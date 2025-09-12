ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोलसोनारो तख्तापलट की साजिश में दोषी करार, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई 27 साल 3 महीने की सजा

ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के पैनल ने पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोलसोनारो को तख्तापलट की साजिश रचने के आरोप में दोषी ठहराते हुए उन्हें 27 साल और तीन महीने की कैद की सजा सुनाई है. जेयर बोलसोनारो पर आरोप था कि उन्होंने 2022 के चुनाव में हारने के बाद गैरकानूनी तरीके से सत्ता में बने रहने के लिए तख्तापलट की साजिश रची थी. इस फैसले ने उनके द्वारा स्थापित किए गए दक्षिणपंथी पॉपुलिस्ट आंदोलन को बड़ा झटका दिया है.

समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ब्राज़ील के सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों के पैनल ने बोलसोनारो को देश के लोकतंत्र पर हमला करने का दोषी ठहराया. यह पहला मौका है जब कोई पूर्व राष्ट्रपति इस तरह के आरोप में दोषी पाया गया है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इस फैसले की कड़ी निंदा की है.

जस्टिस कारमेन लूसिया ने अपने निर्णय से पहले कहा कि यह आपराधिक मामला ब्राजील के अतीत, वर्तमान और भविष्य के बीच एक मील का पत्थर है. उन्होंने यह भी कहा कि बोलसोनारो ने लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने की मंशा से यह साजिश रची थी.

5 जजों में से 4 ने बोलसोनारो को 5 अपराधों में दोषी ठहराया. इसमें सशस्त्र अपराध संगठन का हिस्सा बनना, लोकतंत्र को हिंसात्मक तरीके से समाप्त करने का प्रयास, तख्तापलट की साजिश रचने, सरकारी संपत्ति और सांस्कृतिक धरोहर को नुकसान पहुंचाना शामिल है. केवल एक जज ने उन्हें बरी करने का फैसला किया.



कारावास के साथ नजरबंदी भी शामिल



पैनल में शामिल जज अलेक्जेंडर डी मोरेस ने बोलसोनारो को कुल 27 साल और 3 महीने की सजा सुनाई, जिसमें 24 साल 9 महीने की कारावास और 2 साल 6 महीने की नजरबंदी शामिल है. इसके अलावा जुर्माने का प्रावधान भी किया गया.



सावधानीपूर्वक रची गई थी तख्तापलट की साजिश

Advertisement

जस्टिस क्रिस्टियानो ज़ानिन ने कहा कि उपलब्ध सबूतों से पता चलता है कि तख्तापलट की साजिश सावधानीपूर्वक तैयार की गई थी और इसे लागू करने के लिए समय का चयन पहले से किया गया था. उन्होंने कहा कि बोलसोनारो इस साजिश के बारे में जानते थे और अपने कृत्यों और अनदेखी के माध्यम से इसमें योगदान दे रहे थे.

---- समाप्त ----