या ज्यादा हो सकता है.

बहन-भाई के अंक (Siblings Point)
अगर आपकी बहन या भाई या फिर आपके पार्टनर के भाई या बहन पहले से कनाडा में रह रहे हैं तो उसमें अंक अलग से मिलते हैं.

Express Entry पूल में बने रहें
स्कोर थोड़ा कम होने पर भी, कई कैटेगरी-आधारित ड्रॉ (जैसे हेल्थकेयर, शिक्षा, फ्रेंच भाषा) होने की वजह से अवसर मिल सकता है.

क्यों इतना अहम है CRS स्कोर?
CRS स्कोर न केवल आपकी योग्यता का पैमाना है, बल्कि यह कनाडा में स्थायी रूप से बसने का पहला कदम भी है. उच्च स्कोर वाले उम्मीदवारों को पहले मौका मिलता है, जबकि कम स्कोर वालों को Provincial Nominee Program (PNP) या अन्य विकल्प अपनाने पड़ते हैं.

एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो उम्मीदवार भाषा स्कोर (IELTS) में सुधार करें, उच्च शिक्षा जोड़ें या कनाडा में अनुभव प्राप्त करें — उनका CRS काफी बढ़ सकता है. अगर आप भी कनाडा में नई जिंदगी शुरू करने का सपना देख रहे हैं, तो सबसे पहले अपना CRS स्कोर चेक करें. ये न केवल आपकी वर्तमान स्थिति का अंदाज़ा देगा, बल्कि यह भी बताएगा कि PR हासिल करने के लिए आपको किन क्षेत्रों में सुधार की ज़रूरत है.

---- समाप्त ----
