‘वोट चोरी’ विवाद: ब्राजीलियाई फोटोग्राफर ने डिलीट किया अकाउंट

रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि तस्वीर में दिख रही महिला ब्राजील के मिनास गेरैस (Minas Gerais) की रहने वाली एक हेयरड्रेसर है, जिसने कहा कि उसका भारत या किसी चुनाव से कोई लेना-देना नहीं है.

फेरेरो ने कहा कि विवाद के बाद उनके अकाउंट हैक कर लिए गए थे (Photo- ITG)
फेरेरो ने कहा कि विवाद के बाद उनके अकाउंट हैक कर लिए गए थे (Photo- ITG)

हरियाणा चुनाव में मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के "वोट चोरी" के आरोपों के बाद, जिस ब्राजीलियाई महिला की तस्वीर को लेकर राजनीतिक हंगामा खड़ा हुआ था, उससे संबंधित नई जानकारी सामने आई है.

ब्राजील की फैक्ट-चेक वेबसाइट Aos Fatos की रिपोर्ट के मुताबिक, फेररो ने बताया कि उनकी तस्वीर का गलत इस्तेमाल हुआ और इसके चलते उन्हें ऑनलाइन ट्रोलिंग और हैकिंग का सामना करना पड़ा. इस विवाद और ऑनलाइन उत्पीड़न के बाद फेररो ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर दिया है.

दरअसल, फेरेरो द्वारा 2017 में खींची गई यह तस्वीर, जिसे "नीली डेनिम जैकेट पहने महिला" शीर्षक दिया गया था, अनस्प्लैश (Unsplash) और पेक्सल्स (Pexels) जैसे स्टॉक फोटोग्राफी प्लेटफॉर्म पर अपलोड की गई थी, जहां से यह मुफ्त डाउनलोड के लिए उपलब्ध थी.

फोटोग्राफर और महिला का स्पष्टीकरण

राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि 2024 के हरियाणा राज्य चुनावों में यह तस्वीर 10 अलग-अलग बूथों पर 22 वोटर आईडी रिकॉर्ड पर अलग-अलग नामों के साथ दिखाई दी. गांधी ने पूछा था, "यह महिला कौन है? इसका नाम क्या है? यह कहां से आती है? लेकिन इसने हरियाणा में 22 बार, 10 अलग-अलग बूथों पर वोट डाला है, और इसके कई नाम हैं: सीमा, स्वीटी, सरस्वती, रश्मि, विल्मा..."

यह भी पढ़ें: हरियाणा की वोटर लिस्ट में ‘ब्राजीलियन मॉडल’... गड़बड़ी या साजिश? 6 केस स्टडीज में क्या निकलकर आया

विवाद सामने आने के बाद फोटोग्राफर फेरेरो ने एओएस फ़ैटोस को संदेश के माध्यम से बताया कि उनके अकाउंट हैक हो गए थे और लोगों ने स्टॉक इमेज के रूप में फोटो की स्थिति को गलत समझ लिया है. उन्होंने कहा, "उन्होंने सचमुच मेरे सभी अकाउंट हैक कर लिए. बहुत सारे अजीब लोग तरह-तरह की बातें कह रहे थे."

उधर, रिपोर्ट में कहा गया है कि तस्वीर में दिख रही महिला मिनास गेरैस में एक हेयरड्रेसर है और उसने भारत आने या चुनावों से किसी भी तरह के संबंध से इनकार किया है. उन्होंने बताया कि उन्होंने यह फोटो सिर्फ एक दोस्त की मदद के लिए खिंचवाई थी और इसे स्टॉक प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी.

यह भी पढ़ें: 'Hello India... ये वीडियो आपके लिए', ब्राजील की जिस मॉडल का राहुल गांधी ने लिया नाम, उसने पूरी बात बताई!

गौरतलब है कि यह तीसरा राज्य चुनाव है जिसमें राहुल गांधी ने सत्तारूढ़ पार्टी पर वोट में हेरफेर करने का आरोप लगाया है. यह नया आरोप बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से ठीक एक दिन पहले आया है.

---- समाप्त ----
