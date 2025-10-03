बलूच लिबरेशन आर्मी ने फिर दी पाकिस्तान को बड़ी चोट, 7 पाकिस्तानी सैनिकों को भून डाला

बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) के स्वतंत्रता सेनानियों ने सात दुश्मन पाकिस्तानी सेना कर्मियों को मार गिराया है. यह कार्रवाई कालत के जोहान इलाके और पंजगुर के सैदान क्षेत्र में की गई. यह कार्रवाई मंगलवार और 29 सितंबर को की गई. सेना के जवानों के क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश और सेना के एजेंट द्वारा अत्याचार करने के कारण यह हमला हुआ. उन्होंने IED और आधुनिक स्वचालित हथियारों का उपयोग करके सैनिकों को समाप्त किया. BLA ने तीन हमलों की जिम्मेदारी ली है.

BLA ने मंगलवार को कालत के जोहान क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना कर्मियों को रिमोट-कंट्रोल IED हमले से निशाना बनाया. सेना के जवान इलाके में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे.

ब्लास्ट के बाद दो दुश्मन सेना कर्मी मौके पर मारे गए और एक घायल हो गया. उसी रात, स्वतंत्रता सेनानियों ने आधुनिक और स्वचालित हथियारों से हमला किया, जिसमें एक और सैनिक मारा गया और कम से कम दो अन्य घायल हो गए. डरकर भागे सेना के जवानों द्वारा छोड़े गए हथियार जब्त कर लिए गए.

पंजगुर में 'डेथ स्क्वाड एजेंट' भी ढेर

बलूच लिबरेशन आर्मी के स्वतंत्रता सेनानियों ने 29 सितंबर को पंजगुर के सैदान क्षेत्र में सेना द्वारा गठित 'डेथ स्क्वाड एजेंट' शाकिर को भी मार गिराया. यह एजेंट दुश्मन सेना के पेरोल पर था और जबरन गायब होने तथा सेना की आक्रामकता को सुविधाजनक बनाने में शामिल था. एजेंट शाकिर को शहीदों के रिश्तेदारों को प्रताड़ित करने और अपमानित करने में भी शामिल पाया गया था. BLA ने इन अपराधों के लिए एजेंट शाकिर को खत्म किया.

