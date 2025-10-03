scorecardresearch
 

Feedback

बलूच लिबरेशन आर्मी ने फिर दी पाकिस्तान को बड़ी चोट, 7 पाकिस्तानी सैनिकों को भून डाला

बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) के प्रवक्ता जियांद बलूच ने कालत और पंजगुर में तीन अलग-अलग ऑपरेशन में छह पाकिस्तानी सैन्यकर्मियों और सेना के एक एजेंट को मार गिराने का दावा किया है. BLA के स्वतंत्रता सेनानियों ने दुश्मन के हथियार भी जब्त किए हैं.

Advertisement
X
रिमोट-कंट्रोल हमले से बनाया गया निशाना (File Photo:ITG)
रिमोट-कंट्रोल हमले से बनाया गया निशाना (File Photo:ITG)

बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) के स्वतंत्रता सेनानियों ने सात दुश्मन पाकिस्तानी सेना कर्मियों को मार गिराया है. यह कार्रवाई कालत के जोहान इलाके और पंजगुर के सैदान क्षेत्र में की गई. यह कार्रवाई मंगलवार और 29 सितंबर को की गई. सेना के जवानों के क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश और सेना के एजेंट द्वारा अत्याचार करने के कारण यह हमला हुआ. उन्होंने IED और आधुनिक स्वचालित हथियारों का उपयोग करके सैनिकों को समाप्त किया. BLA ने तीन हमलों की जिम्मेदारी ली है.

BLA ने मंगलवार को कालत के जोहान क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना कर्मियों को रिमोट-कंट्रोल IED हमले से निशाना बनाया. सेना के जवान इलाके में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे. 

ब्लास्ट के बाद दो दुश्मन सेना कर्मी मौके पर मारे गए और एक घायल हो गया. उसी रात, स्वतंत्रता सेनानियों ने आधुनिक और स्वचालित हथियारों से हमला किया, जिसमें एक और सैनिक मारा गया और कम से कम दो अन्य घायल हो गए. डरकर भागे सेना के जवानों द्वारा छोड़े गए हथियार जब्त कर लिए गए.

सम्बंधित ख़बरें

अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने पाकिस्तान और चीन को दिया झटका (Photo: AFP)
US-ब्रिटेन-फ्रांस की तिकड़ी ने PAK-चीन को दिया झटका, BLA पर बैन लगाने पर लगाया अड़ंगा 
bla attack
BLA का लड़ाई जारी रखने का ऐलान, कहा- अमेरिका के फैसले से हमारे संघर्ष पर फर्क नहीं पड़ेगा 
uk former pm tony blair to rule the gaza
Tony Blair Gaza शांति प्लान: अमेरिका-इजरायल का नया मिशन 
Asim Munir, Donald Trump, Narendra Modi
BLA को विदेशी आतंकी समूह घोषित करना पाकिस्तान की जीत! भारत के लिए क्या हैं इसके मायने? 
BLA attacked Pakistani military posts.
BLA का पाकिस्तानी सेना पर हमला, कलत और तुर्बत में 6 सैनिकों की मौत 

पंजगुर में 'डेथ स्क्वाड एजेंट' भी ढेर

बलूच लिबरेशन आर्मी के स्वतंत्रता सेनानियों ने 29 सितंबर को पंजगुर के सैदान क्षेत्र में सेना द्वारा गठित 'डेथ स्क्वाड एजेंट' शाकिर को भी मार गिराया. यह एजेंट दुश्मन सेना के पेरोल पर था और जबरन गायब होने तथा सेना की आक्रामकता को सुविधाजनक बनाने में शामिल था. एजेंट शाकिर को शहीदों के रिश्तेदारों को प्रताड़ित करने और अपमानित करने में भी शामिल पाया गया था. BLA ने इन अपराधों के लिए एजेंट शाकिर को खत्म किया.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement