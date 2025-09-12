scorecardresearch
 

Feedback

ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोलसोनारो तख्तापलट की साजिश में दोषी करार, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई 27 साल 3 महीने की सजा

ब्राज़ील की सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोलसोनारो को 2022 के चुनाव हारने के बाद तख्तापलट की साजिश रचने और लोकतंत्र पर हमला करने का दोषी ठहराया. 5 जजों में से 4 ने उन्हें 5 अलग-अलग अपराधों में दोषी पाया और 27 साल तीन महीने की कैद की सजा सुनाई. यह पहला मौका है जब कोई पूर्व राष्ट्रपति इस तरह दोषी पाया गया.

Advertisement
X
जेयर बोल्सोनारो को 5 अलग-अलग अपराधों में दोषी पाया गया है (Photo: Reuters)
जेयर बोल्सोनारो को 5 अलग-अलग अपराधों में दोषी पाया गया है (Photo: Reuters)

ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के पैनल ने पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोलसोनारो को तख्तापलट की साजिश रचने के आरोप में दोषी ठहराते हुए उन्हें 27 साल और तीन महीने की कैद की सजा सुनाई है. जेयर बोलसोनारो पर आरोप था कि उन्होंने 2022 के चुनाव में हारने के बाद गैरकानूनी तरीके से सत्ता में बने रहने के लिए तख्तापलट की साजिश रची थी. इस फैसले ने उनके द्वारा स्थापित किए गए दक्षिणपंथी पॉपुलिस्ट आंदोलन को बड़ा झटका दिया है.

समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ब्राज़ील के सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों के पैनल ने बोलसोनारो को देश के लोकतंत्र पर हमला करने का दोषी ठहराया. यह पहला मौका है जब कोई पूर्व राष्ट्रपति इस तरह के आरोप में दोषी पाया गया है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इस फैसले की कड़ी निंदा की है.

जस्टिस कारमेन लूसिया ने अपने निर्णय से पहले कहा कि यह आपराधिक मामला ब्राजील के अतीत, वर्तमान और भविष्य के बीच एक मील का पत्थर है. उन्होंने यह भी कहा कि बोलसोनारो ने लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने की मंशा से यह साजिश रची थी.

सम्बंधित ख़बरें

अमेरिकी दौरे पर नहीं जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Photo: PTI)
ट्रंप को एक और मैसेज? PM मोदी नहीं जाएंगे अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र की बड़ी मीटिंग से किया किनारा 
Deforestation kills 5 lakh people
जंगलों के कटने से 20 साल में मारे गए 5 लाख से अधिक लोग, 3 डिग्री तापमान बढ़ा 
चीन- ब्राजील को लेकर अमेरिका ने क्या नई चेतावनी दी? देखें रणभूमि 
Americas threats, India-Russia relations, and Chinas response.
भारत के बाद अब चीन-ब्राजील को धमकी, देखिए US सीनेटर ग्राहम क्या बोले 
Lionel Messi
मेसी लेंगे र‍िटायरमेंट? इंटरनेशनल कर‍ियर को कहेंगे अलव‍िदा... फैन्स को दे दी हिंट 

5 जजों में से 4 ने बोलसोनारो को 5 अपराधों में दोषी ठहराया. इसमें सशस्त्र अपराध संगठन का हिस्सा बनना, लोकतंत्र को हिंसात्मक तरीके से समाप्त करने का प्रयास, तख्तापलट की साजिश रचने, सरकारी संपत्ति और सांस्कृतिक धरोहर को नुकसान पहुंचाना शामिल है. केवल एक जज ने उन्हें बरी करने का फैसला किया.

कारावास के साथ नजरबंदी भी शामिल

पैनल में शामिल जज अलेक्जेंडर डी मोरेस ने बोलसोनारो को कुल 27 साल और 3 महीने की सजा सुनाई, जिसमें 24 साल 9 महीने की कारावास और 2 साल 6 महीने की नजरबंदी शामिल है. इसके अलावा जुर्माने का प्रावधान भी किया गया. 

सावधानीपूर्वक रची गई थी तख्तापलट की साजिश

Advertisement

जस्टिस क्रिस्टियानो ज़ानिन ने कहा कि उपलब्ध सबूतों से पता चलता है कि तख्तापलट की साजिश सावधानीपूर्वक तैयार की गई थी और इसे लागू करने के लिए समय का चयन पहले से किया गया था. उन्होंने कहा कि बोलसोनारो इस साजिश के बारे में जानते थे और अपने कृत्यों और अनदेखी के माध्यम से इसमें योगदान दे रहे थे.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement