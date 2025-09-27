scorecardresearch
 

Feedback

'आपराधिक और अस्वीकार्य...', ब्रिक्स देशों ने पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग

ब्रिक्स देशों ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की, जिसमें 26 लोग मारे गए और कई घायल हुए. संयुक्त बयान में मंत्रियों ने आतंकवाद के सभी रूपों, विशेषकर सीमा पार आतंकवाद, आतंकवाद वित्तपोषण और सुरक्षित ठिकानों के खिलाफ लड़ाई की प्रतिबद्धता जताई.

Advertisement
X
पहलगाम हमले पर BRICS देशों ने जताया दुःख और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट कार्रवाई की आवश्यकता (Photo: PTI)
पहलगाम हमले पर BRICS देशों ने जताया दुःख और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट कार्रवाई की आवश्यकता (Photo: PTI)

रिक्स के देशों ने शनिवार को मिलकर जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जमकर निंदा की. इस हमले में 22 अप्रैल को 26 मासूम लोगों की जान गई थी और कई लोग जख्मी हुए थे. ब्रिक्स देशों ने इस हमले को पूरी तरह से गलत और अपराधिक बताया है.

इन देशों के मंत्रियों ने एक साझा स्टेटमेंट जारी कर कहा कि वे पहलगाम के इस हमले की सख्त निंदा करते हैं. उन्होंने कहा कि आतंकवाद का हर रूप गलत है, चाहे वो सीमा के पार से आए, इसे पैसा दिया जाए या आतंकियों को छुपने की जगह दी जाए.

मंत्रियों ने एक अहम बात कही कि आतंकवाद को किसी धर्म, जाति या देश से नहीं जोड़ना चाहिए. उनका कहना है कि जो भी लोग आतंकी काम करते हैं या उनकी मदद करते हैं, उन्हें अपने देश और इंटरनेशनल कानूनों के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए.

सम्बंधित ख़बरें

Sahibzada farhan, Suryakumar yadav, Haris Rauf
PCB की शिकायत पर सूर्या ने झाड़ा पल्ला, ICC आज रऊफ-साह‍िबाजादा फरहान पर सुनाएगी फैसला 
Haris Rauf, Sahibzada Farhan
रऊफ-फरहान का ICC के सामने घ‍िरना तय, होगी सजा? सूर्या भी मुश्किल में 
cds anil chauhan
'सुबह 6 बजे बहावलपुर में नमाजियों की...', CDS चौहान ने बताया 1.30 बजे रात क्यों किया स्ट्राइक 
सैफुल्लाह कासुरी ने डैम और नदियों पर कब्ज़े की धमकी दी (Photo: ITG)
'वक्त आने वाला है जब...', पहलगाम हमले के साजिशकर्ता की भारत को धमकी 
Aishanya Dwivedi
'पाक‍िस्तान से मैच होना हमारे मुंह पर तमाचा...', पहलगाम में मारे गए शुभम द्विवेदी की पत्नी ने BCCI को लताड़ा 

ब्रिक्स देशों ने यह भी कहा कि आतंकवाद के मामले में कोई छूट नहीं होनी चाहिए. उन्होंने दुनिया के देशों से कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरी नीति न अपनाएं.

यह भी पढ़ें: जम्मू-कश्मीर में लश्कर का आतंकी मोहम्मद कटारिया गिरफ्तार, पहलगाम हमले से जुड़े हैं तार

Advertisement

देशों की जिम्मेदारी

मंत्रियों ने बताया कि आतंकवाद से लड़ने की मुख्य जिम्मेदारी हर देश की सरकार की है. लेकिन यह लड़ाई संयुक्त राष्ट्र के नियमों और इंसानी अधिकारों के हिसाब से होनी चाहिए. उन्होंने यूएन से कहा है कि आतंकी गुटों के खिलाफ और तेजी से कदम उठाए जाएं.

SCO ने भी की थी निंदा

इससे पहले सितंबर में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के नेताओं ने भी पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की थी. हालांकि उन्होंने पाकिस्तान का नाम साफ तौर पर नहीं लिया था. भारत हमेशा से पाकिस्तान पर आरोप लगाता रहा है कि वो आतंकी संगठनों को पनाह देता है.

वैश्विक एकता की जरूरत

ब्रिक्स और दूसरे संगठनों का यह साझा बयान दिखाता है कि आतंकवाद के खिलाफ दुनिया के देश एकजुट हैं. यह एक अच्छा कदम है जो न्याय दिलाने और आतंकवाद को खत्म करने की दिशा में उठाया गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement