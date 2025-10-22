कनाडा में रोहित गोदारा गैंग ने फिर कराई फायरिंग, पंजाबी सिंगर तेजी कहलों को गोली मारने का किया दावा

कनाडा में एक बार फिर फायरिंग की घटना सामने आई है. इस बार रोहित गोदारा गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस फायरिंग की जिम्मेदारी ली है. गैंग ने दावा किया है कि उन्होंने आर्टिस्ट तेजी कहलों पर गोलीबारी करवाई है, और तेजी के पेट में गोलियां लगी हैं.

रोहित गोदारा गैंग के इस दावे के साथ ही कनाडा में भारतीय गैंगस्टरों का आतंक लगातार जारी है. लॉरेंस बिश्नोई गैंग भी वहां ताबड़तोड़ फायरिंग करवा रहा है.

रोहित गोदारा गैंग (जिसमें महेन्दर सरण दिलाना, राहुल रिनाउ, और विक्की फलवान का नाम लिया गया है) ने दावा किया कि तेजी कहलों उनके दुश्मनों को फाइनेंस, वेपन और स्पॉट करने जैसे काम करता था. तेजी उनके भाईयों की मुखबिरी भी करता था और उन पर अटैक करने की प्लानिंग करता था. गैंग ने कहा कि तेजी कहलों को यही सब करने के कारण निशाना बनाया गया है.

पैसे देने वालों को खुली धमकी

रोहित गोदारा गैंग ने खुली चेतावनी दी है कि अगर कोई भी इस गद्दार (तेजी कहलों) की चक्कर में आकर उनके भाईयों की तरफ देखेगा या उसे फाइनेंशियल स्पॉट करेगा, तो उसके घर परिवार तक को नहीं बख्शा जाएगा. यह चेतावनी बिजनेसमेन, बिल्डर, हवाला व्यापारी और सभी के लिए है कि कोई भी मदद करेगा तो वह उनका दुश्मन होगा.

