कनाडा की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल भारतीय मूल का व्यक्ति गिरफ्तार, पुलिस ने हथियार और गोलियां बरामद कीं

कनाडा के मोस्ट वांटेड में शामिल निकोलस सिंह को टोरंटो पुलिस ने बाथर्स्ट–डुपॉन्ट इलाके से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस पेट्रोलिंग के दौरान उसे एक कार में बंदूक, एक्सटेंडेड मैगज़ीन और गोलियों के साथ बैठा पाया.

हथियार चलाने और चोरी जैसे मामलों में दोषी निकोलस सिंह की पैरोले उल्लंघन पर देशव्यापी तलाश के बाद गिरफ्तारी (Photo: ITG)
कनाडा के मोस्ट वांटेड अपराधियों में शामिल निकोलस सिंह को टोरंटो पुलिस ने आखिरकार पकड़ लिया. सिर्फ 24 साल की उम्र में ही कई गंभीर अपराधों में सजा काट चुका निकोलस पुलिस की निगरानी में था, लेकिन पैरोले की शर्तें तोड़ने के बाद वह फरार हो गया और पूरे देश में उसकी तलाश शुरू हो गई थी

शुक्रवार को टोरंटो पुलिस बाथर्स्ट स्ट्रीट और ड्यूपॉन्ट स्ट्रीट इलाके में नियमित पेट्रोलिंग कर रही थी, तभी अधिकारियों की नजर एक कार में बैठे निकोलस सिंह पर पड़ी. 

तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसे वहीं शांतिपूर्वक हिरासत में ले लिया. न कोई झड़प हुई और न किसी तरह का विरोध - सब कुछ बेहद नियंत्रित तरीके से हुआ.

कार की तलाशी में पुलिस को एक बंदूक, एक्सटेंडेड मैगज़ीन और कई गोलियां मिलीं. इन हथियारों की जांच जारी है ताकि यह पता चल सके कि इन्हें कहां और किस उद्देश्य से रखा गया था. 

पुलिस के अनुसार निकोलस को पहले ही पांच साल पांच महीने दस दिन की सजा मिल चुकी थी. वह बंदूक चलाने, हथियारबंद चोरी करने और अवैध हथियार रखने जैसे गंभीर अपराधों में दोषी ठहराया गया था.

यह भी पढ़ें: भारतीय मूल के परिवारों के लिए खुशखबरी, कनाडा में आसान हुए नागरिकता नियम, जानिए- क्या है Bill C-3

जब उसने पैरोले नियमों का उल्लंघन किया, तो उसे पूरे कनाडा की मोस्ट वांटेड लिस्ट में डाल दिया गया. अब पकड़े जाने के बाद उसे दोबारा हिरासत में लिया गया है और उसके खिलाफ आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. 

पुलिस का मानना है कि यह गिरफ्तारी एक अहम सफलता है और इससे हथियारों से जुड़े अपराधों की जांच आगे बढ़ेगी.

